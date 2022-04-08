Протягом 8 квітня евакуйовано 6 665 людей, - Верещук

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 8 квітня 2022 року. За цю добу було евакуйовано 6 665 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. Із них: 1614 – маріупольці; 3544 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе).

У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули, і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих жителів.

Колона автобусів, які зранку були відправлені із Запоріжжя до Бердянська, продовжує шлях по маршруту.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей.

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