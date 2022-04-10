Треть сотрудников Секретариата правительства – в вынужденном простое, – Немчинов
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявляет, что треть сотрудников Секретариата правительства находится в вынужденном простое.
Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона в воскресенье днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Весь Секретариат работал в удаленном режиме, поскольку была опасность в правительственном квартале, все остававшиеся в Киеве помнят первые дни. После нескольких длительных комендантских часов мы перевелись на смешанный режим работы, так как мы уже научились работать в пандемию – очно, заочно, дистанционно. Есть часть в вынужденном простое, поскольку есть функционал, который во время войны просто не выполняется. Где-то до трети сотрудников секретариата - в вынужденном простое", - сказал Немчинов.
Министр отметил, что среди центральных органов исполнительной власти самые большие административные потери наблюдаются в подразделениях в Херсоне, Харькове и Чернигове.
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Вообще-то для этого Закон приняли, можно за свой счет отпускать или приостановление трудовых отношений
Тобто, третину секретаріату можна спокійно звільняти...
І я впевнений, що після війни цей прекрасний процес продовжиться. Особливо якщо західні дурачки заллють нас сотнями мільярдів на відбудову країни, і при цьому не будуть жорстко контролювати кожну копійку.