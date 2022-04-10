Ізраїль відкрив гуманітарний повітряний коридор і надішле Україні 6 літаків з ліками, медичним обладнанням та продуктами, - посол
Ізраїль відкрив повітряний коридор, яким доставлятиме в Україну гуманітарні вантажі.
Про це повідомив посол Ізраїлю Михайло Бродський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України. Протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо. Першу партію вже доставили в Україну", - написав Бродський.
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+8 Вася Шевченко #371210
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Может ли сейчас после Бучи что-то объединить Россию и Украину? Может. Осуждение Израиля в ООН!
Состоялось заседание Совета ООН по правам человека. Осуждали - поверите или нет - не происходящее в Украине - а Израиль. Четыре резолюции, осуждающие Еврейское Государство. Ни одной - по России!
Украинская дипломатия НЕ ПОДНЯЛА вопрос о Буче.
Проголосовала вместе с РФ за одну из четырёх антиизраильских резолюций. По двум - воздержалась, по одной - Израиль поддержала.
Россия по всем четырём резолюциям проголосовала против Израиля.
03.04.22, на фоне публикаций свидетельств из Бучи, Ирпеня и т.д. Совет ООН по правам человека рутинно одобрил 4 антиизраильские резолюции и призвал к введению ограниченного эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.
1. Об эмбарго на поставки Израилю оружия, одобрена 37 голосами против 3 при семи воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - воздержалась
2. С осуждением еврейской поселенческой деятельности в Иудее и Самарии, призывом к бойкоту еврейской поселенческой продукции и отступлением Израиля к границам 1948 года (существовавшим до 1967 года), одобрена 38 голосами против 4 при пяти воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - воздержалась
3. О праве палестинских арабов на самоопределение, одобрена 41 голосами против 3 при трех воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - поддержала
4. С призывом к Израилю отступить с Голанских высот, одобрена 29 голосами против 15 при трех воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - выступила против.
А безвіз то закрили.¾
Не дивно, що знаходилися євреї, які "працювали" у німецьких кончтаборах...
Я стверджую, що Ізраїль озброїв ворогів України ********* технологіями більше, ніж будь-яка країна західного світу.
А те, що Ізраїль відмовляється постачати зброю Україні і навіть відмовляється допомагати знешкоджувати те, що було поставлено кацапам, і що зараз вбиває українців лише підтверджує це.
Винних ніхто не шукає, бо український народ (у цілому) на 100% заслуговує те, що має зараз.
Але я яка вважав Ізраїль ворожою країною, так і буду вважати, і кожного разу, коли там будуть дохнути люби, мені буде приємно.
Будь-яка допомога для нас зараз важлива, особливо через повітряний коридор!
Ні, "вони ПОВИННІ!" - Нічого вони нам не винні! Дякуємо за все, що зробили!
https://shaon.livejournal.com/381430.html
К Израилю обращены и мольбы о помощи и мечты пролезть в Израиль в качестве беженцев, и жестокие обиды и наглые требования и надежды на миротворчество или на железный купол/
Стоит отметить, что мольбы о помощи к Израилю, как правило, сочетаются с антисемитскими истериками. Такой вот шизофренией больны широкие массы украинских и русских блогеров, зомбированных антисемитской ложью, традиционно распространенной в этих странах.
Похоже, обе стороны искренне верят в могущество Израиля и пребывают в мечтах, что он выступит на той или иной стороне конфликта в роли то ли миротворца, то ли вооруженной силы, способной повлиять на исход войны вместе с США, Великобританией и Германией.
В воспаленных противоборствующих умах сломаны географические рамки и масштабы- от чтения пламенных сочинений у стороннего наблюдателя может возникнуть и такое представление: могучий Израиль находится в Европе, где-то между Германией и Польшей и граничит с Украиной и Россией
То, что Израиль твердо соблюдает нейтралитет в яростной схватке двух славянских народов. как-то остается вне сознания пламенных шизофреников с обеих сторон