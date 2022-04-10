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Новости Война
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На улицах ОРЛО не осталось мужчин, - Гайдай

донбас

Так называемая "власть" на оккупированных территориях Луганщины собирается "мобилизовать" даже студентов последних курсов.

Об этом в интервью УП заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Из многих источников у нас есть информация, что реально не осталось мужчин на улицах. Вообще. Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украиной, потому что они видят, сколько КАМАЗов трупы привозят. Их реально КАМАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции - это 20-30-40 трупов. Там ужасная ситуация", - отметил он.

По словам Гайдая, сейчас идет вторая волна мобилизации, где оккупанты готовы даже студентов последних курсов забирать.

"Реально, у них так и построено наступление. Сначала пушечное мясо – свежемобилизированные, ничего не понимающие в военном деле. Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме, уже идут русские солдаты", - добавил глава ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Битва за Донбасс: где-то в 3-4 утра начнется массированный артобстрел, потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты, - Гайдай

Автор: 

оккупация (10132) Донбасс (26955) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+59
Путин, памаги, астанви вайну. Все на референдум. Помните, крысятки?
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10.04.2022 17:40
+55
Они сами выбрали здохнуть за хрюсиюшку. Нечего их жалеть. Они, как и кацапы, не заслуживают и толики сочувствия.
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10.04.2022 17:40
+46
Эх хараша жизнь в лынырыдыныры настала
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10.04.2022 17:39
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Передохли члены ЛуГОНДОНии?
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10.04.2022 17:39 Ответить
Эх хараша жизнь в лынырыдыныры настала
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10.04.2022 17:39 Ответить
Если есть "бронь" на руках.
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10.04.2022 17:42 Ответить
звали руський мир? получите и распишитесь.
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10.04.2022 17:45 Ответить
Путин, памаги, астанви вайну. Все на референдум. Помните, крысятки?
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10.04.2022 17:40 Ответить
Щя эти крысы по кухням, у своих самок под юбками поныкались и под диванами. Не хатят уже адынака ваевать за свой Бамбас, адынака.
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10.04.2022 17:52 Ответить
Они сами выбрали здохнуть за хрюсиюшку. Нечего их жалеть. Они, как и кацапы, не заслуживают и толики сочувствия.
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10.04.2022 17:40 Ответить
Во вменяемом возрасте станом на 14 год - однозначно. Но студенту, которому 19, тогда было 11. Его судьбу решили ватные родители.
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10.04.2022 17:43 Ответить
Ну решили, так решили.
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10.04.2022 17:47 Ответить
решили так решили они не лучше своих родителей пропитаны пропагандой
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10.04.2022 19:12 Ответить
Далеко не все.
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10.04.2022 19:29 Ответить
Ну тоді хорошим лугандонам бажаю легкої смерті в бою,а поганим-важкої.
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10.04.2022 19:53 Ответить
Лугандонам, взявшим оружие, без сомнения. Но там и граждане Украины есть. И сопротивление есть. Не смотря на годы подвалов и прочих прелестей гэбни.
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10.04.2022 20:24 Ответить
у студента всі ці 8 років була можливість пільгового вступу до ВНЗ на підконтрольній Україні території. Пільгового. І якщо його родаки такі відморожені на голову, й воно саме таке ж відморожене, що, хоча б, по досягнені відповідного віку не ухвалило правильного рішення - то хто йому винен?
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10.04.2022 20:29 Ответить
Цепочку можно долго разматывать "хто винен". Вот вчера было характерное видео из Луганска, как полицаи гонялись за двумя студентами по микрорайону. Что бы порадовать новостью.
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11.04.2022 17:30 Ответить
Путин их окончательно спас
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10.04.2022 17:50 Ответить
Там ,чоловіків ніколи і не було!!!
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10.04.2022 17:41 Ответить
На уліцах ордло щас бегают 7 летние буряти калмикі і *****
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10.04.2022 17:43 Ответить
Этих тоже под ружжо.********** юнармия."Дядя Вова,мы с тобой" забыли уже?
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10.04.2022 18:12 Ответить
тамошнее бабье цатрство в шоке, - планы дидов по "новых нарожать" за 3 года вместо пятилетки, под угрозой срыва )
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10.04.2022 17:44 Ответить
Надо сейчас туда ехать жениться
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10.04.2022 17:48 Ответить
О, іще один ватнік тявкає із-під жіночого подолу.
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10.04.2022 17:52 Ответить
"краще в жар!" (С)
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10.04.2022 17:55 Ответить
Упаси Бог! Там и все самки быдляцкого разлива. Пьянь такая же, а морды лица - страшнее смерти, никакой водки не хватит...
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10.04.2022 18:02 Ответить
ісконно рускіх мужиків завезуть, будуть денацифікувати українців в східній Україні
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10.04.2022 17:49 Ответить
Скоро баб будут собирать. Атечесва в апаснасти.
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10.04.2022 17:44 Ответить
хорошая мысль
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10.04.2022 17:48 Ответить
А ведь действительно-бабы больше всех орали -"Путен,введи",так что -выходи строится,сучки.
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10.04.2022 18:14 Ответить
Так "путін введі" просили , то ось ввів
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10.04.2022 17:45 Ответить
Уряяя, русский мир пришёл и освободил от биндер. Буквально всех освободил
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10.04.2022 17:46 Ответить
***, це тупо геноцид українців. А самі кацапи будуть в загород загонах. Підараси !!
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10.04.2022 17:48 Ответить
а они там были ? предатели-сопляки мужиками и не являются !
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10.04.2022 17:48 Ответить
тепер дамбаські свиноматки будуть *нарожать* нових, від чеченців бурятів якутів, як дід сралєн заповідав
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10.04.2022 17:49 Ответить
Ванилях В Лугандонии сейчас самый высокий процент заболевания СПИДом , сифилисом, туберкулезом и прочими ,,************,, Боевые буряты и чмошные воины алкаши из Вятки добавят. После посещения Гандонии нужно мыться месяц , руки - два месяца с бензином. Хлорироваться одним словом.
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10.04.2022 18:11 Ответить
Підводимо підсумок: "дедебілізація" ОРЛО проходить успішно - розмножуватись місцева популяція дебілів вже не зможе.
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10.04.2022 17:50 Ответить
А памятаєте вісім років тому як ця лугандонська скотомасса хайпувала

