Треть сотрудников Секретариата правительства – в вынужденном простое, – Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявляет, что треть сотрудников Секретариата правительства находится в вынужденном простое.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона в воскресенье днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Весь Секретариат работал в удаленном режиме, поскольку была опасность в правительственном квартале, все остававшиеся в Киеве помнят первые дни. После нескольких длительных комендантских часов мы перевелись на смешанный режим работы, так как мы уже научились работать в пандемию – очно, заочно, дистанционно. Есть часть в вынужденном простое, поскольку есть функционал, который во время войны просто не выполняется. Где-то до трети сотрудников секретариата - в вынужденном простое", - сказал Немчинов.

Министр отметил, что среди центральных органов исполнительной власти самые большие административные потери наблюдаются в подразделениях в Херсоне, Харькове и Чернигове.

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