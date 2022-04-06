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Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині, - голова ОВА Борзов

борзов,сергій

Окупанти нанесли ракетний удар по Вінницькій області. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ракетний удар по Вінниччині... Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці", - написав він.

Борзов закликав вінничан не публікувати в соцмережах інформацію про те, куди впала ракета, не публікувати фото та відео.

Також він нагадав, що не можна брати додому чи торкатися підозрілих предметів, уламків. Це небезпечно і може призвести до поранення та загибелі.

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Автор: 

Вінницька область (1012) обстріл (28284) ракети (4009)


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Орки не оставят вас в покое. Надо их гнать за пределы Украины. Включая Крым.
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06.04.2022 11:00 Відповісти
их надо гнать за пределы планеты Земля, никому мира не будет, пока эта пошесть жива...
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06.04.2022 11:15 Відповісти
В ПЕРШУ чергу Крим - це як ніж біля горла з усіма розташованими там базами кацапні...
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06.04.2022 11:18 Відповісти
Фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту рф, з якого ракети запускаються по українських містах, командує Григорій Бреєв. Він родом з Вінницької області, служив у Збройних силах України і склав присягу в 2014 році, коли росія окупувала Крим і Севастополь.
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06.04.2022 12:11 Відповісти
 
 