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10.04.2022 17:51 Ответить
Пам'ятаю, той бидлокацапський тупий вичер "сняли с поезда" на кожному розі лунав. Бачив багато переселенців та харківської бидлоти, які це гівно провторювали, та й додавали, що то ВСУ "дамбас бомбит".
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10.04.2022 18:22 Ответить
вичер висер
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10.04.2022 18:23 Ответить


Украинцам на заметку. Изъятие внутренних органов у пленных и заложников в Чечне.

Этот материал-исследование был составлен Умаром Ханбиевым в 2003 году, тогда еще министром здравоохранения ЧРИ, специально для публикации на сайте https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2003/03/13/4691/izyatie-vnutrennikh-organov-u-zalozhnikov-v-chechne.shtml Кавказ-Центр . Материал важен в свете агрессии России против Украины и поступающих сообщениях о зверствах русских в отношении мирных украинцев. Поэтому редакция КЦ решила вновь опубликовать этот документ.

Чечня пережила чудовищный террор и по сегодняшний день находится под сильнейшим прессом террора и насилия. В Чечне дислоцировано по разным оценкам от 100 до 150 тысяч российских войск.

Несмотря на тяжелое положение русских агрессоров в Украине и провал их плана блицкрига, Москва не решается перебросить свои войска из Чечни в Украину, опасаясь неожиданностей от чеченского народа.

