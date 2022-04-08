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Порошенко в ефірі Sky News: Потрібно створити "Список Бучі", щоб покарати російських убивць

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Російські убивці, які катували та розстрілювали українців у Бучі та інших населених пунктах, мають понести невідворотне покарання.

Про це сказав Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик закликав створити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського" – для того, щоб покарати російських катів.

"Тратегія в Бучі, де сотні й сотні цивільних осіб були вбиті у цій кривавій різанині, змінила природу війни. І що ж тепер ми потребуємо? Нам точно потрібні міжнародні санкції. Санкції, які були б руйнівними для путіна. Нам також потрібен "список Бучі". Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх тих варварів, які вбивали українських жінок, хто їх гвалтував, тим більше на очах їхніх дітей, тих хто вбивав і жінок, і дітей, і людей літнього віку та залишали їх лежати просто на вулиці", – сказав Порошенко.

"Ніколи в житті я не думав, що колись таке побачу. Наш батальйон територіальної оборони був одним з тих перших, хто побачили цю катастрофічну картину. І тому не можна мовчати. Не можна бути десь посередині. Можна бути або на білому боці, або на чорному", – переконаний лідер партії "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів на Київщині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Багато охочих взяти інтерв'ю у Петра Олексійовича.
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08.04.2022 15:53
+28
Зеленський зараз воює тим, що створив Порошенко.
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08.04.2022 16:01
+23
Відродив армію України яка в той час складала біля 5 тисяч дієздатних військ
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08.04.2022 16:09
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Багато охочих взяти інтерв'ю у Петра Олексійовича.
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08.04.2022 15:53 Відповісти
ні, напевне, Sky News пустив цю частинку в'ю як прев'ю цілого.
Але тобі, зеботу подлякової ферми - аби насрати
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08.04.2022 16:19 Відповісти
постійно бачу його в новинах як і Клячка і Вакарчука, раз чи 2 була люся...
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08.04.2022 17:38 Відповісти
правильно було сказати Клячків - і Віталія і Володимира.
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08.04.2022 17:40 Відповісти
где в одном окопе афганец в арафатке и израильтянин из одного цинка снаряжают магазины к своим автоматам??
Правильно!! В Украине ))))
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08.04.2022 15:55 Відповісти
Пішов в дупу кацапсьна свиня E. A.
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08.04.2022 16:05 Відповісти
кацапська свиня, це та, хто тебе висрала, і дала кацапське прізвище светлов(( тому сплюнься нах, Я на таких як ти, свинособак, час не марную!
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08.04.2022 16:10 Відповісти
E. A. свинособака пішов за рюзьке корито, тє *****.
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08.04.2022 16:14 Відповісти
А гуляє інфа, що боневтік 4 рази уклоніст.
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08.04.2022 16:06 Відповісти
ЗеЧму після дітей і жінок закатованих в Бучі і інших містах точно вже ніякий піар недопоможе! Шашлички, сіють паніку-відосіками, дороги... зеЧмо не врятується! За Порохом ЗСУ-бо він створив армію! Збережи мій цей пост Зебіл-бо я в таких випадках ніколи не помиляюсь! Порох 7й.
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08.04.2022 16:07 Відповісти
А Кучма який? Третій і четвертий?
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08.04.2022 16:11 Відповісти
Кучма другий і третій
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08.04.2022 17:00 Відповісти
Зеленський зараз воює тим, що створив Порошенко.
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08.04.2022 16:01 Відповісти
Відродив армію України яка в той час складала біля 5 тисяч дієздатних військ
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08.04.2022 16:09 Відповісти
ЗЕбанат чому Зечмо ветував закон про посилення відповідальності за пособництво державі-агресору?
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08.04.2022 16:18 Відповісти
свинопес, звідки дані про 165 тисяч? Чи можна посилання?
Усім українцям відомо, що дієздатні ЗСУ на березень-квітень 2014 року становили не більше ніж 5000 осіб.
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08.04.2022 16:21 Відповісти
Крым сдали до Пороха, зебанат брехливый.
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08.04.2022 17:59 Відповісти
Напишу, что если зенки разуешь, то заметишь сколько при Порохе освободили. И это, на "офіційно здача Крима і донбаса відбулась з підписанням мінських угод" - пруфы есть? Или ты как Люся в лужу пердишь?
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08.04.2022 19:15 Відповісти
Мда. Бамбить Бамбас? Ты этой херни набрался у Зе? Та видать уже забыл - "нарид устал ат вайны"?
Но ты прав, метать перед тобой бисер, все равно что доказать упоротому зебилу, о преступлениях Зе.
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08.04.2022 20:13 Відповісти
Якщо не в курсі то безвіз. томас.децентралізація і напрямок України до вступу в НАТО І ЄС з фіксацією в конституцію.Зупинка навали кацапів. Зростанння ввп . це все його заслуги
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08.04.2022 16:27 Відповісти
Зараз видають літні берці й броніки закуплені за часів Порошенка, ще дебілушка зелена є якісь питання? Я б тобі написав ставлення військових до боневтіка до 24 лютого, але з етичних міркувань не буду це повторювати.
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08.04.2022 16:10 Відповісти
треба було купити нових, про запас, для того, щоб обмундирувати резерв! Та хоча би ту ж тероборону!, для якої не вистачає тих же берців, і тим більше одностроїв. Вже не кажучи про добровольців, які позаписувались в воєнкоматах в чергу воювати - а їх не беруть, тому що елементарно ні в що одягти!
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08.04.2022 16:25 Відповісти
ЗСУ
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08.04.2022 16:10 Відповісти
Фінансування, інструкторів з Нато, поставки зброї, навчання і ще дуже дуже багато з 14 по 19 й коли ти дивилося чісто нюз і квартал. Зескот бидлячий!!
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08.04.2022 16:11 Відповісти
Есть.
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08.04.2022 18:01 Відповісти
Вы таки хотите сказать, что в войсках НАТО - нет инструкторов? Может и войск НАТО не существует?
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08.04.2022 18:22 Відповісти
Вооружённые силы НАТО делятся на:

