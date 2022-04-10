Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів, - Венедіктова
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних військових злочинців. Вона додала, що існує не менше 5600 випадків передбачуваних воєнних злочинів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Разом з тим Венедіктова назвала президента Росії Володимира Путіна "головним військовим злочинцем 21 століття", і пояснила, що він володіє певним імунітетом від судового переслідування через своє становище.
Топ коментарі
+3 Микола Мазуренко
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+1 оззи
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Зеля там не весь світ розпинається про невідворотність покарання, я ця шмара досі х₴уйло захищає, яке має бути стерто з лиця землі першим!
Люди, думайте головою.
ХТО ЙОГО ВИПУСТИВ?
ІДЕНТИФІКУВАЛА?