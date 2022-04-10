США щодня передають зброю Україні, зокрема й сьогодні, - радник Байдена Салліван

Уряд Сполучених Штатів Америки допоможе Україні посилити її позиції на полі бою й за столом перемовин з росіянами.

Про це заявиврадник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша політика однозначна – зробимо все можливе, щоб Україна досягла успіху. Нам потрібно надавати їм зброю, що вони могли просуватись на полі бою, і необхідно продовжувати надавати їм військову підтримку й запроваджувати потужні економічні санкції, щоб покращити їхнє (України. - Ред.) становище за столом перемовин", - зазначив Салліван.

За словами радника Байдена, зброя передається Україні кожного дня, зокрема й сьогодні, 10 квітня.

"Президент Байден нині не має планів відвідати Київ. Він кожного дня працює у Білому домі для координації дій з країнами світу щодо передачі зброї (Україні. - Ред.). Як сказав глава МЗС України: ніхто не дає більше зброї, ніж США", - підсумував Салліван.

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