объединённые вооружённые силы (далее - ОВС), переданные в распоряжение блока;
вооружённые силы, остающиеся в национальном подчинении.
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08.04.2022 19:20 Відповісти
Що створив? "Відремонтував" військову техніку радянських часів контрабандними бракованими російськими запчастинами так, що вона від платформи до військової частини не доїзджала, або міномет з запобіжником бракованим, що неодноразово приводило до загибелі УКРАЇНСЬКИХ воїнів. А хто, як не головнокомандувач повинен був відповісти за неналежне зберігання воєнної техніки та ***********, у т.ч ракет, що призвело до знищення їх на всіх основних сховищах?? (Ми часто-густо думаємо - от недотепи - а потім виявляється, що ті "недотепи" не взмозі відповісти звідки бабло прийшло - може зі знищенним озброєнням, ************ таке саме?А НЕДОТЕПИ - Український народ?) Бо результати розслідувань - НІЯКІ . А як це воно примудрилося разом з Пашинським виконувати "воєннне замовлення" на держпідприємстві, та зберігати виготовлені новітні системи "в місцях зберігання". Мало того, на дісплеях тих системінформація була на арабській мові. А що - наші військові воюють проти Ізраіля?!!!
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08.04.2022 16:23 Відповісти
Ты таки редкий идиот
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08.04.2022 18:02 Відповісти
І нємного о вас - животних
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08.04.2022 16:02 Відповісти
ЗСУ цих вбивць вже карає не хіло!!!

SuperRoma
С целью избегания паники и протестов среди граждан Российской Федерации, тела погибших на Украине военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими партиями.
В конце марта с.г. в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и ещё шести военнослужащих. Следующая партия тел погибших военнослужащих ожидается в середине апреля с.г. в количестве до 10 штук.
По имеющимся данным, в 331 парашютно-десантному полку погибло больше 100 военнослужащих, из которых 29 офицеров. Доставка их тел в Кострому будет происходить два раза на месяц на протяжении ещё 3-4 месяцев.
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08.04.2022 16:00 Відповісти
Ще питання - чи буде ЩО ховати?
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08.04.2022 16:08 Відповісти
Этот список называется перепись населения паРаши...
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08.04.2022 16:02 Відповісти
треба просто, якісно фіксувати.
таких буч в Україні є і буде дуже багато.
поки рассеяне будуть вільно отоварюватись в магазинах
навіть як що в три дорога, нічого не зміниться.
поки оточення ***** та алігархи не вв,ють шойгу, лаврова, піскова та вище військове керівництво,
нічого не зміниться.
поки буде працювати рос тв
нічого не зміниться
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08.04.2022 16:02 Відповісти
Ну тоді тобі до любителя поговорити з ху.лом.
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08.04.2022 16:04 Відповісти
Тайванський виробник електроніки Acer заявив про вихід з російського ринку. При цьому один з найбільших виробників будівельної та дорожньої техніки - японська Komatsu заявила про зупинення виробництва на заводі в РФ.

