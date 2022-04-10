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США щодня передають зброю Україні, зокрема й сьогодні, - радник Байдена Салліван

джавелін

Уряд Сполучених Штатів Америки допоможе Україні посилити її позиції на полі бою й за столом перемовин з росіянами.

Про це заявиврадник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша політика однозначна – зробимо все можливе, щоб Україна досягла успіху. Нам потрібно надавати їм зброю, що вони могли просуватись на полі бою, і необхідно продовжувати надавати їм військову підтримку й запроваджувати потужні економічні санкції, щоб покращити їхнє (України. - Ред.) становище за столом перемовин", - зазначив Салліван.

За словами радника Байдена, зброя передається Україні кожного дня, зокрема й сьогодні, 10 квітня.

"Президент Байден нині не має планів відвідати Київ. Він кожного дня працює у Білому домі для координації дій з країнами світу щодо передачі зброї (Україні. - Ред.). Як сказав глава МЗС України: ніхто не дає більше зброї, ніж США", - підсумував Салліван.

Дивіться: Призначення генерала Дворнікова не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні, - радник Байдена Салліван

Автор: 

зброя (7451) допомога (8328) США (22685) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+30
Щодня Україна віддячує срюзникам дохлими москалями.
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10.04.2022 18:45
+19
а яку зброю то кацапам не тре знати
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10.04.2022 18:46
+19
Украине сейчас всякого тяжёлого фронтового накидают! -- это без вопросов.
Только смотрите, когда пойдёт настоящая фронтовая рубка и кацапы поплывут в лайно -- шо б ваш Верховный не дал приказ: Не стрелять! Будем договариваться.
То есть -- такой приказ он даст, безусловно -- но исполнять его, будет преступно.
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10.04.2022 18:50
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Тут ключеве питання яку зброю? Зброю для партизанщини? Так такою зброєю війну не виграти. Україна не Афганістан з його горами, а тим більше Донбас і Південь, де самі степи. 😔
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10.04.2022 18:44 Відповісти
Та й на Афган у срср не було територіальних претензій. А ***** може сказати Херсонська і Запорізька області мої, і робіть що хочете без наступальної зброї.
Уже в думі якесь чмо виступало і закликало захоплені області включити до складу расєї.
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10.04.2022 18:53 Відповісти
Щодня Україна віддячує срюзникам дохлими москалями.
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10.04.2022 18:45 Відповісти
важно. нато рассматривает передачу Украине не старого совкового хлама, хотя он тоже карман не жмет, а свременного оружия и приглашают наших на стажировку.
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10.04.2022 18:45 Відповісти
Стажувати потрібно було ще місяць тому.
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10.04.2022 18:50 Відповісти
Стажувати потрібно було ще в 2014 році
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10.04.2022 18:54 Відповісти
В 14 році Абама присилав подушки та ковдри. І на тому спасибі.
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10.04.2022 19:06 Відповісти
"Стажувати потрібно було ще місяць тому."

Це ви скажіть преzеденту зеленському, який стимулював допомогу Україні, з усіх трибун кричучи яке сцикло і продажні США і НАТО.

"Стажувати потрібно було ще в 2014 році"

Ви напевно не зауважили ефективність дій ЗСУ по зрівнянню з 2014.
І не в останню чергу завдяки стажуванню і співпраці останні 7 років з партнерами США і НАТО.
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10.04.2022 19:16 Відповісти
Знаєш в чому різниця між ботом і реальним юзером?
Бот не знає подробиць. В нього завдання є з дискредитації.

Тепер по темі.
Українських військових-операторів на дрони-камікадзе switchblade готували в США ще з осені.
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10.04.2022 19:24 Відповісти
а яку зброю то кацапам не тре знати
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10.04.2022 18:46 Відповісти
нам потрібна зброя летальна і наступальна,йде мова про тисячі людських життів
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10.04.2022 18:47 Відповісти
Украине сейчас всякого тяжёлого фронтового накидают! -- это без вопросов.
Только смотрите, когда пойдёт настоящая фронтовая рубка и кацапы поплывут в лайно -- шо б ваш Верховный не дал приказ: Не стрелять! Будем договариваться.
То есть -- такой приказ он даст, безусловно -- но исполнять его, будет преступно.
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10.04.2022 18:50 Відповісти
Чтобы касапа выбить из Украины нужно очень серьёзное оружие больше и быстрее. За Украинцами не заржавеет, ненависть растет с каждым днём.
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10.04.2022 18:53 Відповісти
Зброя - це ще як стримуючий фактор, чим більше зброї,тим менше у ворога бажання воювати.
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10.04.2022 18:58 Відповісти
Дякуємо.
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10.04.2022 18:59 Відповісти
🙏👩‍🚀👨‍🚀🤞
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10.04.2022 19:04 Відповісти
залутали думали бк и прочее а тут такое
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10.04.2022 19:04 Відповісти
Ну це хіба на розпал вогнища 😁😁😁
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10.04.2022 19:06 Відповісти
Курва, это ж казенный тугамент! И то эти дикари 3 слова без ошибок накалякать не смогли....
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10.04.2022 19:15 Відповісти
вот так мурза это 2я армия мира -мля они одичалые а да аналоГавнет бла русни https://twitter.com/i/status/1513188891746000902 https://twitter.com/i/status/1513188891746000902
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10.04.2022 19:22 Відповісти
Мляаааа, у них даже "Орлан" на бутылку посажен. Духовная скрэпа
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10.04.2022 19:36 Відповісти
Чо, защитники русского языка и литературы
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10.04.2022 19:29 Відповісти
Оружие дают такое которое могут. Украина может требовать если если у нас нет никаких договоров на случай войны -это все дается с понимания Украины. А Украине нужны гаранты безопасности чтобы на случай войны безоговорочно давать оружие
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10.04.2022 19:08 Відповісти
Ти про вступ в НАТО?
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10.04.2022 19:38 Відповісти
Естественно вступление в НАТО. Украине уже ничего терять и так война идет.
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10.04.2022 19:44 Відповісти
Вибач. помилився. Вступ в НАТО, - це коли за нас воюватиме все НАТО.
"Гаранти безопасности", - єто подлякозелені мантри.
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10.04.2022 19:45 Відповісти
Я не думаю что Украина сможет вступить в НАТО потому что само НАТО этого не хочет знают что нужно будет воевать с Россией а им война не нужна. Вот поэтому предлагают (гарантии безопасности) которые не совсем дают безопасность- хотя бы оружие давали.
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10.04.2022 20:03 Відповісти
Думаю що в Пентагоні краще за Верховного і Арестовича знають що нам потрібно першочергово головне щоб він не наполягав на своєму баченні і нехай ВР України скоріше прийме закон що дозволяє ЗСУ залучати іноземних спеціалістів у розвідці.
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10.04.2022 19:14 Відповісти
Даже Украина не говорит Они.....Конченые жопозадые
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10.04.2022 19:29 Відповісти
даешь пуйловским нацистско-фашистским ZVерькам- большой ZVиздец !
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10.04.2022 19:39 Відповісти
даешь пуйловским нацистско-фашистским ZVерькам -большой ZVиздец !
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10.04.2022 19:41 Відповісти
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10.04.2022 20:14 Відповісти
 
 