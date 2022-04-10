Подальші дії РФ залежатимуть від того, чи ми втримаємо Маріуполь, - Зеленський

У яких напрямках просуватиметься ворог, зараз залежить від багатьох факторів, зокрема, чи вистоїть Маріуполь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стоїть Маріуполь... Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові - потужні та міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч, то значить вони (військові РФ. - Ред.) там будуть знаходитися, і не підуть на Схід тощо", - зазначи глава держави.

Також, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко реагуватимуть світові партнери з постачання зброї, а також від того, чи лідер РФбуде готовий іти далі.

"Все залежатиме від наших ЗСУ. Тому найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", - підсумував він.

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