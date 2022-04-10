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Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів, - Венедіктова

венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних військових злочинців. Вона додала, що існує не менше 5600 випадків передбачуваних воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Разом з тим Венедіктова назвала президента Росії Володимира Путіна "головним військовим злочинцем 21 століття", і пояснила, що він володіє певним імунітетом від судового переслідування через своє становище.

Також читайте: Відкрито понад 4,2 тисячі справ про порушення законів та звичаїв війни, - Монастирський

Автор: 

армія рф (17302) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+3
Газманова вже впіймала, прокурори-зрадники, дбрівці-мародери вже посажені? Семенченко відпустили по наказу президента?
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10.04.2022 13:00
+2
Яким в дупу "імунітетом"?
Зеля там не весь світ розпинається про невідворотність покарання, я ця шмара досі х₴уйло захищає, яке має бути стерто з лиця землі першим!
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10.04.2022 13:12
+1
парочка орков из чернобыля уже сдохла. ну тупые...
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10.04.2022 12:57
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На відео мародерська армія кацапстану обносить квартири в місті Ірпінь, Київської області.

https://t.me/zsuwar/10848 t.me/zsuwar/10848
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10.04.2022 12:55 Відповісти
парочка орков из чернобыля уже сдохла. ну тупые...
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10.04.2022 12:57 Відповісти
Газманова вже впіймала, прокурори-зрадники, дбрівці-мародери вже посажені? Семенченко відпустили по наказу президента?
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10.04.2022 13:00 Відповісти
Яким в дупу "імунітетом"?
Зеля там не весь світ розпинається про невідворотність покарання, я ця шмара досі х₴уйло захищає, яке має бути стерто з лиця землі першим!
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10.04.2022 13:12 Відповісти
А у якому місті бункер цієї прокурорші? Чому воно до сих пір само не приїхало у Ірпінь, бучу, тощо??? Ця піаркомпанія слуг обридла
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10.04.2022 13:12 Відповісти
А є інфа що її точно не було в Бучі чи Ірпені?

Люди, думайте головою.
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10.04.2022 13:36 Відповісти
За військові злочини не може бути жодного імунітету.Не можете судити значить треба знищити.
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10.04.2022 13:14 Відповісти
Трухіна не можуть індефікувати, а 500 орків за тиждень індефікували. Трухін крутіший агента 007.
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10.04.2022 13:57 Відповісти
А ДЕ МЕДВЕДЧУК?
ХТО ЙОГО ВИПУСТИВ?
ІДЕНТИФІКУВАЛА?
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10.04.2022 14:27 Відповісти
 
 