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Євродепутати з 11 країн прибули до Києва, вони відвідають звільнені передмістя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

європарламент

В Україну прибули 35 членів парламентів із 11 країн, аби висловити підтримку нашій країні та допомогти вистояти у розв’язаній кремлем злочинній війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив депутат Європарламенту, голова неформального об'єднання United for Ukraine Андрюс Кубілюс на спільному з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу в Києві у суботу.

"В Україну прибули 35 членів парламентів з 11 країн. Нас усіх об’єднує бажання допомогти Україні у цій війні, яка насправді є злочинною і яку можна охарактеризувати як війну кремлівського неонацизму. Ми хочемо подякувати вам, тому що це не війна України, насправді це наша війна, і українці наразі борються за свободу всього світу", - сказав Кубілюс.

Він запевнив, що парламентарі-учасники неформального об'єднання United for Ukraine продовжуватимуть боротися за постачання Україні всіх видів озброєнь, впровадження усіх санкцій, включно з енергетичним ембарго на торгівлю з країною-агресором, надання Україні належного рівня гуманітарної допомоги, якнайшвидшу інтеграцію до ЄС, "план Маршала" та міжнародний трибунал для Путіна і Лукашенка.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поінформував, що європарламентарі в межах візиту до України відвідають сьогодні звільнені від російських загарбників передмістя Києва.

Також читайте: Євродепутати хочуть відвідати Україну через загрозу нападу РФ, - DW

Автор: Наталя Джума
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Аслан

@antiputler_news

1 ч

!!! Внимане. Российский военнослужащий Бычков Алексей Александрович.
Педофил и насильник. Снимает на видео изнасилование детей и скидывает своим друзьям и сослуживцам.

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09.04.2022 10:40 Відповісти
НЕХАЙ ЄР З БРЮССЕЛЮ ПЕРЕМІСТИТЬСЯ У КИЇВ!
СЛАБО?!
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09.04.2022 10:47 Відповісти
Життя на місці не стоїть. Стари політики відходят , молоді стають у влади . Тому рекомендую слухати молодих політологів

‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк

https://youtu.be/VvxVDXc3kfk
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09.04.2022 11:10 Відповісти
і розвал маржовії у 14 році вже обіцяли
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09.04.2022 11:18 Відповісти
 
 