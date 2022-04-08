Порошенко в ефірі Sky News: Потрібно створити "Список Бучі", щоб покарати російських убивць
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Російські убивці, які катували та розстрілювали українців у Бучі та інших населених пунктах, мають понести невідворотне покарання.
Про це сказав Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Політик закликав створити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського" – для того, щоб покарати російських катів.
"Тратегія в Бучі, де сотні й сотні цивільних осіб були вбиті у цій кривавій різанині, змінила природу війни. І що ж тепер ми потребуємо? Нам точно потрібні міжнародні санкції. Санкції, які були б руйнівними для путіна. Нам також потрібен "список Бучі". Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх тих варварів, які вбивали українських жінок, хто їх гвалтував, тим більше на очах їхніх дітей, тих хто вбивав і жінок, і дітей, і людей літнього віку та залишали їх лежати просто на вулиці", – сказав Порошенко.
"Ніколи в житті я не думав, що колись таке побачу. Наш батальйон територіальної оборони був одним з тих перших, хто побачили цю катастрофічну картину. І тому не можна мовчати. Не можна бути десь посередині. Можна бути або на білому боці, або на чорному", – переконаний лідер партії "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Але тобі, зеботу подлякової ферми - аби насрати
Правильно!! В Украине ))))
Усім українцям відомо, що дієздатні ЗСУ на березень-квітень 2014 року становили не більше ніж 5000 осіб.
Но ты прав, метать перед тобой бисер, все равно что доказать упоротому зебилу, о преступлениях Зе.
объединённые вооружённые силы (далее - ОВС), переданные в распоряжение блока;
вооружённые силы, остающиеся в национальном подчинении.
SuperRoma
С целью избегания паники и протестов среди граждан Российской Федерации, тела погибших на Украине военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими партиями.
В конце марта с.г. в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и ещё шести военнослужащих. Следующая партия тел погибших военнослужащих ожидается в середине апреля с.г. в количестве до 10 штук.
По имеющимся данным, в 331 парашютно-десантному полку погибло больше 100 военнослужащих, из которых 29 офицеров. Доставка их тел в Кострому будет происходить два раза на месяц на протяжении ещё 3-4 месяцев.
таких буч в Україні є і буде дуже багато.
поки рассеяне будуть вільно отоварюватись в магазинах
навіть як що в три дорога, нічого не зміниться.
поки оточення ***** та алігархи не вв,ють шойгу, лаврова, піскова та вище військове керівництво,
нічого не зміниться.
поки буде працювати рос тв
нічого не зміниться
Про це йдеться в прес-релізах компаній.
Marion Knighthall
за другий паралельний логін?