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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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В окупованих районах Луганщини та Донеччини готують референдум про входження до РФ, - правозахисник Лисянський. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

выборы,днр

В окупованих Росією районах Луганської та Донецької областей політтехнологи з партії "Единая Россия" проводять опитування серед чиновників місцевих адміністрацій та лояльного населення до РФ. Опитування проходить вибірково і має характер підтвердження підтримки місцевого населення правлячого режиму РФ.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Надалі дані цього опитування будуть передані до Кремля як доказ того, що так звані "ДНР" та "ЛНР" готові увійти до складу РФ.

"Місцеві мешканці, близькі до окупаційних адміністрацій, повідомляють, що референдум відбудеться в найближчі 1,5 місяці. При проведенні опитування інтерв'юеру заздалегідь повідомляють, в яких місцях необхідно поставити галочки. Потім дані оприлюднять і скажуть нібито про "високу підтримку Росії" серед місцевого населення, як виправдання цієї безумної війни", - каже Лисянський.

В окупованих районах Луганщини та Донеччини готують референдум про входження до РФ, - правозахисник Лисянський 01

Читайте: Мешканці Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли до Луганську, підняли синьо-жовтий прапор та вимагають повернення в Україну, - Гармаш

Також він додає, що від джерел стало відомо: в окупованих РФ містах Луганської та Донецької областей масовано відбувається процес паспортизації місцевого населення. Паспорти РФ видають під загрозами репресій, у тому числі під час насильного вивезення українців. За даними російських відомств, близько 12 тисяч українців "в екстреному порядку" прийняли в громадянство Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Вообще плевать. Сейчас все решает ВСУ.
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08.04.2022 13:27
+16
Не дивує. Це ж росіяни - деградуюча гілка еволюції.
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08.04.2022 13:28
+16
Именно так! ВСУ еще мотивированнее будет воевать на "российской" территории!
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08.04.2022 13:33
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Надеются, что за полтора месяца их не выгонят. Напрасно.
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08.04.2022 13:21 Відповісти
Зе уже и так не против отдать ордло рашистам
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08.04.2022 16:23 Відповісти
Формулировки в опроснике дебильные.
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08.04.2022 13:22 Відповісти
Не дивує. Це ж росіяни - деградуюча гілка еволюції.
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08.04.2022 13:28 Відповісти
а что на росии не дебильно, смысл не в формулировках, а в скором проведении "референдума", хотят закрепиться любыми путями
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08.04.2022 13:35 Відповісти
Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
(с) "Подкидыш" 1939г.
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08.04.2022 16:25 Відповісти
Не дебільні а маніпулятивні.
РоССійські політтехнологи працюють...
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08.04.2022 17:53 Відповісти
Вони вже рехверендили.
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08.04.2022 13:24 Відповісти
вопроса о присоединение к рашке нет
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08.04.2022 13:24 Відповісти
одни уже сходили на референдум, когда призывали нечисть на территорию Украины
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08.04.2022 13:24 Відповісти
*****, по ходу, нужна хоть какая-то победа. Обосравшись в Украине, он попытается налепить на паРашу разную абхазио и ордло, и представить это, как победу.
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08.04.2022 13:26 Відповісти
Вообще плевать. Сейчас все решает ВСУ.
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08.04.2022 13:27 Відповісти
Именно так! ВСУ еще мотивированнее будет воевать на "российской" территории!
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08.04.2022 13:33 Відповісти
Хех... можуть хоч кожен день референдити.
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08.04.2022 13:28 Відповісти
Хоть правой рукой... хоть левой...
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08.04.2022 13:34 Відповісти
Да похер те паспорта, надо туда смерчами и градами фигачить, прошло время говорить, что там «наши». Смерть кацапам и их прихлебателям.
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08.04.2022 13:33 Відповісти
***** пора за жиріком,кобздону третього не хватає.
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08.04.2022 13:37 Відповісти
Анальный опрос
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08.04.2022 13:40 Відповісти
О россиянах, поддерживающих путлера, хорошо сказал Саша Сотник: "расчеловеченные белковые организмы". Это относится и к лугандонцам.
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08.04.2022 13:45 Відповісти
Пусть лучше копают себе могилы и крымских крыс тоже касается
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08.04.2022 13:49 Відповісти
Надеюсь наша арта тоже поставит свои отметки в опроснике, а еще лучше поможет считать.
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08.04.2022 13:51 Відповісти
Нашим людям в ЛДНР пенсии,соцвыплаты?Это же наши люди.
До какого времени это будет длиться?
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08.04.2022 13:57 Відповісти
Хто був"наш"давно виїхав з тої клоаки .Лишились лише самотні старі.
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08.04.2022 14:43 Відповісти
Хай забавляються , це не має значення
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08.04.2022 14:01 Відповісти
Отложим на 15 років... Виведем за рамки перемовин ...
ЗСУ, народ України з вами, а Ви- з народом
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08.04.2022 14:06 Відповісти
Лише на 15 років? Чого вже, краще сказати прямо як задумано- не на 15 років, а назавжди. Головне, щоб Зеленський отримав шанс зустрітися з путіним, це величезна мрія Зеленського. Так?
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08.04.2022 14:14 Відповісти
ДНИЩЕ УЖЕ БЫЛО, ОКАЗЫВАЕТСЯ , ОНО ЕЩЕ НЕ ПРОБИТО...
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08.04.2022 14:06 Відповісти
как войдут -- так и вийдуть, козли дАнбасские... (це не стосується нормальних людей, жителів Донецької та Луганської областей України))
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08.04.2022 14:40 Відповісти
 
 