На улицах ОРЛО не осталось мужчин, - Гайдай

Так называемая "власть" на оккупированных территориях Луганщины собирается "мобилизовать" даже студентов последних курсов.

Об этом в интервью УП заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Из многих источников у нас есть информация, что реально не осталось мужчин на улицах. Вообще. Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украиной, потому что они видят, сколько КАМАЗов трупы привозят. Их реально КАМАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции - это 20-30-40 трупов. Там ужасная ситуация", - отметил он.

По словам Гайдая, сейчас идет вторая волна мобилизации, где оккупанты готовы даже студентов последних курсов забирать.

"Реально, у них так и построено наступление. Сначала пушечное мясо – свежемобилизированные, ничего не понимающие в военном деле. Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме, уже идут русские солдаты", - добавил глава ОВА.

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