Лишь несколько батальонов оккупантов были отправлены из Чечни на войну против украинцев. Вместо русских Москва задействовала марионеточные формирования - кадыровцев, в то время как свои регулярные войска в Чечне российское командование предпочитает сохранить.

Уже этим одним фактом Чечня оказывает Украине серьезную поддержку, оттягивая на себя не менее 50% от численности российской группировки, воюющей сегодня в Украине.

Данный материал должен обратить внимание властей Украины и спецслужб на угрозу массового изъятия русскими оккупантами органов у украинских пленных и заложников, как это происходило в Чечне. Возможно это уже происходит с украинцами, которые попали в руки оккупантов, многие из которых вывезены в Россию и об их судьбе нет проверенных данных.

**
Изъятие внутренних органов у заложников в Чечне

С первых же «находок» в Чечне тел молодых людей с изъятыми органами, которые были задержаны на блок постах и в ходе так называемых «зачисток», и с появлением слухов о кровавом бизнесе российского командования - торговлей органами заложников для трансплантации, - я внимательно слежу за каждым случаем подобного характера.

Признаться по началу, как врач, имеющий представление о технологии обеспечения и осуществления процесса трансплантации, я относился к таким сообщениям с большим недоверием.

Не от того, конечно, что я сомневался в этической адекватности подобного варварства морально-нравственным качествам российского руководства. Я считал, учитывая технические сложности процесса забора и трансплантации органов, что в условиях Чечни это невозможно.

Но неопровержимые факты - тела с изъятыми органами, - указывали на то, что молодые люди, захваченные в заложники российскими оккупантами, без всяких сомнений, еще при жизни подвергаются к медицинскому изъятию органов, возможно, для продажи и трансплантации. И я все чаще стал задаваться вопросами.

«Путь» органа от донора до реципиента довольно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя тщательное обследование донора с проведением тестов на совместимость тканей, забор органа, консервация, транспортировка и трансплантация.

Поэтому, для осуществления процесса забора и транспортировки органов, должны иметь, как минимум, медицинское учреждение со стационаром, медперсоналом и лабораторией, не говоря уж о других вспомогательных службах.

Скрыть такое учреждение в подвалах разрушенных домов Джохара, где ночью хозяйничают чеченские бойцы, неимоверно трудно. В таком случае, где это учреждение и каким образом удается сохранить в тайне его деятельность?

К тому же известно, что российские группировки, орудующие в Чечне, устраивают кровавые разборки между собой и из-за менее прибыльного «бизнеса». Когда, например, в споре за контроль над нефтяными ямами или при дележке домашнего скарба, награбленного в домах мирных жителей, устраивают кровавые разборки между собой, перебивая друг друга сотнями.

Благодаря их алчности, нам становятся известны секретные поощрительные приказы российского командования, узаконивающие преступления против мирного населения.

Если реальность существования этого кровавого «бизнеса» не миф, то каким образом сохраняется секретность вокруг него? Почему работающие в чрезвычайно секретных условиях учреждения, оставляют следы своей деятельности в виде подбрасываемых у населенных пунктов и дорог трупов с изъятыми органами?

Может, кто-то из русских, хочет, таким образом, сообщить чеченцам о страшном преступлении, предоставляя факты? Ведь, как ни странно, попадаются среди этого отродья лица, еще не до конца потерявший человеческий облик.

Если это не изъятие органов для трансплантации, то для чего так тщательно вырезаются органы, в основном - почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, сердце и легкие? Вряд ли все это можно объяснить только действиями больных российских «военных» с садистскими наклонностями, хотя, как известно, и их немало в рядах русских банд в Чечне.

Не является ли все это - откровенно демонстрируемые факты садизма в виде смертельных инъекций ядами, обезображенных и «потрошеных» трупов, отсечение голов от тел, подрывы живых людей и трупов - отвлекающим маневром от более гнусного преступления?

