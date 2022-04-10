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Подальші дії РФ залежатимуть від того, чи ми втримаємо Маріуполь, - Зеленський

маріуполь

У яких напрямках просуватиметься ворог, зараз залежить від багатьох факторів, зокрема, чи вистоїть Маріуполь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стоїть Маріуполь... Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові - потужні та міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч, то значить вони (військові РФ. - Ред.) там будуть знаходитися, і не підуть на Схід тощо", - зазначи глава держави.

Також, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко реагуватимуть світові партнери з постачання зброї, а також від того, чи лідер РФбуде готовий іти далі.

"Все залежатиме від наших ЗСУ. Тому найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влаштували збір тіл вбитих маріупольців у підземному переході. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Маріуполь (3226)


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Топ коментарі
+32
Марик держись. Азов Вы герои Украины.
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10.04.2022 00:55
+27
Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте. Абсурдн. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? ВСУ воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И это оказалось полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и терробороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
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10.04.2022 00:51
+25
Арахамия на этой встрече всем дал понять, что ОП нацелен идти на компромиссы з ******, независимо от мнения военных; а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в ОП даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
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10.04.2022 00:52
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Света, ты решила эту куйню во все темы вкинуть?
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10.04.2022 00:52 Відповісти
Хороший повод опровергнуть публично эти обвинения.
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10.04.2022 00:56 Відповісти
От какой-то Светы?)
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10.04.2022 01:16 Відповісти
Но арахамия молчит - значит нос в сметане
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10.04.2022 01:17 Відповісти
Скандально известный депутат партии Слуг Народа - Юрченко в очередной раз отметился и был задержан за быкование на блок-посту: https://youtu.be/3NLIEgF4CJE
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10.04.2022 01:20 Відповісти
Ну да, та мерзота зебільна повилазила й піариться. Не так страшні москальські воші як зебільні гниди.
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10.04.2022 10:38 Відповісти
Балабол.
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10.04.2022 00:50 Відповісти
Чесно?
Навіть не зрозумів, що він мав на увазі сказати.
...................
І вже не вперше -не можу зрозуміти. Може я якійсь дебіл
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10.04.2022 00:56 Відповісти
Його обкурені монологи практично завжди незрозумілі (особливо коли йому Єрмак не встих написати текста для читання). Таке враження що він просто генерує звуки, що не несуть жодного зміста. Мені дуже соромно за нього перед світом.
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10.04.2022 01:26 Відповісти
Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте. Абсурдн. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? ВСУ воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И это оказалось полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и терробороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
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10.04.2022 00:51 Відповісти
Арахамия на этой встрече всем дал понять, что ОП нацелен идти на компромиссы з ******, независимо от мнения военных; а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в ОП даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
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10.04.2022 00:52 Відповісти
я думаю,що ти бот і вкидаєш хню на вентилятор але якщо навіть в теорії така хрінь змогла б трапитись по відношенню з Залужним і фейковими перемирями то така клієнтура як: Арахамія,Подоляк,Єрмак, Чаус- ТРУПИ.
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10.04.2022 00:59 Відповісти
Без реакции гражданского общества и военных эта продажная властная верхушка протянет капитуляцию, они с врагом за спиной народа уже договорились
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10.04.2022 01:17 Відповісти
Ботов нужно искать в первую очередь среди тех, кто зарегистрировался незадолго до начала или уже после начала активной фазы войны. Не находишь? Поэтому именно на твоем месте я не стал бы это оценивать, а тем более обвинять.
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10.04.2022 01:19 Відповісти
Це виглядає як дешева ворожа провокація, вірогідно з метою збурити ще й військових, втягнути їх у протистояння із зеленими зрадниками, дезорганізувати і відволікти від бойових дій з агресором.
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10.04.2022 02:08 Відповісти
А тебе в гуглі забанили, зелебоб-по всіх сайтах така новина є
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10.04.2022 03:53 Відповісти
Все кончай, спалилась светка
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10.04.2022 01:40 Відповісти
Тільки зараз пишете,про що весь інтернет уже 6 годин кипить. Як там в Херсонській бригада в кільці
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10.04.2022 01:40 Відповісти
Детально поясни будь ласка.
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10.04.2022 02:19 Відповісти
Військовий експерт Юрій Швець про умови мирного договору що готує уряд Зеленського:
"О том что стало сейчас известно - это далеко от 5-й статьи НАТО, это совсем не 5 статья НАТО. О закрытии неба и о вступлении этих гарантов в военные действия на стороне Украины речи не идет. Вам поставят легкое стрелковое оружие и несколько коробочек патронов." https://youtu.be/QmF-zunneTs?t=537 https://youtu.be/QmF-zunneTs?t=537

