Третина співробітників секретаріату уряду - у вимушеному простої, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляє, що третина співробітників секретаріату уряду перебуває у вимушеному простої.
Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Весь Секретаріат працював у віддаленому режимі, оскільки була небезпека в урядовому кварталі, всі хто залишався в Києві пам'ятає перші дні. Після кількох тривалих комендантських годин ми перевелися на змішаний режим роботи, так як ми вже навчилися працювати в пандемію – очно, заочно, дистанційно. Є частина в вимушеному простої, оскільки є функціонал, який під час війни просто не виконується. Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої", - сказав Немчінов.
Міністр зазначив, що серед центральних органів виконавчої влади найбільші адміністративні втрати спостерігаються в підрозділах у Херсоні, Харкові та Чернігові.
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Вообще-то для этого Закон приняли, можно за свой счет отпускать или приостановление трудовых отношений
Тобто, третину секретаріату можна спокійно звільняти...
І я впевнений, що після війни цей прекрасний процес продовжиться. Особливо якщо західні дурачки заллють нас сотнями мільярдів на відбудову країни, і при цьому не будуть жорстко контролювати кожну копійку.