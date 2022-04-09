Чорноморський флот РФ блокує узбережжя Одеської області, - Братчук
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У Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.
Про це повідомив прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ блокує наше узбережжя, а також періодично перегруповує свої сили та засоби", - сказав Братчук.
Також залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.
Як стверджує Братчук, зараз ситуація в місті та області контрольована. У військових достатньо сил і засобів для вогневого ураження противника.
Топ коментарі
+22 буков
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+22 afuster25
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+21 Ostap Bender c683cd52
показати весь коментар09.04.2022 11:37
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Будь ласка, зачекайте...
Тому, думаю "парочка корАбликов" піде НА**Х*Й на дно!!!
Так що, чекаємо на ДЖЕКПОТ
НЕ можу описувати.... ((((
Отсутствие средств для дальнего превентивного удара, таких себе "контрКалибров".
Какая бы огромная толпа кораблей, кроме ракетных, не болталась бы где-то там в открытом море, от этого вреда никакого, кроме как для них самих - расход жратвы, горючки и т.п.
Чтобы что-то сделать они должны подойти к берегу, что называется на свой пушечный выстрел. Но тогда и они будут находиться в зоне берегового пушечного выстрела.
Небудь у них опасения захламить прибрежные воды своими останками, они бы уже давно провели бы высадку десанта.
****** по этим кораблям.