США щодня передають зброю Україні, зокрема й сьогодні, - радник Байдена Салліван
Уряд Сполучених Штатів Америки допоможе Україні посилити її позиції на полі бою й за столом перемовин з росіянами.
Про це заявиврадник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша політика однозначна – зробимо все можливе, щоб Україна досягла успіху. Нам потрібно надавати їм зброю, що вони могли просуватись на полі бою, і необхідно продовжувати надавати їм військову підтримку й запроваджувати потужні економічні санкції, щоб покращити їхнє (України. - Ред.) становище за столом перемовин", - зазначив Салліван.
За словами радника Байдена, зброя передається Україні кожного дня, зокрема й сьогодні, 10 квітня.
"Президент Байден нині не має планів відвідати Київ. Він кожного дня працює у Білому домі для координації дій з країнами світу щодо передачі зброї (Україні. - Ред.). Як сказав глава МЗС України: ніхто не дає більше зброї, ніж США", - підсумував Салліван.
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Уже в думі якесь чмо виступало і закликало захоплені області включити до складу расєї.
Це ви скажіть преzеденту зеленському, який стимулював допомогу Україні, з усіх трибун кричучи яке сцикло і продажні США і НАТО.
"Стажувати потрібно було ще в 2014 році"
Ви напевно не зауважили ефективність дій ЗСУ по зрівнянню з 2014.
І не в останню чергу завдяки стажуванню і співпраці останні 7 років з партнерами США і НАТО.
Бот не знає подробиць. В нього завдання є з дискредитації.
Тепер по темі.
Українських військових-операторів на дрони-камікадзе switchblade готували в США ще з осені.
Только смотрите, когда пойдёт настоящая фронтовая рубка и кацапы поплывут в лайно -- шо б ваш Верховный не дал приказ: Не стрелять! Будем договариваться.
То есть -- такой приказ он даст, безусловно -- но исполнять его, будет преступно.
"Гаранти безопасности", - єто подлякозелені мантри.