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10.04.2022 01:57 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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10.04.2022 01:58 Відповісти
Тому що їх олігархічна влада вже цілеспрямованно обробляє, розіслав своїх агітаторів:
Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия пообщался с командирами подразделений Вооруженных сил Украины в Черниговской области, чтобы посоветоваться о возможных компромиссах с РФ.
https://antikor.com.ua/articles/535838-arahamija_nachal_obsuhdatj_s_komandirami_vsu_kompromissy_s_rf
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10.04.2022 02:10 Відповісти
Невідомо чи це правда. Більше схоже на фейковий вкид і провокацію.
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10.04.2022 02:28 Відповісти
Справа в тому, що спостерігаючи за полемікою та стилем гоп-компанії Коломойського, все це виглядає цілком очікувано.
Галина Ходаковская.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах, в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
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10.04.2022 02:40 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/393675491706697/permalink/659414601799450/ Знайшов одну з ссилок: https://www.facebook.com/groups/393675491706697/permalink/659414601799450/

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10.04.2022 02:52 Відповісти
там есть про Аристовича)))) не могу понять когда она училась в военном училище, а тем более работава в разведке)))))?????? 1975 г/р, 1993 поступила в институт, с1994 играет в театре.... с 2000 уже реклама, телевизор, шоу. хотя бы один нашелся кто подтвердил. не может же не быть сокурсников, сослуживцев!
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10.04.2022 11:50 Відповісти
Це голослівна заява, яка нічого не підтверджує.
Поки самі військові не заявлять про тиск на них зі сторони жОПи, все це лише провокації. Крім того, в цьому тексті смердить олігархічним послідом: розумковим, рудою и парошенком
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10.04.2022 15:16 Відповісти
А ти вважаєш, що під час гарячої фази війни війскові можуть собі дозволити "розхитувати човен"? Тим більше коли доля їх забеспечення та зарплати цілком в руках влади. Тут навіть на громадському форумі більшійсть рота затикають, бо "не на часі". Що стосується олігархічного посліда - то в більшій мірі ніж від цієї Єрмакової гоп-команди олігархами ще ніколе не смерділо!
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10.04.2022 16:20 Відповісти
Маємо дуже міцний повідець, на якому саме нинішню владу тримають профінансувавші їх вибори олігархи-манкрути. Так що про олігархічний сморід - це саме про них.
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10.04.2022 16:32 Відповісти
При цьому ЗСУ не воюють за зарплату, вони ж не якісь там найманці. Зєшоблі їх цим не купити. У перший місяць війни тої зарплати фактично не було.
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10.04.2022 18:42 Відповісти
Чому відразу розхитувати? Коли військових спонукають і готують до виконання заздалегідь очевидно незаконного наказу про здачу національних інтересів, по твоєму їм потрібно підкоритися ворожій консерватурі і мовчки виконати наказ про припинення вогню, капітуляцію, демілітаризацію? Це ж не політика під час виборів чи демонстрацій.
Яке ще забезпечення в руках влади? Давно вже повідомляли, що логістика і постачання ЗСУ здійснюються західними союзниками. Крисячому кварталу залишається лише спостерігати за дійством і шкодити з усіх сторін, де і як тільки зможе, чим вони наразі і займаються.
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10.04.2022 18:35 Відповісти
західними союзниками - лише до кордону з Україной
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10.04.2022 18:48 Відповісти
Тут повідомляли, що вони розвозять самі по підрозділах ЗСУ, бо не довіряють
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10.04.2022 19:58 Відповісти
Хотілось би, але не думаю, що таке реально.
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10.04.2022 21:11 Відповісти
Ніхто не підтримує ваші «переговори» з терористами, вбивцями і окупантами
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10.04.2022 02:25 Відповісти
И чего его никто не пристрелил на месте?
