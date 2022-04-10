На вулицях ОРЛО не залишилося чоловіків, - Гайдай

Так звана "влада" на окупованих територіях Луганщини збирається "мобілізувати" навіть студентів останніх курсів.

Про це в інтерв'ю УП заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З багатьох джерел у нас є інформація, що реально не залишилося чоловіків на вулицях. Взагалі. Частину вже схопили, частина ховається, щоб не йти на війну з Україну, бо вони бачать, скільки КАМАЗів трупів привозять. Їх реально КАМАЗами вивозять. Кожна атака щоночі на нашій позиції – це 20-30-40 трупів. Там жахлива ситуація", - зазначив він.

За словами Гайдая, зараз триває друга хвиля мобілізації, де окупанти готові навіть студентів останніх курсів забирати.

"Реально, у них так і побудований наступ. Спочатку гарматне м'ясо – свіжомобілізовані, які нічого не розуміють у військовій справі. Другим ешелоном йдуть "ЛНРівці" та кадировці. Третіми, так би мовити, на конях у парадній формі, вже йдуть російські солдати", - додав очільник ОВА.

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