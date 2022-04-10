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Новини Війна
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Третина співробітників секретаріату уряду - у вимушеному простої, - Немчінов

кабмін

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляє, що третина співробітників секретаріату уряду перебуває у вимушеному простої.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Весь Секретаріат працював у віддаленому режимі, оскільки була небезпека в урядовому кварталі, всі хто залишався в Києві пам'ятає перші дні. Після кількох тривалих комендантських годин ми перевелися на змішаний режим роботи, так як ми вже навчилися працювати в пандемію – очно, заочно, дистанційно. Є частина в вимушеному простої, оскільки є функціонал, який під час війни просто не виконується. Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої", - сказав Немчінов. 

Міністр зазначив, що серед центральних органів виконавчої влади найбільші адміністративні втрати спостерігаються в підрозділах у Херсоні, Харкові та Чернігові.

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Автор: 

Кабмін (14081) воєнний стан (570) Немчінов Олег (207)


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Топ коментарі
+13
Вимушений простой можна замінити на риття окопів.
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10.04.2022 15:23
+6
"Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої"
Тобто, третину секретаріату можна спокійно звільняти...
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10.04.2022 15:33
+5
Ну что вы, окопы это для работяг. А тут Илита, бумажки со стола на стол переносят и перекладывают, вокруг власти крутятся, все сплетни знают, там же столько понтов. Кстати сейчас есть повод пересмотреть штаты и разогнать бездельников
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10.04.2022 15:29
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Вимушений простой можна замінити на риття окопів.
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10.04.2022 15:23 Відповісти
І розміновування лісів
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10.04.2022 15:29 Відповісти
Не стал бы торопиться.
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10.04.2022 15:29 Відповісти
Ну что вы, окопы это для работяг. А тут Илита, бумажки со стола на стол переносят и перекладывают, вокруг власти крутятся, все сплетни знают, там же столько понтов. Кстати сейчас есть повод пересмотреть штаты и разогнать бездельников
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10.04.2022 15:29 Відповісти
ОТЕТО ТРАГЕДИЯ
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10.04.2022 15:24 Відповісти
Зараз є чим зайнятися: головне бажання.
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10.04.2022 15:25 Відповісти
у чиновников, как правило, нет желания чем-то самим заниматься....их нужно насильно занимать
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10.04.2022 15:45 Відповісти
Горе-то какое. И как страна без них обойдется?)
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10.04.2022 15:27 Відповісти
Людей із численних держ установ по країні зобов'язали писати заяву за власний рахунок на час "простою". Я щось не чув щоб секретаріат кабміну пішов у неоплачувану відпустку в період простою.
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10.04.2022 15:27 Відповісти
Секретутки ме можуть викрнувати свої обовязки дистанційно?!!! Чи вони, звичайно, можуть онлайн, але кайф вже не той?
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10.04.2022 15:29 Відповісти
2/3 от немаленькой зарплаты - стабильно.

Вообще-то для этого Закон приняли, можно за свой счет отпускать или приостановление трудовых отношений
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10.04.2022 15:31 Відповісти
А,Україна і не замітила,пропажу цих дармоїдів і дристунів.Щільніше зжала ряди захисників,і б"є zерашастів.Скільки ,ще непотрібного сміття,треба буде вичищати після війни.
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10.04.2022 15:33 Відповісти
"Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої"
Тобто, третину секретаріату можна спокійно звільняти...
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10.04.2022 15:33 Відповісти
Дивно, як це країна справляється без них...
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10.04.2022 15:38 Відповісти
этого бездарного вороватой аппарата и так дохрена,после войны разогнать половину,это коррупционная надстройка бюрократов,дармоедов,подельников,сутенеров.В моем маленьком провинциальном городке из тьма и все при бабок и кучей земли громады.
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10.04.2022 15:39 Відповісти
Може якусь смс розсилочку Чи фонд допомоги.Сімволічно "Від народу та ЗСУ"
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10.04.2022 15:40 Відповісти
Хай звільняють Херсон, який разом з своїм небритим нєлохом просрали.
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10.04.2022 15:46 Відповісти
Вынужденный простой с оплатой я так понял,а по чему не как сейчас в основном Украинский народ или на своем счету или как я сейчас по хитрожопой системе от работадателей Трудовой Договор который составляется на месяц,сейчас я официально безработный и по разрекламированой е-пидтримке получил болт с левой резьбой,хотя все налоги были уплачены за прошлый год с серой зарплаты
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10.04.2022 15:48 Відповісти
Ліпше б він сказав скільки платників податків у вимушеному простої без жодних компенсацій...
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10.04.2022 16:04 Відповісти
А шо ви хотіли? До війни держава була просто шикарною годівничкою для паразитів. Податки і побори росли як на дріщах. Державне майно тирилось сотнями мілярдів вічнозелених. Брались величезні кредити за бугром під будь-які відсотки. Нові посади в державних органах пеклися як гарячі пиріжки, і роздавалися сотням тисяч своїх, друзів, кумасів та інших приблатньонних. А оскільки в кожного кумася є свої кумасі, то кінця цьому не було.

І я впевнений, що після війни цей прекрасний процес продовжиться. Особливо якщо західні дурачки заллють нас сотнями мільярдів на відбудову країни, і при цьому не будуть жорстко контролювати кожну копійку.
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10.04.2022 16:05 Відповісти
а вони тіпа до того напрягались. хоч відчули різницю?
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10.04.2022 16:52 Відповісти
на всю опу только арахамия с ермаком надрываются, бедняжки
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10.04.2022 17:31 Відповісти
 
 