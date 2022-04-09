Російські війська перегруповуються для просування у бік Харкова, - начальник ГУР Буданов

Російські війська перегруповуються на сході України та планують просуватися до Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю CNN.

"Вони перегруповуються в напрямку міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська у Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні, - сказав він. - Насамперед вони планують просуватися до Харкова. Вони намагатимуться добити місто Маріуполь і лише після цього зможуть спробувати ініціативно просунутися до Києва".

Буданов закликав союзників України надати "справді серйозну" військову підтримку, аби допомогти Україні протистояти російському наступу. Він зазначив, що потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки для використання проти наземних сил.

"Україні потрібна справді серйозна підтримка у важкому озброєнні, і вона потрібна не завтра, а сьогодні", - додав він.

Буданов також зазначив, що в Україні була продемонстрована слабкість російських збройних сил. Вони були уражені в Київській області, і в них погана логістика.

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