И вообще, какая необходимость в том, чтобы эти учреждения работали в Чечне, когда массовые захваты и вывоз чеченцев за пределы Чечни, исчезающие затем бесследно - обычная, ежедневная практика оккупантов? Не следует ли из этого, что следы изъятия, продажи и трансплантации органов заложников-чеченцев, необходимо искать не только в Чечне, но и в клиниках России, контролируемых спецслужбами?

В поисках ответов на эти вопросы мне приходилось обращаться ко многим коллегам, как в Чечне, так и в России, а также к коллаборационистам, учитывая, что у них нет причин скрывать эту информацию.

Что я заметил при беседах с коллегами? Это страшная боязнь быть услышанным кем-то «посторонним». Откровенные просьбы не указывать их фамилии и имена. Сильно изменились люди в Чечне и в России. Страх сталинских времен вернулся к ним. Но, люди, также как и в те недалекие времена, пытаются оставаться людьми, преодолевая свой страх, кто как может.

Даже сотрудники, так называемого «министерства здравоохранения» марионеточной администрации Чечни не скрывают реальность изъятия органов у заложников для трансплантации. То, что меня удивило и удовлетворило, так это то, что ими собрано немало доказательств, свидетельствующих об обоснованности таких обвинений, хотя и не хватает смелости для их огласки. На это есть причины.

Оказывается, что чеченские врачи получили неопровержимые доказательства изъятия органов у заложников еще в начале 2000 года, когда осмотрели выброшенные у дорог оккупантами относительно целые трупы со следами хирургического вмешательства, то есть, вскрытых в целях изъятие внутренних органов.

Врачи, осмотревшие трупы, утверждают, что раны на трупах - не результат патологоанатомического вскрытия трупов, как безответственно поспешили заявить российские оккупанты, а являются хирургическим вскрытием полостей у живого человека.

Приведу выдержки из заключения одного из акта осмотра трупа, где врачи свидетельствуют:

«…По участкам ожогов на тканях раны, характерных ожогам от электроножа, которым пользуется хирурги на операциях, для остановки кровотечения из сосудов в ране, видно, что рана на трупе в области живота является результатом хирургической операции лапаротомия, проведенной еще при жизни, возможно, непосредственно перед смертью. … Кроме того, на париетальной брюшине, в областях лапаротомной раны и проекции печени, имеются, характерные для операции на живых тканях - участки кровоизлияний (гематомы). …

Отрезок нижней полой вены, в проекции воротной вены печени, резецирован, дистальный и проксимальный концы нижней полой вены, на месте резецированного участка, зашиты сшивающим аппаратом, … в то время как остальные органы брюшной полости и грудной клетки, вырезаны грубо и, возможно, после умерщвления донора, удалены общим блоком.

Сосуды нигде больше не перевязаны. …В области ключицы, справа имеется точечная рана с кровоизлиянием под кожу, (гематома), что указывает на катетеризацию подключичной вены для анестезиологического пособия при хирургическом вмешательстве…».

Это позволило врачам сделать заключение: «…На трупе имеются следы прижизненного удаления печени врачами-хирургами, возможно для трансплантации». (Заметьте, это запись врача поверхностно осмотревшего трупа, а при судебно-медицинской экспертизе, нашли бы массу других доказательств прижизненного удаления печени, и подтвердить на эксгумации трупа достоверность данного и других заключений врачей не составит труда).

Врачи известили родственников погибших и так называемое «министерство здравоохранения» о результатах осмотра. «Министр здравоохранения» марионеточной администрации побоялся поднять вопрос по этим фактам считают врачи. Почему умалчивают эти факты, конечно, понятно и трудно в этом кого-либо обвинить. Есть реальная опасность бесследного исчезновения свидетелей. Но, не смотря на это, считают врачи, умалчивание этих фактов - равносильно соучастию в этом тяжком преступлении против своего народа.

