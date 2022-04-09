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Російські війська перегруповуються для просування у бік Харкова, - начальник ГУР Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Російські війська перегруповуються на сході України та планують просуватися до Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю CNN.

"Вони перегруповуються в напрямку міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська у Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні, - сказав він. - Насамперед вони планують просуватися до Харкова. Вони намагатимуться добити місто Маріуполь і лише після цього зможуть спробувати ініціативно просунутися до Києва".

Буданов закликав союзників України надати "справді серйозну" військову підтримку, аби допомогти Україні протистояти російському наступу. Він зазначив, що потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки для використання проти наземних сил.

"Україні потрібна справді серйозна підтримка у важкому озброєнні, і вона потрібна не завтра, а сьогодні", - додав він.

Буданов також зазначив, що в Україні була продемонстрована слабкість російських збройних сил. Вони були уражені в Київській області, і в них погана логістика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці РФ відмовляються від мобілізації, переховуються та навіть самокалічаться, - ГУР МО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
булданов - это тот "архистратиг", который предрёк Украине корейский сценарий и ранее сожительствовал с наркодилером гогилашвили (кстати, как о нем молчат, где он)?
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09.04.2022 06:41
+29
Це вони з Бакановим, Єрмаком і Демченком вирахували коварні плани мокши?
В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
Да, це *** рівень...
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09.04.2022 07:03
+24
Ник Рейнольдс: Армия россиян потерпела сокрушительное поражение

Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.

«Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.

Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.

Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
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09.04.2022 06:52
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булданов - это тот "архистратиг", который предрёк Украине корейский сценарий и ранее сожительствовал с наркодилером гогилашвили (кстати, как о нем молчат, где он)?
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09.04.2022 06:41 Відповісти
Щось він мене взагалі напрягає, цей булданов, набагато краще того ж Бурбу поставити, але не за цієї влади....
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09.04.2022 07:13 Відповісти
чому ранее?
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09.04.2022 09:16 Відповісти
Дивно що він існує. Слухала Бутусова, так він, користуючись данними розвідки,зовсім інше доводить. Ці вилазать із шпаринок, щоб не забули що вони є.Ворог така зараза,що не знаєш,що в нього в черепі
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09.04.2022 10:03 Відповісти
Очень пронзительно!
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09.04.2022 06:46 Відповісти
Буданов-новий арестович?
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09.04.2022 06:47 Відповісти
Вони зараз всі арестовичі, повилазили через три тижні війни і буданов, і єрмак ...
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09.04.2022 09:25 Відповісти
все г*но повылазило...
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09.04.2022 17:55 Відповісти
Ник Рейнольдс: Армия россиян потерпела сокрушительное поражение

Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.

«Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.

Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.

Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
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09.04.2022 06:52 Відповісти
Тільки пральними машинами і собачими будками і будуть мотивувати
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09.04.2022 07:12 Відповісти
Бінго, новий метод проти москальської агресії!!! Навезти старої гуманітарної битовой техніки на весь кордон. При перетинанні най все це забирають і піндують назад в мордор. Все, місія кацапа виконана, техніка захвачена, самка довольна. Може виграємо трохи часу ))
Р.с. Ще унітази старі можна повиставляти, у них вони особо цінуються ))))))))))))0
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09.04.2022 09:29 Відповісти
А еще паленой водки вдоволь
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09.04.2022 10:55 Відповісти
Це вони з Бакановим, Єрмаком і Демченком вирахували коварні плани мокши?
В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
Да, це *** рівень...
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09.04.2022 07:03 Відповісти
там запоздалая реакция! То что обычные люди проанализировали и уже высрали давно, они верхушка через время только начинают понимать и говорить это в СМИ.
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09.04.2022 07:22 Відповісти
Скоти. Виздихали б ви, як один.
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09.04.2022 07:04 Відповісти
Це йому друган гогіашвілі розсказав?
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09.04.2022 07:06 Відповісти
Валуєв все йому доповідає. Тому його і назначили в гур по його рекомендації.
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09.04.2022 07:10 Відповісти
******* не вміє розмовляти.
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09.04.2022 07:37 Відповісти
До речі де той Гога ? Воює на західній митниці з волонтерами ?
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09.04.2022 08:48 Відповісти
Будемо реалістами.
***** не зупиниться
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09.04.2022 07:26 Відповісти
Поки не буде знищено мордор
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09.04.2022 07:27 Відповісти
А как же народ??? кто учитывает его интересы и его жизнь???? Почему несмотря на многотысячные убийства рашистами мирного населения страна агрессор получает многомиллиардные прибыли и пополнение бюджета для финансирования армии убийц по продаже газа транспортируемый по стране Украина???? что это за хрень нас убивают и мы же способствуем получению финансовой прибыли тем кто нас убивает.... от стран мира наше руководство страны требует прекратить закупки энергоносителей но само не может прекратить транзит газа по стране хотя для этого надо только перекрыть вентиль на входе... где разум логика и здравый смысл????кричать Западу прекратите покупать газ и самим пропускать этот газ по Суверенной территории???
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09.04.2022 08:03 Відповісти
Я бачу ви не знаєте про Україну нічого.а пишите обурлеві коментарі.
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09.04.2022 08:24 Відповісти
Так на Харьков или на Изюм? По 2-м направлениям сразу вряд ли есть силы ударить.
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09.04.2022 08:13 Відповісти
На Ізюм з намаганням обійти Харків і зайти з тилу...
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09.04.2022 09:33 Відповісти
Гордон Корера, корреспондент BBC по вопросам безопасности пишет, что теперь за военные действия в Украине будет отвечать генерал с опытом войны в Сирии

Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.

Борислав Береза
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09.04.2022 08:45 Відповісти
окупанти врахують помилки..і з логістикою теж..добре що сказали
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09.04.2022 08:51 Відповісти
Взагалі то повний брєд написаний. Все в кучі - Харків, Ізюм, Маріуполь.. Донбас, Київ? Якщо наші дурниками виставляються - то добре. Якщо ні - біда...
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09.04.2022 08:57 Відповісти
Як там агент гоилашвілі ? Він вже на лубянці чи ще в тебе живе?
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09.04.2022 08:58 Відповісти
«*** буду, сам Гогілашвілі з сусідньої кімнати інфою поділився!» - цитата, не наведена цензором.
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09.04.2022 09:08 Відповісти
Кращеб мовчав,бо такі "вумні" висновки зробить навіть тіло,для якого порахувати гроші у крамниці - складна процедура!
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09.04.2022 09:11 Відповісти
Замените его на Бурбу.
Буданов друг агента россии гоилашвили, проживали вместе.
Поддерживал аррахамию по вопросам шашлыков весной.
Все всё помнят, и спрос будет, про шашлыки и неготовность.
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09.04.2022 09:22 Відповісти
Ніззя, він 100% свій, як і всі решта одіозних Єрмаків, Арахамій, Подоляків, Баканових і т.д.
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09.04.2022 09:35 Відповісти
Навіщо ці тупі пророцтва? Невже цей "розвідник" не розуміє, що своїми словами крає серце тисяч харків'ян? "Розвідник".... Нарозвідував, та й сиди, мовчи. Всі в Арестовичі пруться!
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09.04.2022 09:38 Відповісти
Мене ці "професіонали" чомусь дуже напрягають. Випадкові люди.
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09.04.2022 10:28 Відповісти
Та невже?)) Якщо просто співставити останні заяви посадовців єрефії та подивитись на карту стає ясно що на Харків може бути лише відволікаючий удар, справжня мета орків - взяти Маріуполь та відгризти Південь і вже по тому йти на переговори щоб заморозити території. Про те саме кажуть їх дії на Півдні та політика на окупованих територіях. Маріуполь це ключ до півдня та узбережжя, нижнього лівобережжя Дніпра. Тож як правильно пише Бутусов - головна точка спротиву це саме Маріуполь, якщо не дати пробити оркам коридор до Криму уся їхня політика та вся мета вторгнення не буде мати жодного сенсу. Але враження таке що хтось свідомо веде до того на жаль
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09.04.2022 10:29 Відповісти
Зеля цінує лише тих людей, хто може заради посади зрадити країну.
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09.04.2022 15:39 Відповісти
 
 