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Вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія десятки років робила помилкові ставки на підтримку повних нікчем, який вважали нібито "майбутніми героями українсько-російської дружби"

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів.

Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені.

Щоб не визнавати помилки, вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну", - зазначив президент.

Також читайте: Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23775)


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Топ коментарі
+44
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10.04.2022 23:59
+36
Тим часом на Банковій .......
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11.04.2022 00:11
+30
І знову він включає цю малороську шарманку, росія те, росія це, у тебе ***** є свій народ і країна, нам насрати що думають ті куски м'яса і тобі краще це пошвидше зрозуміти.
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11.04.2022 00:02
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 23:56 Відповісти
ПРО ЯКУ РОСІЙСЬКО - УКРАЇНСЬКУ ДРУЖБУ ВОНО ГОВОРИТЬ? ВОНА ДІЙСНО БУЛА?
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11.04.2022 00:07 Відповісти
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10.04.2022 23:59 Відповісти
"Вєсь мір - театр" , а кров і смерті в Укрїні то декораціїї для .. .
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11.04.2022 00:03 Відповісти
Тому що виборці такі самі інфартильні як і влада.
Вони пробачають собі те що накоїли в 1991, і коли обирали яника, а тепер кажуть що їх обманулі.
От і влада перефарбувалась з комуністів в 1991 році а посуті не змінились ні погляди ні їх клани "червоних директорів" і їх мажорних діточок.
А в 2014 році половина українців які вчора голосували за яника і симоненка, натягнули вишиванки і "стали" патріотами.
І політики на кшталт Гончаренко (той що синок українофоба Костусєва), чи Стерненко (той що косплеїв дідів в пілотці до 2013 року) теж перефарбувались під загальну моду на патріотизм.
Але не треба себе обманювати, патріотів- пасіонаріїв було і буде 25% а всі інші це ті хто наслідують те що показує телевізор. Так було на Чорній Раді в 17 столітті, так було в 1918 році, і в 1991-му, і в 2014, і в 2019...
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11.04.2022 11:33 Відповісти
А про Україну як про порноакторку ... - це як ?
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10.04.2022 23:59 Відповісти
Про тодішню владу він казав. Чи ти Янукєвича і Азірова глибоко в душі і досі до нестями любиш ?
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11.04.2022 00:11 Відповісти
Україна . Це слово тобі знайоме ? Не було там слова " влада" . Там було сказано про Україну .
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11.04.2022 00:29 Відповісти
Тут годі пояснювати . Але ,щоб до тебе дійшло, таки спробую . Сенс був в тому , що Україна на зовнішньо політичному полі в період 2010- 2013 роки поводила себе ,як порноакторка. То хто був винен ? Влада регіоналів чи Україна ?
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11.04.2022 00:35 Відповісти
Ви часом не Арестович? У вас гарно виходить. Розтулмачте нам тоді ще одне откровєння "найвєличнішого": "русскіє войска граніцу нє пєрєходілі, оні просто двігалі граніцу перед собой". Це було сказано в час боїв на Донбасі.
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11.04.2022 00:47 Відповісти
Можу і ці слова пояснити . Але тут не ******* , коли кажуть правду про "папєрєдніка". Одразу потрапляєш в бан на три дні..
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11.04.2022 01:01 Відповісти
У вас талант. Ви можете виправдати будь-яке лайно. ***** б платив вам великі гроші. Зєлє пощастило мати такого прихильника.
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11.04.2022 01:06 Відповісти
Ну от , буду бідним .Бо ***** платить гроші не мені , а усіляким зрадофілам і обсирачам діючої української влади під час війни. ***** знає , хто від нього ті рублікі з радістю прийме ...
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11.04.2022 02:11 Відповісти
Весь ********* радо вітав прихід прокацапленого Зе! Забули? То полистайте в мережі! Там сотні відосіків про те що завдяки Зє буде УкраїнаНаш!
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11.04.2022 02:35 Відповісти
І що з тих надій справдилося ? Аж рівним рахунком нічого .
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11.04.2022 11:28 Відповісти
Справдилося:

- закриття ракетних програм
- втеча інвесторів з України
- розгін армії
- зупинення программи харчування армії
- зупинення програми будування житла для військових
- розвал антихуйловської коаліції
- повний провал підготовки країни до нового вторгнення

і це тільки те, що очевидне.
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11.04.2022 12:08 Відповісти
Вже давно мав вибачитися, бо нема довіри . Як би старанно не читав суфлера, звісно, то не його переконання.
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11.04.2022 00:43 Відповісти
А політика України щодо росії? Допомогли дороги в боротьбі з орками?
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11.04.2022 00:00 Відповісти
Оркам точно допомогли... Але доріг більше нема. Кацапи знищили в чотири рази більше ніж збудували за ЗЕ... І що ж від нього крім зради залишається в "сухому остатку"?
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11.04.2022 02:37 Відповісти
А на яку нікчему вони поставили 3 роки тому?
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11.04.2022 00:00 Відповісти
На Йулю . Але Вана вибори просрала. А так би може і дійсно 24 лютого жоден танк з казарм би і не вийшов. Хі-хі..
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11.04.2022 00:13 Відповісти
До речі , Пятак , а де Йуля пропала ? Єден раз бачив її фотку з гавтоматом ще на початку вторгнення ... Що зара робить ? Борщі тероборонівцям варить ? Чи до доні здриснула ?
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11.04.2022 00:39 Відповісти
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11.04.2022 00:02 Відповісти
Плєшен- фюрер скоро буде з жиріком , видно по скорботній морді
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11.04.2022 00:21 Відповісти
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11.04.2022 00:25 Відповісти
Задумка класна . Але треба було єншу фотку ***** на плиту причепити. Тут він на людину схожий , а це вводить в оману.
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11.04.2022 00:42 Відповісти
Оцю?