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10.04.2022 08:37 Відповісти
Це було зрозуміло ще до початку війни, але схоже не всім.
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10.04.2022 00:52 Відповісти
Енурезник, зокрема, марив шашликами...
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10.04.2022 01:13 Відповісти
Марик держись. Азов Вы герои Украины.
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10.04.2022 00:55 Відповісти
Это какой-то шок. Что он несёт? Разве не должен главнокомандующий сказать, что мы деблокируем город??? Даже если это не правда, он ОБЯЗАН был это сказать, а не перекладывать всю ответственность на героев Мариуполя.
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10.04.2022 01:00 Відповісти
Ні, нормальний главнокомандующій нє должен откровєнно піздєть.
Нє кацап лі ти часом?
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10.04.2022 01:03 Відповісти
Нормальный да, а этот как раз этим и занимается - выстоит Мариуполь - будет так, не выстоит - вот этак будет. Мариуполь где? В Антарктиде? Бойцы там уже сами по себе воюют, а не как часть армии страны? Это что за бред?
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10.04.2022 01:06 Відповісти
Вот карта положения в Мариуполе по данным "Института войны" США.
Долго группировка там сможет держать 10 тысяч орков?
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10.04.2022 01:12 Відповісти
Цей "інститут війни" давно і систематично підігрує русні на інформаційному фронті. Достатньо вивчити історію його публикацій, особливо дотичних до росії. Те що він англомовний анітрохи не збільшує його авторитетність.
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10.04.2022 06:42 Відповісти
Мариуполь не деблокируют специально. Всё готовится для признания лугандона расеянским и его аннексии. Для ЗЕлебобиков главное, чтобы не стреляли. И Херсон не будут освобождать, чтобы оставить за орками весь юг до Крыма.
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10.04.2022 08:44 Відповісти
«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита». Ф.Энгельс
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10.04.2022 01:01 Відповісти
зелена мразота все робить для здачі України. одна надія на Дух та силу ЗСУ та силу Українського народу!!!
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10.04.2022 01:02 Відповісти
https://korzik.net/uploads/files/2021-04/1618677322_2399327237.mp4
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10.04.2022 01:11 Відповісти
Генерал Ягун: Путина может убить капитан федеральной службы охраны / рф, война / Украина 24
https://youtu.be/4j3q1-3qC7k
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10.04.2022 01:15 Відповісти
Агрохімія, Подоляк, Чалий - мерзота кончена, без сумніву. Питання в іншому - А ХТО ЇХ ПРИЗНАЧИВ???
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10.04.2022 01:18 Відповісти
он же недавно говорил решить вопрос по Мариуполю за несколько часов...Решил?
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10.04.2022 01:19 Відповісти
Маріуполя на 09.04 під контролем України залишалось тільки 24%. 76% уже поглинула орда. Втрата міста може призвести до катастрофи в Донбаському побоїщі для України.
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10.04.2022 01:19 Відповісти
"афєрістович" №2? Яка заява буде наступною? "Ми просрали Маріуполь й наших людей, але то нічого страшного", так?
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10.04.2022 02:07 Відповісти
Вони тільки на окраїні і район драмтеатру і все
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10.04.2022 03:18 Відповісти
"Із позитивних новин. Після вчорашнього візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля перспектива швидкого отримання офіційного статусу кандидата в члени ЄС зростає. От лише декому слід усвідомити, що заплатили за це своєю мученицькою смертю жертви рашистського геноциду проти українців. І вихвалятися власними досягненнями в цьому принаймні цинічно. Ще тиждень тому в коментарях європейських політиків згадувалося про середньострокову перспективу із повною, а не спеціальною процедурою. Обіцяли лише не затягувати процедуру. Після страшної Бучанської Різанини будь-яка процедурна тяганина виглядала непристойно. Чиновники ЄС вирішили продемонструвати свою солідарність з українським народом.

