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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Повітряні Сили 9 квітня знищили 13 цілей - 3 літаки, 1 гелікоптер, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети

рф,літак

Повітряні Сили Збройних Сил України за добу 9 квітня було знищено 13 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні заначається: "9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки;  один вертоліт;  п’ять безпілотних літальних апаратів; чотири крилаті ракети.

Інформація уточнюється.

Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4129) крилаті ракети (1071) літак (2900) вертоліт (876) Повітряні сили (2619)


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Топ коментарі
+21
венртолётчики сцыкуны. Я спор проигрываю.
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10.04.2022 01:12
+14
Неплохой урожай за вчера. Думаю, что скоро цифра уничтоженных кацапских кораблей тоже увеличится
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10.04.2022 01:16
+10
Starstreak в деиствии, боятся летать. Да и Stingerov полно.
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10.04.2022 01:17
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ну гдето лямов на сто. привет пукину.
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10.04.2022 01:10 Відповісти
венртолётчики сцыкуны. Я спор проигрываю.
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10.04.2022 01:12 Відповісти
Starstreak в деиствии, боятся летать. Да и Stingerov полно.
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10.04.2022 01:17 Відповісти
Starstreak это вообще крутая штука. От нее уйти невозможно
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10.04.2022 01:25 Відповісти
отож. И с Укрпочты все ломанулись ...
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10.04.2022 01:39 Відповісти
про що ти пи..диш?
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10.04.2022 09:22 Відповісти
головою ********? Я - про Чіжикова, а ти про що?
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10.04.2022 13:46 Відповісти
https://www.minusrus.com https://www.minusrus.com

ещё ссылочка - кто-то здесь давал...
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10.04.2022 01:18 Відповісти
Спасибо. Прямо дзен какой-то ))
Правда с литачками кривоватая цифра в 1379. Это общая цифра вместе с транспортниками, стратегами и прочей радиоразведкой. А фронтовой и истребительной авиации на момент вторжении было около тысячи единиц (вертолёты отдельно). Сейчас от тысячи минус полторы сотни.
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10.04.2022 01:50 Відповісти
ну что есть...
у нас недавно почти по всем районам прилёты...(((
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10.04.2022 02:03 Відповісти
ну, ТРК у нас нет, отвечать нечем. Так что прилеты будут и с моря (пока), и с востока, и с севера. Мирняку достанется больше всего. Кацапы уже достали с хранения точки и Х-55, этого говна еще месяца на два хватит кошмарить при такой интенсивности. Ну это, конечно, если как-нибудь вдруг не прилетит в ответ прямо в ПУ первые ATACMSы.
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10.04.2022 02:13 Відповісти
Да. Тоже самое по вертолетам, пишут что 900 на все ввс, но это с транспортными и прочими, тех же боевых аллигаторов была официальная цифра около 100 штук на всю страну (сколько из них было в рабочем состоянии неизвестно), так что с вертолетами почти полный чвах у оккупантов...
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10.04.2022 03:58 Відповісти
ну, из заготовленных для вторжения осталась сотня. Сейчас тщательно экипажи подбирают, что бы обязательно заложники оставались. А то холостые вертолетчики враз могут стать завидными женихами с видом на ПМЖ в европейской стране.
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10.04.2022 04:14 Відповісти
при достатньому насиченні Стартреками лінії фронту про гелікоптери рашки на фронті можна забути..

і навіть літаки у межах досяжності..
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10.04.2022 09:21 Відповісти
1.НЕВІДОМО..у наскільки боєздатному стані решта(1000-150) авіації..

