В окупованих районах Луганщини та Донеччини готують референдум про входження до РФ, - правозахисник Лисянський. ДОКУМЕНТ

В окупованих Росією районах Луганської та Донецької областей політтехнологи з партії "Единая Россия" проводять опитування серед чиновників місцевих адміністрацій та лояльного населення до РФ. Опитування проходить вибірково і має характер підтвердження підтримки місцевого населення правлячого режиму РФ.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Надалі дані цього опитування будуть передані до Кремля як доказ того, що так звані "ДНР" та "ЛНР" готові увійти до складу РФ.

"Місцеві мешканці, близькі до окупаційних адміністрацій, повідомляють, що референдум відбудеться в найближчі 1,5 місяці. При проведенні опитування інтерв'юеру заздалегідь повідомляють, в яких місцях необхідно поставити галочки. Потім дані оприлюднять і скажуть нібито про "високу підтримку Росії" серед місцевого населення, як виправдання цієї безумної війни", - каже Лисянський.

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Також він додає, що від джерел стало відомо: в окупованих РФ містах Луганської та Донецької областей масовано відбувається процес паспортизації місцевого населення. Паспорти РФ видають під загрозами репресій, у тому числі під час насильного вивезення українців. За даними російських відомств, близько 12 тисяч українців "в екстреному порядку" прийняли в громадянство Росії.