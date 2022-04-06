Россияне ударили ракетами по Виннитчине, - глава ОВА Борзов

Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области. Информацию о пострадавших уточняют.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ракетный удар по Винницкой области... Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасательные службы работают на месте", - написал он.

Борзов призвал винничан не публиковать в соцсетях информацию о том, куда упала ракета, не публиковать фото и видео.

Также он напомнил, что нельзя брать домой или касаться подозрительных предметов, обломков. Это чревато и может привести к ранению и гибели.

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