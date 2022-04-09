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Чорноморський флот РФ блокує узбережжя Одеської області, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,рф

У Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.

Про це повідомив прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ блокує наше узбережжя, а також періодично перегруповує свої сили та засоби", - сказав Братчук.

Також залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.

Як стверджує Братчук, зараз ситуація в місті та області контрольована. У військових достатньо сил і засобів для вогневого ураження противника.

Також читайте: РФ у Чорному морі використовує безконтрольні дрейфуючі міни, захоплені в Севастополі в 2014 році, - МЗС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Нічого, Гарпуни на підході.
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09.04.2022 11:38
+22
В нас ще є Зе експериментальний
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09.04.2022 11:45
+21
**@нуть раз или два Нептуном - и побережье очистится.
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09.04.2022 11:37
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**@нуть раз или два Нептуном - и побережье очистится.
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09.04.2022 11:37 Відповісти
Нептуни закатані в асфальт великого будівництва. Отже надія тільки на британські "гарпуни", однак невідомо, коли вони з'являються у війську
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09.04.2022 12:04 Відповісти
**"ните свежим асфальтом. Его, асфальта, много за 2,5 года, вместо Нептунов, ВладимАлександрыч выпустил.
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09.04.2022 12:49 Відповісти
по идее там флот громко сказано фрегат он же сторожевой береговая охрана проект 11356Р Макаров которым командует УКРАИНЕЦ предавший в 2014 году страну.. старое корыто крейсер Москва.. и фрегат 11356Р Эссен вроде как капитально притонул после прилета в рубку и борт... и подводная лодка... вот собственно опасные для нас корабли.. остальное не стоит внимания стрелять могут артой в пределах прилета нашей арты Градов и прочих.. в том числе и дроны камикадзе.. я бы рискнул... если они будут в 45 км от нас послать один на серьезную цель.. Москва, Макаров... в рубку или там где стоит шахта ракетная детонация будет слышна и в Краснодаре..
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09.04.2022 13:11 Відповісти
Рискните. Только кусок асфальта берите покрупнее.
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09.04.2022 13:20 Відповісти
але це корито має калібри якими кошмарить Україну,а ми не маємо нічого,може хоч брити підгонять гарпунів,ту підерсію втопити
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09.04.2022 22:05 Відповісти
Нічого, Гарпуни на підході.
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09.04.2022 11:38 Відповісти
Будут гореть вместе с крынским мостом
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09.04.2022 11:40 Відповісти
Гарпуни не дістануть, вони лише не підпустять десант. Не дають нам аналогів Нептунів
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09.04.2022 11:42 Відповісти
В зависимости от модификации от 120 км до 280 км дальность. Если дадут хотя бы на 150 км дальности- уже хорошо. Это значит, что будут держать их на удалении поближе к Крыму.
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09.04.2022 11:57 Відповісти
Мова про те, що до Криму не дістануть, на жаль
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09.04.2022 12:21 Відповісти
Гарпунами вряд ли...Рашисты не дураки, они ближе чем на 250 км. к нашему побережью не подходят, так что "гарпуны" дальность которых всего-навсего 200-250 км.- им не страшны. А "Нептуны" Зеленский вкупе с верным своим нукером Тимошенко - благополучно закатал в асфальт!
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09.04.2022 15:21 Відповісти
"Рашисты не дураки"......я б посперечався, враховуючи хоча б ту ж Чорнобаєвку
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09.04.2022 20:00 Відповісти
але ракети свої запускають з рейда в Севастополі,так шо в когось там пару звивин все таки є...
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09.04.2022 22:06 Відповісти
Чув "інфу", що є парочка ракет "НЄПТУН"(експериментальні)
Тому, думаю "парочка корАбликов" піде НА**Х*Й на дно!!!
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09.04.2022 11:42 Відповісти
В нас ще є Зе експериментальний
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09.04.2022 11:45 Відповісти
Думаєте долетить? Нема у нього пороху та і не було.
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09.04.2022 11:55 Відповісти
Головне, щов вилетив на ***
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09.04.2022 12:36 Відповісти
А вот если его горохом начинить? По гланды. Долетит или нет?
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09.04.2022 12:50 Відповісти
Є два дивізіони Нептунів- один ще на шасі Кразу. А другий дивізіон вже на Татрах. Порохоботи таки дотиснули владу щоб перед Новим Роком 2022 вона профінансувала решту Нептунів. Але КБ Луч нещодавно розбомбили і не зрозуміло чи будуть якісь поповнення хоча б боєзапасу для вже зроблених Немтунів та Вільхи, так само як і для Стугни та Корсарів
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09.04.2022 14:16 Відповісти
Інформували(з БК Луч), що Є!!!!!!!!!!
Так що, чекаємо на ДЖЕКПОТ

