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Новини Війна
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Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні, - заступник голови облради Соболевський

херсон

Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні. Наразі багато херсонців залякані, багато були змушені покинути область.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ "Ювілейний" пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали. Загрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли Херсонській області", - зауважив він.

За його словами, наразі багато херсонців залякані, а багато покинули область.

"Кожен новий мітинг - це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Незважаючи на ні на що. Херсонщина - це Україна", - резюмує Соболевський.

Читайте також: Російським окупантам злили інформацію про херсонських активістів та учасників АТО. Понад сто людей зараз викрадено, - мер Колихаєв

Автор: 

армія рф (17302) мітинг (753) окупація (6682) Херсон (3344)


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Топ коментарі
+13
Дай Бог людям сил пережить кацапскую оккупацию.
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10.04.2022 14:39
+9
Люди, які не бояться виходити на проукраїнські мітинги в окупованих містах - це справжні Герої!
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10.04.2022 15:17
+6
Героїчність українців дійсно вражає.

Саме тому нас не здолати!
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10.04.2022 15:20
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Дай Бог людям сил пережить кацапскую оккупацию.
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10.04.2022 14:39 Відповісти
Не треба мітингів, вони нічого не змінять, лише активістів посадять нападвал
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10.04.2022 14:52 Відповісти
Тупий півень!

Якби усі українці робили так, як кукарікаєш ти, то й України би вже не було.
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10.04.2022 15:18 Відповісти
Шуруй у Херсон на мітинг, балаболка, доведи, що твій піздож хоч чогось вартий
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10.04.2022 16:17 Відповісти
Тварина зайвохромосомна, коли тебе вже деактивують навіки?
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10.04.2022 16:35 Відповісти
Тільки от одне питання.
Я тебе ніколи не чіпаю, і не лізу до тебе з коментами.
Чого в тебе так на мене "стоїть"?
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10.04.2022 17:30 Відповісти
Шо, маніяк несексуальний, вже забув, як ти під кожним моїм коментарем випорожнявся цеглами? Тебе у бан за це відправляли регулярно. А зараз ти вже боїшся, сцикло кремлівське. Кому треба, ті знають, яке ти чмо блювотне, та як ти мені спокою не давав. Якого біса у тебе так мене стоїть? Може тобі треба одружитися з кобилою чи тьолкою?
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10.04.2022 19:15 Відповісти
Після нашої першої "бесіди", я зрозумів з ким маю справу, і завжди обходив тебе стороною, бо не вважаю за потрібне витрачати час на ідіотів.
Те, що ти дурненька, вважаеш баном, лише закривае комент для конкретної людини. Але якщо тобі так хочеться вірити, що ти когось можеш забанити - то будь лазка, я не мушу перешкоджати твоїй манії.
Обіцяю надати тобі повного спокою, якщо ти перестанеш мене коментувати, а також писати усім, с ким я спілкуюсь, що я кацапський жидобєндєровєц і існую лише для того, щоб злити особисто тебе.
Моє статеве життя теж не має тебе цікавити.
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10.04.2022 20:49 Відповісти
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10.04.2022 21:02 Відповісти
Добре, пішов у бан
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10.04.2022 22:12 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся... А якщо і справді той... добродій до Вас нерівно дихає?..
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10.04.2022 22:35 Відповісти
Этот ублюдок на всех ветках цензора срет . В спам его и потом блокировка
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10.04.2022 16:42 Відповісти
Блокірують тут зазвичай кацапорилих, отже звали за пєрєбрік свиноморде
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10.04.2022 17:30 Відповісти
Так, це підступна кацапсько-кремлівська затичка, яка багато разів вже була деактивована. Сподіваюсь, що й цей його акаунт деактивують.
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10.04.2022 21:06 Відповісти
Люди, які не бояться виходити на проукраїнські мітинги в окупованих містах - це справжні Герої!
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10.04.2022 15:17 Відповісти
Героїчність українців дійсно вражає.

Саме тому нас не здолати!
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10.04.2022 15:20 Відповісти
Щось давно Чорнобаївка не повторювалася ... Херсонці повинні чути гуркіт канонади нашої зброї, це їх підтримає !!!
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10.04.2022 17:32 Відповісти
На видео был митинг в центре, перед белым домом,а не юбилейным
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10.04.2022 18:54 Відповісти
На видео от сегодня площадь ушакова, а не юбилейный
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10.04.2022 18:56 Відповісти
 
 