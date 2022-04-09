Нові санкції проти Росії застосувала низка іноземних технологічних компаній, - Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував про нові санкції проти Російської Федерації від технологічних компаній.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його телеграмі.

Зокрема, СЕО IT-компанії EPAM Systems Inc. Аркадій Добкін в листі до співробітників повідомив, що фірма йде з росії та припиняє всі операції в країні. "Відповідно до планів забезпечення безперервності бізнесу компанії, які були введені в лютому 2022 року, EPAM пришвидшує переведення своїх російських операцій шляхом активного переїзду співробітників. У цей час значна кількість співробітників вже виїхали за межі країни", — зазначив Добкін.

Водночас Федоров зауважує, що при цьому EPAM планує продовжити роботу в білорусі, а також збільшити штат своїх співробітників у Європі, Центральній Азії, Індії та Латинській Америці. Раніше, 4 березня, компанія заявила про припинення обслуговування російських клієнтів.

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За словами урядовця, канадська EarthDaily Analytics припиняє свою діяльність у росії, зокрема закриває офіс у москві. Компанія також розірвала контракт на стадії розробки з російською компанією зі спостереження за Землею TerraTech. EarthDaily Analytics займається роботою та аналізом даних, зокрема через платформу Geosys, необхідну для сільськогосподарських компаній і фермерів.

Федоров також зазначив, що Worldline Ingenico відповідно до своєї корпоративної політики негайно ввела в дію всі міжнародні санкції, які застосовуються до росії, і продовжуватиме це робити доти, доки це необхідно.

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