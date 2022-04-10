Третина співробітників секретаріату уряду - у вимушеному простої, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляє, що третина співробітників секретаріату уряду перебуває у вимушеному простої.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Весь Секретаріат працював у віддаленому режимі, оскільки була небезпека в урядовому кварталі, всі хто залишався в Києві пам'ятає перші дні. Після кількох тривалих комендантських годин ми перевелися на змішаний режим роботи, так як ми вже навчилися працювати в пандемію – очно, заочно, дистанційно. Є частина в вимушеному простої, оскільки є функціонал, який під час війни просто не виконується. Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої", - сказав Немчінов.

Міністр зазначив, що серед центральних органів виконавчої влади найбільші адміністративні втрати спостерігаються в підрозділах у Херсоні, Харкові та Чернігові.

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