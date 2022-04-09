Російські війська перегруповуються для просування у бік Харкова, - начальник ГУР Буданов
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Російські війська перегруповуються на сході України та планують просуватися до Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю CNN.
"Вони перегруповуються в напрямку міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська у Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні, - сказав він. - Насамперед вони планують просуватися до Харкова. Вони намагатимуться добити місто Маріуполь і лише після цього зможуть спробувати ініціативно просунутися до Києва".
Буданов закликав союзників України надати "справді серйозну" військову підтримку, аби допомогти Україні протистояти російському наступу. Він зазначив, що потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки для використання проти наземних сил.
"Україні потрібна справді серйозна підтримка у важкому озброєнні, і вона потрібна не завтра, а сьогодні", - додав він.
Буданов також зазначив, що в Україні була продемонстрована слабкість російських збройних сил. Вони були уражені в Київській області, і в них погана логістика.
Будь ласка, зачекайте...
Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.
«Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.
По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.
Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.
Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
Р.с. Ще унітази старі можна повиставляти, у них вони особо цінуються ))))))))))))0
В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
Да, це *** рівень...
***** не зупиниться
Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.
Борислав Береза
Буданов друг агента россии гоилашвили, проживали вместе.
Поддерживал аррахамию по вопросам шашлыков весной.
Все всё помнят, и спрос будет, про шашлыки и неготовность.