«Массовое обезображивание трупов людей, убитых после захвата на блокпостах и «зачистках», нельзя объяснить только действиями солдат-одиночек с садистскими наклонностями. Садизм носит заказной, установочный характер», - считают чеченские врачи.

Цели могут быть разные, но основная цель, по их мнению, это устра
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10.04.2022 17:52 Ответить
І досі чудово пам'ятаю, як ці гандони зупиняли українські танки, а потім оскаженіло плювали в колону наших українських полонених. А потім, як ні в чому не бувало, їздили цілими табунами зі своєю Діри за українською соцдопомогою та пенсіями, і при цьому обливали брудом все українське.
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10.04.2022 17:53 Ответить
ще б тих пропитих =бабусь=в вонючих трусах, що кричали пукін пріді
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10.04.2022 17:53 Ответить
С языка снял.
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10.04.2022 17:57 Ответить
Еще и черноротых самок пергидрольных, которые под наши танки ложились в 14-м году, до пары к ним мобилизуйте. Это будет справедливо.
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10.04.2022 17:56 Ответить
что за безграмотные долбоебы здесь пишут
точно в лднр только дебилы живут
сдохните с росейскими фашистами
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10.04.2022 17:59 Ответить
Нет. Там такие же люди, просто им не повезло. Что не отменяет того факта, что для России они расходное мясо.
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10.04.2022 18:04 Ответить
А кто все время гадил Украине?
Какой процент оттуда голосовал и продолжает голосовать только за рьігов с бойками и януковичами? На сайте ЦВК есть єта статистика за много лет.
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10.04.2022 18:28 Ответить
Та статистика не зовсім райдужна майже по всій країні , саме тому і зрадників від сходу до заходу вистачає (( як там зі скрипалем що обстріл аеропорту на заході коригував , чи україномовним ідіотом що запропонував кацапам телецентр у Києві обстріляти ?
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10.04.2022 19:01 Ответить
Є велика різниця відсотку бидла. Сайт ЦВК про це красномовно говорить.
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10.04.2022 19:08 Ответить
Ну щодо відсотків ..... після війни чимало з тих хто зараз під Буковелем бухає там і залишиться , або від сили до столиці повернеться , їхня свідомість від переселення не зміниться , як і уподобання ; готуємося до нової статистики бо вона вже нині по вулицях центру і заходу проглядається ((
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10.04.2022 19:16 Ответить
готуємося до нової статистики бо вона вже нині по вулицях центру і заходу проглядається ((

Не дай боже.
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10.04.2022 19:24 Ответить
На вулицях ОРЛО не залишилося чоловіків-

ЦЕ ПРАВДА! там залишилась тільки вата......і безмозглі адепти руSSкого міра.....
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10.04.2022 18:00 Ответить
Даунбас можно уже почти без боя деокупировать. Мужиков там уже не осталось
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10.04.2022 18:00 Ответить
Там у них коллапс гуманитарный. Тут самое интересное что Бамбас это как бы их база для атаки была очень важная. И он скоро не сможет функционировать, так как все у кого руки еще оставались на месте пошли воевать и многие померли. Остались алкаши и садисты.
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10.04.2022 18:03 Ответить
А чепушилка как же? Он десятка стОит...по весу))
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10.04.2022 18:10 Ответить
Русская вата пока не догадывается что в результате "освобождения Бамбасса" на Бамбассе не останется людей. Интересно как им русская пропаганда это объяснять собирается. Хотя они пока и солдатиков дохлых своих исконно русских скрывают.
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10.04.2022 18:02 Ответить
После второй мировой, когда сначала немец по Украине прошёлся, а потом "освободители", была такая же ситуация- уничтожили украинцев и заселили кацапскую шваль по всему Донбассу. Селили для работ на шахтах. Это потомки кацапского быдла звали путлера и ненавидят Украину.
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10.04.2022 18:13 Ответить
там ніколи небуло чоловіків. там завжди були мутанти та кацапські підараси.
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10.04.2022 18:03 Ответить
А що вони "вісім років думали"?
Гадали що і під "рюським миром" можно якось жити?
З ним потрібно боротися, а не можеш боротися - тікай з нього.
Мета "рюського мира" - самознищення, бажано с всіма навкруги.
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10.04.2022 18:04 Ответить
Как сейчас помню как даунбаситы и крысчаны хвастались что они теперь под расией и у них нет вайны
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10.04.2022 18:07 Ответить
Да щас. Так кадыровцы и пойдут вторым эшелоном. Скорее кацапов на бутылках в атаку погонят.
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10.04.2022 18:08 Ответить
Нам территорию вернуть будет легче, а те кто не спрятался сами виноваты.
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10.04.2022 18:14 Ответить
Надо ху...лу призвать лугандонских училок! Они самые запутинские и лугандонские патриотки! И очень смелые и боевые!
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10.04.2022 18:14 Ответить
Чоловіки в лугандоні? Ні не бачів
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10.04.2022 18:16 Ответить
А там і по життю чоловіків не було
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10.04.2022 18:22 Ответить
Идёт планомерное освобождение Донбаса от ваты руками той самой же ваты. Что прекрасно.
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10.04.2022 18:32 Ответить
Это реально то что ждет жителей всех оккупированых частей Украины, если мы их не освободим.
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10.04.2022 18:38 Ответить
После такого "асвабаждения" все "асвабажденные" города будут разрушены на 70-80% как например, Изюм, Волноваха, Мариуполь. Такая же участь ждет Славянск, Краматорск и остальные более мелкие города и поселки. Интересно, насколько рады будут местные, особенно оставшаяся до сих пор в значительных количествах "вата" такому освобождению? И будут ли оккупанты что нибудь восстанавливать? Или просто всё уничтожат, а на развалинах воткнут свою полосатую тряпку? Похоже, так и будет. Насколько нужно быть зомбированым, чтобы поверить, что уничтожение русскоязычных и самых лояльных к россии городов это освобождение их от нацизма и защита русскоязычных от геноцида.
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10.04.2022 18:39 Ответить
Ти не повіриш, але будуть радіти "освобождєнію" та проклинати нацистів та ВСУ, які розбомбили дамбас.
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10.04.2022 18:53 Ответить
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10.04.2022 18:54 Ответить
Не дивуйтеся. Скоро до України почнуть надсилати путлєрюгенд.
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10.04.2022 18:55 Ответить
так звали к себе "защитничков", паспортов набрали.. получите и распишитесь. Будет как в мировую войну, мужиков в "маладых республиках" не останется, а их дети\жонушки\сестры - будут проклинать и винить во всём Украину котороя их родственников утилизирывала на поле боя т.к. там нет мозга понять, что виновны во всём ОНИ САМИ, взяв "пирожок у плохого дяди 8 лет назад" и пришло время платить.

p.s. а потом как нам свою территорию назад возвращать елси там кровная вражда на поколение как минимум, на это хулио и рассчитывает......
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10.04.2022 18:59 Ответить
Бандерлоги потешные брехуны .... на улицах родного Луганска каждый пятый мужик, а по выходным полно парней в камуфляже, ну и процентов 20 прячутся от мобилизации. Ну а на той же Руине уже третья волна мобилизации и принят закон всех сбежавших призывного возраста считать дезертирами и что .. как 2014 г. утилизируем нациков так и дальше продолжаем. Слава Ухане !
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10.04.2022 22:27 Ответить
Руина у тебя в мозгу рашист! Хорошо, если такие п!дарасы в лугандонии остались, вас добьют, когда будет освождение этой украинской земли)
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11.04.2022 06:54 Ответить
Ты ашко мардва вазилинью мажь, еси не аськнешь на мастосрань пайдешь на ермо с битай у ашке.
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12.04.2022 00:45 Ответить
 
 