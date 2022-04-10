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Повітряні Сили 9 квітня знищили 13 цілей - 3 літаки, 1 гелікоптер, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети
Повітряні Сили Збройних Сил України за добу 9 квітня було знищено 13 повітряних цілей російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні заначається: "9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки; один вертоліт; п’ять безпілотних літальних апаратів; чотири крилаті ракети.
Інформація уточнюється.
Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря".
Топ коментарі
+21 Urs
показати весь коментар10.04.2022 01:12
+14 Дмитрий Иванов #512538
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+10 Nadezhda Mezentseva
показати весь коментар10.04.2022 01:17
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ещё ссылочка - кто-то здесь давал...
Правда с литачками кривоватая цифра в 1379. Это общая цифра вместе с транспортниками, стратегами и прочей радиоразведкой. А фронтовой и истребительной авиации на момент вторжении было около тысячи единиц (вертолёты отдельно). Сейчас от тысячи минус полторы сотни.
у нас недавно почти по всем районам прилёты...(((
і навіть літаки у межах досяжності..
2.Кількість пілотів З боєвим досвідом(а тут пропорції інші- припускаю 50\50)
3. у рашки планується багато "гарячих точок",де знадобиться авіація..Навіть тупо "щоб була" "по периметру"
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова
В мене є десь 20 тис, треба 16 тис злотих, це 3600 евро, 115 тис грн. Купуємо на польскому амазоні,
Терміново!! Люди, в десантури орки збили дрони, без них, як без очей.
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Волонтерам.ПАТРІОТИЗМ НЕ МОЖЕ СЛУГУВАТИ ВИПРАВДАННЯМ ТУПОСТІ!
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Для знищення українських операторів дронів, які ведуть https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.
Напередодні від різних джерел почала надходити інформація, що DJI блокує роботу своїх українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.