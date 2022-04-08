Кожен восьмий українець знову почав працювати, третина переселенців планують повернутися додому найближчим часом, - "Рейтинг"

До своєї роботи починають повертатися дедалі більше громадян України, які втратили її внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це ідеться в результатах загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня.

Читайте також: Більше половини українців підтримують заборону УПЦ (МП) в Україні, - опитування "Рейтингу"

Серед респондентів, які мали роботу до війни, продовжують працювати 58%. У березні таких було лише 46%, отже, 12% українців унаслідок воєнних дій втратили роботу, але вже повернулися до неї.

29% опитаних наразі працюють у звичайному режимі (в березні було 22%), 26% – частково чи дистанційно, 3% почали працювати на новій роботі. Втратили роботу під час війни 41% опитаних (у березні було 53%).

Найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина жителів на сході України має роботу, а ще дві третини роботу втратили.

Змінити місце проживання довелося 20% дорослого населення. Більше тих, хто був змушений виїхати з місця проживання, у східних регіонах (46%). Більше поїхало молоді (31%), старшим найважче залишити свою домівку (13%).

Третина з тих, хто залишив домівку, планують повертатися вже найближчим часом, чверть іще трохи почекають. Близько 40% висловлюють готовність повернутися, але після завершення війни.

Читайте також: Рівень підтримки вступу України до ЄС серед українців досяг рекордно високого рівня - 91%

Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.