Був дуже поверхово складений так званий питальник без надмірно деталізованих питань. Це неодмінна процедура при кандитуванні. Фактично, його було укладено упродовж кількох днів і він доволі формальний. Дати вичерпні відповіді дійсно можна за найближчі тиждень-два. Далі в Єврокомісії мають перевірити адекватність та правдивість відповідей. Після чого мав би розроблятися масштабний план заходів з багатьма тисячами пунктів, необхідних для набуття повноцінного членства. І лише після узгодження усіх вимог та згоди країни їх виконувати вона оголошується офіційним кандидатом в ЄС. Є попереднє рішення таки застосувати індивідуальну процедуру й проголосити Україну кандидатом в члени ЄС після попереднього етапу з перевіркою відповідей на первинний питальник. Це може статися вже в червні.

Але після набуття кандидатства ніяких спецпроцедур і послаблень не буде. Єдине, можна буде не втрачати час і ще в ході розробки широкого плану адаптації почати його втілювати. Сам план для кожної країни індивідуальний і його зазвичай готують не менше року. Цей рік ми можемо зекономити, якщо будемо рухатися в правильному напрямку. Але саме тут починається все найгірше. Бо поведінка єрмаківської опи явно свідчить, що ця гоп-компанія явно планує жити по старому."
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10.04.2022 01:33 Відповісти
Ключевые слова здесь: "Сам план для кожної країни індивідуальний і його зазвичай готують не менше року. Цей рік ми можемо зекономити, якщо будемо рухатися в правильному напрямку. Але саме тут починається все найгірше. Бо поведінка єрмаківської опи явно свідчить, що ця гоп-компанія явно планує жити по старому."
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10.04.2022 02:15 Відповісти
Ніхто не має право вирішувати долю людей в Україні, ніякі арахамії і зеленські. Припинити війну і капітуляція це зрада,а за неї є статья як президенту так і його гопкомпанії. Інфоресурси закрили,щоб люди не знали про ганебний курс слуг, тут цілий день перли від зеленького хоч Бутусов написав чітко і ясно, що народ України не зупинити і вони дійдуть до кордонів України. Недаремно лідери країн контролюють офіс,якщо він плюне проти України і Європи, то сам потоне . Тримайтесь, ворог поряд і він в офісі. Україна понад усе
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10.04.2022 01:48 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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10.04.2022 01:57 Відповісти
Читай вище: Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
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10.04.2022 08:28 Відповісти
Не удивлюсь, если это недоразумение арахамия действительно пыталось парить подобную чушь, но по-вашему командиры частей просто послушали и "уходили в подавленом состоянии"?
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10.04.2022 11:15 Відповісти
В них нема вибору. Бунтовать зараз не на часі і влада цим нахабно користується.
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10.04.2022 16:26 Відповісти
Якщо б не Герої, які захищають Маріуполь, ти би вже давно його здав, судячи по тому, як ти не хочеш його деблокувати
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10.04.2022 03:38 Відповісти
А ти **** так багато для цього робиш,падло.
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10.04.2022 07:43 Відповісти
Немедленно деблокировать Мариуполь!!
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10.04.2022 07:50 Відповісти
Зачем? Тогда Украина победит, а ЗЕлебобам нужен компромисс. Зеленский обязательно хочет что-то отдать оркам.
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10.04.2022 08:39 Відповісти
А ви зараз в якому батальйону ? Польська дружина ? Просто Азов пропонував набрати людей, та і набирає, щоб деблокувати Маріуполь. Але чомусь ви вирішили це ігнорувати
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10.04.2022 09:45 Відповісти
С Зелей все зрозуміло, можна вже нічого не казати!
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10.04.2022 08:17 Відповісти
ЗЕлебобики готовятся слить Украину. Орки не для этого внедряли своего агента Ермака, чтобы Украина победила в этой освободительной войне
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10.04.2022 08:38 Відповісти
Шановне панство!
Давайте видихнемо і заспокоїмось. Немає жодного достовірного джерела про те, що обговорювалось на зустрічі Арахамії з військовими. Тексти з фейсбука з посиланням на власні джерела - це повна фігня. Саме таким чином вкидаються фейки у інформаційний простір і у голови людей. Пам'ятаймо, що війна ведеться насамперед у головах.

Вельми прикро, що головними поширювачами фейків і зради - є прихильники Петра Порошенка, попри те, що було оголошено політичне перемир'я. Поширювання фейкової зради і є та вода, що льється на млин ворога.

Однак сказане вище ніяким чином не виправдовує справжню зраду чинного президента Зеленського. Вважаю, що за не підготовку до війни пан Зеленський зі своєю псевдо елітою після перемоги повинні зручно вмоститися на нарах на терміни, які визначить суд.
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10.04.2022 09:19 Відповісти
Пане, а що ви маєте на увазі як не підготовка до війни ? То що не зробили заяву, що буде війна заздалегідь ? Щоб більшість так млн 10, втікли до Польщи ?
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10.04.2022 09:44 Відповісти
Саме так. На сьогоднішній день є вода в Крим і сухопутний коридор в Крим. Це те, що підживлює кровавого диктатора.
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10.04.2022 09:40 Відповісти
Отак прочитаєш з ранку ці коменти і реально розумієш що і ворогів не треба . Не здивований ні разу , адже політика що до висловлювань на цьому контенті завжди була ≪своя≫. А хто не згодний , крестик з баном . Тут всі командувачі , президенти , економісти і ≪герої≫ .... але диванні ... ≪армія теплих хат≫ . Вихованість деяких особливо ≪небезпечних≫ не дозволяє спілкуватися ввічливо чи навіть нормальною мовою . Нема сенсу навіть запитувати чи ви Українці ...
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10.04.2022 09:57 Відповісти
Як же маріупольські захисники поперек горла стали ********, аж загаваріваца примушує більше звичайного
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10.04.2022 10:20 Відповісти
Какие то бессвязные слова от Зеленского, не надо говорить о том,в чем ты не разбираешься, на это есть официальные лица в Мин Обороны и тем более если тебя об этом не спрашивают.
Если он думает что 10000 тысяч орков будут стоять под Мариуполем столько, сколько будет удерживаться город без какого либо продвижения он сильно заблуждается.
Воевать надо отталкиваясь от своих собственных сил, и задачи ставить соответсвеные, а не так как думает Зеленский.
Ну а что касается Мариуполя, нужно решать вопрос о его разблокирования и оказанию всей необходимой помощи, а не ждать пока орки не уничтожат армию,и затем устроят там очередной геноцид.
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10.04.2022 11:29 Відповісти
Ну шо, рєбята. Це ж повна зрада і капітуляція. Я не знаю, що робити(( Реально треба об'єднуватися, брати зброю і йти на Банкову чи де там у цього янелоха бункер. Вони нас чути не хочуть.
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10.04.2022 11:46 Відповісти
 
 