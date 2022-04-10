Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні, - заступник голови облради Соболевський
Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні. Наразі багато херсонців залякані, багато були змушені покинути область.
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ "Ювілейний" пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали. Загрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли Херсонській області", - зауважив він.
За його словами, наразі багато херсонців залякані, а багато покинули область.
"Кожен новий мітинг - це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Незважаючи на ні на що. Херсонщина - це Україна", - резюмує Соболевський.
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Якби усі українці робили так, як кукарікаєш ти, то й України би вже не було.
Я тебе ніколи не чіпаю, і не лізу до тебе з коментами.
Чого в тебе так на мене "стоїть"?
Те, що ти дурненька, вважаеш баном, лише закривае комент для конкретної людини. Але якщо тобі так хочеться вірити, що ти когось можеш забанити - то будь лазка, я не мушу перешкоджати твоїй манії.
Обіцяю надати тобі повного спокою, якщо ти перестанеш мене коментувати, а також писати усім, с ким я спілкуюсь, що я кацапський жидобєндєровєц і існую лише для того, щоб злити особисто тебе.
Моє статеве життя теж не має тебе цікавити.
Саме тому нас не здолати!