НЕ можу описувати.... ((((
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09.04.2022 16:57 Відповісти
ходят чутки що двох не було ніколи,а те що їхало на татрах якраз і було дивізіоном на кразах...
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09.04.2022 22:17 Відповісти
Якщо є, то чому за майже півтора місяці війни не було запуску? Чи їх тримають на день перемоги, як салют?
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09.04.2022 20:02 Відповісти
це с хера вони екперементальні,Нептун з 20го року на озбоєнні,правд на папері,тобто ракети уже цілком серійні
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09.04.2022 22:16 Відповісти
Интересно если союзники дадут достаточное колличество противокорабельных ракет и если потопить весь черноморский флот, то как на это отреагирует *****? как типа "офицер" он должен застрелиться будет
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09.04.2022 11:43 Відповісти
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09.04.2022 12:02 Відповісти
Треба ракетами їх потривожити. Я думаю, певна кількість протикорабельних ракет у нас є. Прийде час - вдаримо! Буде боляче оркам...
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09.04.2022 11:43 Відповісти
Може попросити у Орбана і Макрона немного кораблів з єкіпажами ПО ЛЄНД ЛІЗУ ? Шоб очистити Чорне від рашістскрй зарази ?
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09.04.2022 11:44 Відповісти
Сейчас бы нам турецкие ракеты типо SOM, весь ЧМ флот бы уничтожили пока кацапоиды не попросили пощады и не ушли с Украины.
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09.04.2022 11:45 Відповісти
Ех ,шкода що не можемо прокласти до них асфальт! А так би ми їм показали...б !
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09.04.2022 11:45 Відповісти
Написано у віськових достатньо сил та способів ураженя кораблів противника. А що тоді тримає нас?
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09.04.2022 11:58 Відповісти
А що тоді тримає нас?

Отсутствие средств для дальнего превентивного удара, таких себе "контрКалибров".

Какая бы огромная толпа кораблей, кроме ракетных, не болталась бы где-то там в открытом море, от этого вреда никакого, кроме как для них самих - расход жратвы, горючки и т.п.
Чтобы что-то сделать они должны подойти к берегу, что называется на свой пушечный выстрел. Но тогда и они будут находиться в зоне берегового пушечного выстрела.
Небудь у них опасения захламить прибрежные воды своими останками, они бы уже давно провели бы высадку десанта.
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09.04.2022 13:44 Відповісти
Весь флот РФ в чорному і азовському морях має бути знищений до останнього іржавого човна!!!! Чого чекаєте генштаб?? Чого мовчите, якщо є в певній зброї потреби?! Ви взагалі збираєтеся деокуповувати наш стратегічний весь південний берег і Крим???! Заїбала ця тиша! Жодних визволених сіл і міст вже тиждень! Ви що там ******** арахамскіє вже напідписували договорів про замороження конфлікту?!
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09.04.2022 11:58 Відповісти
Ракет би треба.
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09.04.2022 12:05 Відповісти
ЗеБеня, очищай уже от орков Чёрное море и всю Украину! Тебе народ помогает во всём! Пора и на море показать силу Украины
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09.04.2022 12:23 Відповісти
Так где дальнобойная артиллерия, про которую рассказывал Арестович???, что она имеется в Одессе. Долбонуть с артиллерии по блокирующим кораблям и нет блокировки.
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09.04.2022 12:35 Відповісти
Відстань. Нехай поближче підходять.
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09.04.2022 12:41 Відповісти
Словаки продають нам 16 САУ Zuzana калібру 155 мм
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09.04.2022 14:18 Відповісти
на 40км і Піон кине,нічого в тій сузанні супер крутого нема,та ж Богдана,ах ну так Богдану ж так і не прийняли на озброєння,бо чомусь не було грошей снарядів на випробування закупити...
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09.04.2022 22:09 Відповісти
Борис Джонсон отправил противокорабельные ракеты, дальность 200 км.

****** по этим кораблям.
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09.04.2022 13:14 Відповісти
Ну так может они ********** где-то в двухстадесяти. Такого не допускаешь?
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09.04.2022 13:50 Відповісти
від Одеси до Севастополя десь 300 км,так шо кацапам трошки *****,калібр летить на півтори тисячі км...
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09.04.2022 22:11 Відповісти
Хлопці вєб.... ь "Гарпунами".
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09.04.2022 14:37 Відповісти
 
 