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Вінницька область (747) мер (483) волонтери (1215) Немирів (1)

На Вінниччині затримали мера Немирова Качура за побиття волонтера і стрілянину

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

качур

На Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура за побиття волонтера та стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Вінниця із посиланням на ГУНП Вінницької області.

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За попередньою інформацією, на Вінниччині затримали мера Немирова за стрілянину з автомата та побиття волонтера. Постраждалий - молодий чоловік, який у якості представника волонтерської організації доставляв гумдопомогу для ЗС України.

З його слів, між ним та Качуром виник конфлікт. У ході суперечки мер пригрозив молодику фізичною розправою. Крім того, наніс волонтеру кілька ударів та почав стріляти з автомата у повітря. Потерпілий встиг вчасно покинути приміщення.

На місці подій обійшлося без поранених.

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Топ коментарі
+15
За Законом воєнного часу ніяких мерів не має, а є - голова військово-цивільної адміністрації. Військовий!!!!!! От взяти цього мера, та за законами того ж воєнного часу, та до стіни. Щоб і сліду від погані не було.
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08.04.2022 12:02
+14
Бум попереджать чи догану?
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08.04.2022 11:50
+9
Досить ліберальничати - однозначно догану. І відпустку перенести за зимовий період.
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08.04.2022 12:01
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Бум попереджать чи догану?
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08.04.2022 11:50 Відповісти
І не просто догану, а із записом. А ще великий айайяй.
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08.04.2022 12:00 Відповісти
Досить ліберальничати - однозначно догану. І відпустку перенести за зимовий період.
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08.04.2022 12:01 Відповісти
За Законом воєнного часу ніяких мерів не має, а є - голова військово-цивільної адміністрації. Військовий!!!!!! От взяти цього мера, та за законами того ж воєнного часу, та до стіни. Щоб і сліду від погані не було.
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08.04.2022 12:02 Відповісти
не зрозуміло, чому вони закон воєнного часу не виконують, цивільні адміністрації лише допомагати повинні військовим
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08.04.2022 12:09 Відповісти
Читаючи звільненого мера Мелітополя,продажу гумдопомогу мерією і не одною, то трибунал. Я давно пишу,що не має СБУ при полюванні на полонених,а є комендатура,не має мерів, а військова одиниця. При війні Україну і надалі розкрадають
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08.04.2022 12:35 Відповісти
Я думаю, що колишня ОПЗЖ тебе б гаряче підтримала. Вони також цього мера терпіти не могли).
Цікаво було б почути самих немировчан - вони ж його 2 терміни обирали.
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08.04.2022 14:17 Відповісти
Не до стіни,а в Попасну!!!
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08.04.2022 15:35 Відповісти
На передову,цього довбойоба!
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08.04.2022 12:11 Відповісти
Щоб воно там в спину комусь стрельнуло?
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08.04.2022 12:13 Відповісти
ні, окопи копати і іншу важку роботу робити.
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08.04.2022 12:51 Відповісти
Розмінування,соціальна терапія
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08.04.2022 12:20 Відповісти
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08.04.2022 13:17 Відповісти
растрелять
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08.04.2022 13:25 Відповісти
То ще хз що за волонтер і як він там в очі скакав. Набачився я їх різних, он тільки ГО Доста з волонтером Павловим чого стоїть.
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08.04.2022 13:42 Відповісти
 
 