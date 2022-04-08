Порошенко в ефірі Sky News: Потрібно створити "Список Бучі", щоб покарати російських убивць

Російські убивці, які катували та розстрілювали українців у Бучі та інших населених пунктах, мають понести невідворотне покарання.

Про це сказав Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик закликав створити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського" – для того, щоб покарати російських катів.

"Тратегія в Бучі, де сотні й сотні цивільних осіб були вбиті у цій кривавій різанині, змінила природу війни. І що ж тепер ми потребуємо? Нам точно потрібні міжнародні санкції. Санкції, які були б руйнівними для путіна. Нам також потрібен "список Бучі". Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх тих варварів, які вбивали українських жінок, хто їх гвалтував, тим більше на очах їхніх дітей, тих хто вбивав і жінок, і дітей, і людей літнього віку та залишали їх лежати просто на вулиці", – сказав Порошенко.

"Ніколи в житті я не думав, що колись таке побачу. Наш батальйон територіальної оборони був одним з тих перших, хто побачили цю катастрофічну картину. І тому не можна мовчати. Не можна бути десь посередині. Можна бути або на білому боці, або на чорному", – переконаний лідер партії "ЄС".

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