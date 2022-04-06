Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині, - голова ОВА Борзов

Окупанти нанесли ракетний удар по Вінницькій області. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ракетний удар по Вінниччині... Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці", - написав він.

Борзов закликав вінничан не публікувати в соцмережах інформацію про те, куди впала ракета, не публікувати фото та відео.

Також він нагадав, що не можна брати додому чи торкатися підозрілих предметів, уламків. Це небезпечно і може призвести до поранення та загибелі.

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