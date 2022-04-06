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Россияне ударили ракетами по Виннитчине, - глава ОВА Борзов

борзов,сергій

Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области. Информацию о пострадавших уточняют.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ракетный удар по Винницкой области... Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасательные службы работают на месте", - написал он.

Борзов призвал винничан не публиковать в соцсетях информацию о том, куда упала ракета, не публиковать фото и видео.

Также он напомнил, что нельзя брать домой или касаться подозрительных предметов, обломков. Это чревато и может привести к ранению и гибели.

Также читайте: Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину с воздуха, уничтожена нефтебаза, - руководитель ОВА Резниченко

Винницкая область (1032) обстрел (26961) ракеты (3557)


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Орки не оставят вас в покое. Надо их гнать за пределы Украины. Включая Крым.
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06.04.2022 11:00 Ответить
их надо гнать за пределы планеты Земля, никому мира не будет, пока эта пошесть жива...
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06.04.2022 11:15 Ответить
В ПЕРШУ чергу Крим - це як ніж біля горла з усіма розташованими там базами кацапні...
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06.04.2022 11:18 Ответить
Фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту рф, з якого ракети запускаються по українських містах, командує Григорій Бреєв. Він родом з Вінницької області, служив у Збройних силах України і склав присягу в 2014 році, коли росія окупувала Крим і Севастополь.
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06.04.2022 12:11 Ответить
 
 