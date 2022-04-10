Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні, - заступник голови облради Соболевський

Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні. Наразі багато херсонців залякані, багато були змушені покинути область.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ "Ювілейний" пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали. Загрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли Херсонській області", - зауважив він.

За його словами, наразі багато херсонців залякані, а багато покинули область.

"Кожен новий мітинг - це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Незважаючи на ні на що. Херсонщина - це Україна", - резюмує Соболевський.

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