Про це йдеться в прес-релізах компаній.
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08.04.2022 16:05 Відповісти
Хто ж тобі мішав створити список російських злочинців ще у 2014 році? Навіть російського актора М. Пореченкова який стріляв з кулемета по донецькому аеропорту в міжнародний розшук не оголосив, наоборот видавав чеченців які воювали за Україну ФСБ на розправу. Ненавижу лицемірів.
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08.04.2022 16:05 Відповісти
Я не зрозумів ланцюжок, бо не названий військовий експерт який тобі це у твою порожню голову вбив?
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08.04.2022 16:10 Відповісти
Це той хто вибрав"хуже не будет"
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08.04.2022 16:16 Відповісти
власне!
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08.04.2022 16:11 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: У НАТО БУЛА МОЖЛИВІСТЬ ПОПЕРЕДИТИ ТРАГЕДІЮ У БУЧІ 14 РОКІВ НАЗАД. Воно зовсім *********?
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08.04.2022 16:16 Відповісти
Повністю. Як і ООН.
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08.04.2022 16:19 Відповісти
Сірожа, ви взагалі не розумієте чим має займатись президент.
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08.04.2022 16:13 Відповісти
Я розумію чим має займатися президент, бо його обовязки прописані в конституції і одним із обовязків президента є внесення подання в ВР на призначення Генпрокурора. Порошенко призначив генпрокурором - алкоголіка-дегенерата і колишнього зека Юру Луценка, який торгував справами направо, і наліво всі 5 років, а свої прямі обовязки Генпрокурора взагалі не виконував. Тому вся вина і відповідальність лежить на Порошенку
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08.04.2022 16:38 Відповісти
ти ще не згадав вбитого брата; і, взагалі, не все Г+Г зі свого черепка виклав
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08.04.2022 16:43 Відповісти
Если ты ненавидишь лицемеров, тогда и сам перестань лицемерить и вали в спам.
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08.04.2022 16:18 Відповісти
взагалі-то - правильно; тому що з такою бездоказовю "аргументацією" можна боротись лише транспортуванням цього клієнта в палату№6.
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08.04.2022 16:46 Відповісти
зате ми зараз повинні їсти шашлики? чи не так, зебобік?
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08.04.2022 16:19 Відповісти
А яким боком росіянин Магницький, що боровся з корупцією в рашці, до українського міста Буча?
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08.04.2022 16:17 Відповісти
Планшет, там же написано «за прикладом», що не ясно
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08.04.2022 16:20 Відповісти
Нічого не ясно- "за прикладом" міжнародне право не працює. Лише шанувальники фанатіють.
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08.04.2022 17:40 Відповісти
а де написано, що Магницький - росіянин?
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08.04.2022 16:27 Відповісти
Відлито в граніті. )))
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08.04.2022 17:42 Відповісти
Плати за кожну голову,в тебе гроші є.Охочих буде багато...
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08.04.2022 16:20 Відповісти
вже знесли

Marion Knighthall

за другий паралельний логін?
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08.04.2022 16:29 Відповісти
До речі, мало хто знає, однак ще декілька тижнів тому, наші війська взяли у кільце рашистів в районі Ірпеня і населенних пунктів поруч. Мала початись операція по знищенню кацапських виродків в оточенні. Однак, дєрьмак поїхав у генштаб, і після цього, рашисти почали тікати з України живими. Якось дивно все це. Чому дали команду випустити з оточення тварюк, мені незрозуміло
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08.04.2022 16:36 Відповісти
Сподівась, що після війни ми вдіродимо нашу Україну, але без поршенків, яценюків,ермакіа, арахамій и пр.
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08.04.2022 16:40 Відповісти
вже, "відродили" і навіть набудували із зелєнським доріг для... російських танків
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08.04.2022 16:48 Відповісти
Поддерживаю. Внесите туда 146 млн жителей Росии.
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08.04.2022 16:42 Відповісти
Ну шо, пацани, не чекали?! А це-такі Я, ПЕРЕМОГА Ю.А.! Зустріч вже незабаром... Всім цьомки!
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08.04.2022 17:03 Відповісти
Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
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08.04.2022 17:18 Відповісти
Все вже давно робиться без диванних ікспердів
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08.04.2022 17:41 Відповісти
 
 