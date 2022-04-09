Євродепутати з 11 країн прибули до Києва, вони відвідають звільнені передмістя

В Україну прибули 35 членів парламентів із 11 країн, аби висловити підтримку нашій країні та допомогти вистояти у розв’язаній кремлем злочинній війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив депутат Європарламенту, голова неформального об'єднання United for Ukraine Андрюс Кубілюс на спільному з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу в Києві у суботу.

"В Україну прибули 35 членів парламентів з 11 країн. Нас усіх об’єднує бажання допомогти Україні у цій війні, яка насправді є злочинною і яку можна охарактеризувати як війну кремлівського неонацизму. Ми хочемо подякувати вам, тому що це не війна України, насправді це наша війна, і українці наразі борються за свободу всього світу", - сказав Кубілюс.

Він запевнив, що парламентарі-учасники неформального об'єднання United for Ukraine продовжуватимуть боротися за постачання Україні всіх видів озброєнь, впровадження усіх санкцій, включно з енергетичним ембарго на торгівлю з країною-агресором, надання Україні належного рівня гуманітарної допомоги, якнайшвидшу інтеграцію до ЄС, "план Маршала" та міжнародний трибунал для Путіна і Лукашенка.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поінформував, що європарламентарі в межах візиту до України відвідають сьогодні звільнені від російських загарбників передмістя Києва.

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