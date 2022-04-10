Повітряні Сили 9 квітня знищили 13 цілей - 3 літаки, 1 гелікоптер, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети

Повітряні Сили Збройних Сил України за добу 9 квітня було знищено 13 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні заначається: "9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки; один вертоліт; п’ять безпілотних літальних апаратів; чотири крилаті ракети.

Інформація уточнюється.

Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили