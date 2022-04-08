Кабмін провів секвестр бюджету та відмовився від усіх капітальних видатків, - Шмигаль

Станом на сьогодні уряд країни фактично зробив секвестр бюджету і відмовився від всіх капітальних видатків.

Про це в ефірі телемарафону сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні ми фактично зробили секвестр бюджету і відмовились від всіх капітальних видатків. Ми можемо лише ремонтувати пошкоджені речі, але нічого зараз не будуємо. Не робимо ніяких капітальних закупок. Зупинили абсолютно все, що стосується капітальних видатків. Також частково скоротили поточні видатки на 10%. Це дало нам змогу буквально три дні тому наповнити резервний фонд держави на 73 млрд гривень. Ми зробили переміщення грошей з поточних видатків в резервний фонд для фінансування в першу чергу потреб армії", — зазначив Шмигаль.

Окрім витрат на військовий блок, уряд зосередився на фінансуванні гуманітарних та соціальних потреб.

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"Окрім зосередження на армії, на військових потребах, держава виконує соціальні зобов’язання, тобто це весь гуманітарний блок — сплата заробітних плат, і весь соціальний блок — пенсії, соціальні платежі. Це те, з чого сьогодні складається переважно бюджет України", — підкреслив Прем’єр-міністр.

За його словами, залежно від того, як виконуватиметься бюджет в квітні, уряд буде розуміти, чи скорочувати далі бюджетні витрати, а також витрати, які мають характер обов’язкових платежів.

"По мірі того, як буде виконуватися бюджет, як буде йти співпраця з нашими партнерами, ми будемо орієнтуватися, чи скорочувати бюджетні витрати далі, чи скорочувати далі вже некапітальні витрати, тобто такі, що мають характер обов’язкових платежів. Думаю, в другій половині квітня ми вже будемо бачити тенденцію і спільно з міністром фінансів, міністром економіки ці речі будемо комунікувати з суспільством", — зазначив Шмигаль.

З його слів, запроваджені в березні податкові нововведення впливатимуть на наповнення бюджету в квітні. Якщо через війну необхідно буде скорочувати витрати бюджету, уряд буде про це говорити.

"Перший квартал держава виконала з перевиконанням бюджету на 110%. Це сталося і за рахунок надходжень від сплати податків сумлінним бізнесом, і за рахунок авансування податків. Фактично це дало нам змогу вчасно виплатити всі пенсії, навіть проавансувати квітневі виплати, всі соціальні платежі, всі додаткові соціальні платежі, пов’язані з війною, всі військові платежі. Тобто фактично держава виконала в березні і в частині квітня всі соціальні зобов’язання", — підкреслив прем’єр-міністр.

Водночас він зауважив, що в квітні питання наповнення бюджету вже відбуватиметься під тиском інших обставин.

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"Бюджет в квітні знаходиться під певним тиском обставин, під тиском тих податкових нововведень і полегшень для бізнесу, які ми запровадили. В березні ми фактично відмінили оподаткування, дали змогу сплачувати 2% від обороту. Це відобразиться на бюджеті. Ми скасували частину митних платежів і мита. Це відобразиться на зборах, які буде давати митниця. Безумовно, частину бюджету ми будемо перекривати за рахунок співпраці з нашими партнерами – іншими країнами, міжнародними фінансовими організаціями", — наголосив Шмигаль.

Він вкотре підкреслив, що уряд продовжить виконувати всі соціальні зобов’язання.

"Всі гроші ми бачимо. Будемо бачити, як буде рухатись квітень, будемо чесними і відвертими з нашим суспільством. Якщо війна буде призводити до того, що нам необхідно буде скорочувати наші витрати, ми будемо про це говорити, пояснювати, чому, де і як це буде", — сказав прем’єр-міністр.