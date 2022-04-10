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Новости Война
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Треть сотрудников Секретариата правительства – в вынужденном простое, – Немчинов

кабмін

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявляет, что треть сотрудников Секретариата правительства находится в вынужденном простое.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона в воскресенье днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Весь Секретариат работал в удаленном режиме, поскольку была опасность в правительственном квартале, все остававшиеся в Киеве помнят первые дни. После нескольких длительных комендантских часов мы перевелись на смешанный режим работы, так как мы уже научились работать в пандемию – очно, заочно, дистанционно. Есть часть в вынужденном простое, поскольку есть функционал, который во время войны просто не выполняется. Где-то до трети сотрудников секретариата - в вынужденном простое", - сказал Немчинов.

Министр отметил, что среди центральных органов исполнительной власти самые большие административные потери наблюдаются в подразделениях в Херсоне, Харькове и Чернигове.

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Автор: 

Кабмин (14026) военное положение (508) Немчинов Олег (170)


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Топ комментарии
+13
Вимушений простой можна замінити на риття окопів.
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10.04.2022 15:23
+6
"Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої"
Тобто, третину секретаріату можна спокійно звільняти...
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10.04.2022 15:33
+5
Ну что вы, окопы это для работяг. А тут Илита, бумажки со стола на стол переносят и перекладывают, вокруг власти крутятся, все сплетни знают, там же столько понтов. Кстати сейчас есть повод пересмотреть штаты и разогнать бездельников
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10.04.2022 15:29
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Вимушений простой можна замінити на риття окопів.
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10.04.2022 15:23 Ответить
І розміновування лісів
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10.04.2022 15:29 Ответить
Не стал бы торопиться.
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10.04.2022 15:29 Ответить
Ну что вы, окопы это для работяг. А тут Илита, бумажки со стола на стол переносят и перекладывают, вокруг власти крутятся, все сплетни знают, там же столько понтов. Кстати сейчас есть повод пересмотреть штаты и разогнать бездельников
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10.04.2022 15:29 Ответить
ОТЕТО ТРАГЕДИЯ
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10.04.2022 15:24 Ответить
Зараз є чим зайнятися: головне бажання.
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10.04.2022 15:25 Ответить
у чиновников, как правило, нет желания чем-то самим заниматься....их нужно насильно занимать
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10.04.2022 15:45 Ответить
Горе-то какое. И как страна без них обойдется?)
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10.04.2022 15:27 Ответить
Людей із численних держ установ по країні зобов'язали писати заяву за власний рахунок на час "простою". Я щось не чув щоб секретаріат кабміну пішов у неоплачувану відпустку в період простою.
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10.04.2022 15:27 Ответить
Секретутки ме можуть викрнувати свої обовязки дистанційно?!!! Чи вони, звичайно, можуть онлайн, але кайф вже не той?
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10.04.2022 15:29 Ответить
2/3 от немаленькой зарплаты - стабильно.

Вообще-то для этого Закон приняли, можно за свой счет отпускать или приостановление трудовых отношений
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10.04.2022 15:31 Ответить
А,Україна і не замітила,пропажу цих дармоїдів і дристунів.Щільніше зжала ряди захисників,і б"є zерашастів.Скільки ,ще непотрібного сміття,треба буде вичищати після війни.
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10.04.2022 15:33 Ответить
"Десь до третини співробітників секретаріату у вимушеному простої"
Тобто, третину секретаріату можна спокійно звільняти...
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10.04.2022 15:33 Ответить
Дивно, як це країна справляється без них...
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10.04.2022 15:38 Ответить
этого бездарного вороватой аппарата и так дохрена,после войны разогнать половину,это коррупционная надстройка бюрократов,дармоедов,подельников,сутенеров.В моем маленьком провинциальном городке из тьма и все при бабок и кучей земли громады.
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10.04.2022 15:39 Ответить
Може якусь смс розсилочку Чи фонд допомоги.Сімволічно "Від народу та ЗСУ"
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10.04.2022 15:40 Ответить
Хай звільняють Херсон, який разом з своїм небритим нєлохом просрали.
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10.04.2022 15:46 Ответить
Вынужденный простой с оплатой я так понял,а по чему не как сейчас в основном Украинский народ или на своем счету или как я сейчас по хитрожопой системе от работадателей Трудовой Договор который составляется на месяц,сейчас я официально безработный и по разрекламированой е-пидтримке получил болт с левой резьбой,хотя все налоги были уплачены за прошлый год с серой зарплаты
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10.04.2022 15:48 Ответить
Ліпше б він сказав скільки платників податків у вимушеному простої без жодних компенсацій...
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10.04.2022 16:04 Ответить
А шо ви хотіли? До війни держава була просто шикарною годівничкою для паразитів. Податки і побори росли як на дріщах. Державне майно тирилось сотнями мілярдів вічнозелених. Брались величезні кредити за бугром під будь-які відсотки. Нові посади в державних органах пеклися як гарячі пиріжки, і роздавалися сотням тисяч своїх, друзів, кумасів та інших приблатньонних. А оскільки в кожного кумася є свої кумасі, то кінця цьому не було.

І я впевнений, що після війни цей прекрасний процес продовжиться. Особливо якщо західні дурачки заллють нас сотнями мільярдів на відбудову країни, і при цьому не будуть жорстко контролювати кожну копійку.
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10.04.2022 16:05 Ответить
а вони тіпа до того напрягались. хоч відчули різницю?
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10.04.2022 16:52 Ответить
на всю опу только арахамия с ермаком надрываются, бедняжки
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10.04.2022 17:31 Ответить
 
 