2.Кількість пілотів З боєвим досвідом(а тут пропорції інші- припускаю 50\50)

3. у рашки планується багато "гарячих точок",де знадобиться авіація..Навіть тупо "щоб була" "по периметру"

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10.04.2022 09:18 Відповісти
900000 особового складу, це ще не бойові підрозділи. Сюди входять і роздутий командно-штабний штат і різні допоміжні структури.
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10.04.2022 02:35 Відповісти
Все буде добре, як ще раз Чорнобаївку накриють.
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10.04.2022 06:24 Відповісти
Я тоже...
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10.04.2022 09:17 Відповісти
Ого. Молодці!
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10.04.2022 01:13 Відповісти
Неплохой урожай за вчера. Думаю, что скоро цифра уничтоженных кацапских кораблей тоже увеличится
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10.04.2022 01:16 Відповісти
та да. там приехали сюрпризы.
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10.04.2022 01:21 Відповісти
Starstreak в деиствии, боятся летать. Да и Stingerov полно.
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10.04.2022 01:18 Відповісти
цензору дякую за новини
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10.04.2022 01:20 Відповісти
Треба всією спвльнотою вимагати від влади ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ПОЛОНЕНИХ ПІЛОТІВ,ЯКИХ ЗАХОПИЛИ РАНІШЕ,а то судячи з кількості повітряних тривог,починаєш здогадуватись,НА КОГО виміняла цивільних верещучка... НАС ОБДУРЮЮТЬ!!!
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10.04.2022 01:25 Відповісти
Дядьку, не меліть дурниць, хлопніть чарку корвалолу...
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10.04.2022 01:39 Відповісти
Докажіть зворотнє ,інформація відсутня.
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10.04.2022 02:19 Відповісти
Зачем доказывать обратное...если у вас кроме голословных заявлений ничего нет???
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10.04.2022 07:28 Відповісти
Так всі канали закрили,тільки і іде інформація яку хоче президент і від кого хоче. Раніше писали що де коли і хто
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10.04.2022 09:30 Відповісти
добрий вечир. ми з Украини.
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10.04.2022 01:27 Відповісти
Но как же... ведь укропское ПВО уничтожено в первый день, и сбито 1000500000 укропских самолетов...что то пошло не так.
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10.04.2022 02:03 Відповісти
Вы что не знали, всу уже полностью уничтожены были в первые дни... сейчас расейские бравые миротворцы освобождают мирное население братской малоросии от солдат НАТО, которые понаехали легионами атаковать росиюшку... Не верите, включите рос тв там вам все правду расскажут
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10.04.2022 04:03 Відповісти
To be continued! (Продолжение следует!) 😁
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10.04.2022 02:52 Відповісти
За преЗеденства Зеленського та його банди зірвані оборонні замовлення два роки підряд, заморожені або зовсім зупинено виробництво «Нептунів», «Вільх» та іншого озброєння. Вкінці кінців Люся зморозив, що про війну вони знали, але Зеленський зібрався на шашлички.
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10.04.2022 06:31 Відповісти
Это какой то праздник!
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10.04.2022 07:20 Відповісти
гарно,шановн1 Во1ни,Ви найкраш1,щеб парочку корабл1в на сьогодн1 1 дуже,дуже дякую.Храни Вас Господь.Слава Укра1н1!
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10.04.2022 07:46 Відповісти
десь 153 літаки на металобрухті. і ми ж не враховуємо пошкоджених літаків що долетіли до рахи але вже не літатимуть
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10.04.2022 08:54 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/orki-zbivayut-nashi-droni-desantnikam-potribna-dopomoga.htm Орки збивають наші дрони: десантникам потрібна допомога


https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова



В мене є десь 20 тис, треба 16 тис злотих, це 3600 евро, 115 тис грн. Купуємо на польскому амазоні,

Терміново!! Люди, в десантури орки збили дрони, без них, як без очей.

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Волонтерам.ПАТРІОТИЗМ НЕ МОЖЕ СЛУГУВАТИ ВИПРАВДАННЯМ ТУПОСТІ!
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Для знищення українських операторів дронів, які ведуть https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.

Напередодні від різних джерел почала надходити інформація, що DJI блокує роботу своїх українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.
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10.04.2022 09:10 Відповісти
 
 