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11.04.2022 00:55 Відповісти
Ото вже ближче до теми.
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11.04.2022 01:02 Відповісти
Российские нацисты делали ставку ******* мозги тупым и заткнуть рот несогласным.
Основная ошибка их плана в том, что они *********** друг друга при реализации этого же плана.
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11.04.2022 00:02 Відповісти
І знову він включає цю малороську шарманку, росія те, росія це, у тебе ***** є свій народ і країна, нам насрати що думають ті куски м'яса і тобі краще це пошвидше зрозуміти.
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11.04.2022 00:02 Відповісти
Воно вже ніколи не порозумнішає. Пізно.
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11.04.2022 00:06 Відповісти
Для порозумнішання необхідно мати хоча б якісь зачатки розуму.
Професія коміка, для якого пишуть тексти аби він їх повторював поставленим голосом зі сцени чи державного офісу, розуму не потребує.
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11.04.2022 00:20 Відповісти
А українська політика що до Росії - не була помилкою?
Наприклад:
Постійний страх "тільки би не образити та не роздратувати Путіна"?
Або нав'язливе бажання "заглянути у очі та договориться"?
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11.04.2022 00:03 Відповісти
Вова, ось НПЗД!
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11.04.2022 00:07 Відповісти
Наша политика все тридцать лет была ошибочной по отношению с Россией. Но помогала гешефтик делать олигархам за дешевый газ и экспорт. Если бы вместо этого мы убежали бы в Европу еще в 90ые, то и Россия бы не совершала бы таких ошибок. Так как всё что она видела - это олигархов, которые готовы раком всю страну поставить ради прибылей.
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11.04.2022 00:08 Відповісти
Цікаво, а де зараз всі ці люди, які за 47 днів до широкомасштабної атаки Московії радісно фоткалися із Зелею та не питали президента воюючої країни, що ти робиш на курорті, чому не займаєшся обороною, не готуєш евакуацію цивільних? Доречі, що зараз з їхніми родичами, майном?



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11.04.2022 00:08 Відповісти
"Печерский холм"

Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
● Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
● Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
● При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
● Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
● Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения. ● Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
● Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах, в ходе которых Украина, уже побитая и ограбленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
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11.04.2022 00:08 Відповісти
Печерский холм это русня. Не читайте русских газет, короче. Арахмия говно, но гебня всегда гебня.
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11.04.2022 00:10 Відповісти
Почему русские источники плохие даже когда не врут. Потому что они толкуют факты как им выгодно, искажая восприятие читающего или слушающего. А часто они подмешивают откровенное вранье, тем самым внедряя нужное мышление. Короче, эти каналы это мышеловка. Тех кто ищет инфу, а получает пропаганду.

Сначала эта пропаганда мягкая, но потом на неё подсаживаются как на героин и начинают рассказывать про плохой Запад, про еврейский заговор или еще что-то такое. Даже те кто не верит в могучую Россию начинают верить в такие вещи. Короче, не читайте русские источники. Никогда. Может вы случайно их начали читать - всякое бывает, но как только узнали что это русня. Бросайте сразу же. Это наркотик, который отравляет ваш мозг.
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11.04.2022 00:33 Відповісти
а якже теза що "зі знання двох полярних точок зору можна вивести свою середню яка буде відповідати реальній дійсності"
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11.04.2022 08:56 Відповісти
Единственное что вывели из гегельянства это коммунизм и фашизм.
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11.04.2022 18:08 Відповісти
А хто всирався, щоб побачити мир в очах цієї херні, а тепер всирається, щоб зробити цю херню гарантом безпеки зґвалтованої цією хернею України?
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11.04.2022 00:10 Відповісти
Смотри. Зеленский пришел во власть рассказывая востоку про дружбу с Россией, а западу про то как он будет идти в Европу. Об этом говорили еще в 19 году, что его поведение взаимоисключающее. Вот все его текущие шизофренические высеры, когда он сам себе противоречит связаны с тем, что он до сих пор пытается работать на две разные аудитории. Проблема в том, что того Востока уже нет. Он весь разрушен, под оккупацией или подвергается потенциальному нападению. Но Вова не понял. Он дальше делает вид, что это запрос людей.
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11.04.2022 00:13 Відповісти
Більше не буде
Слава Борі.
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11.04.2022 00:27 Відповісти
Тим часом на Банковій .......
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11.04.2022 00:11 Відповісти
Чесно кажучи абсолютно плювати якою була політика московії. Головне, що ніяких відносин у майбутньому з москалями бути не може. Всі наші загиблі воїни, жінки, чоловіки, діти нам цього не пробачать. Найменьше, до кінця ХХІ сторіччя, ми будемо проклинати все, що пов'язано з клятими москалями. Вони винні усі. Усі їхні громадяни, усі жінки, що народили та виховали ціх потвор, усі жінки, що будуть ходити у "трофейної" білизні та носити крадені прикраси, усі діти, яки гратимуться іграшами, що привіз "папа" з війни. Я висловлюю свою думку, тому не кажіть мені про яких-то "хороших" московитів. Не забудемо. Не пробачимо.
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11.04.2022 00:12 Відповісти
Хорваты и сербы.
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11.04.2022 00:14 Відповісти
Не критикуйте найвеличнішого ніби попустило капітулювати передумав.
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11.04.2022 00:15 Відповісти
Блин, ЗЕ , и кто тебе тексты пишет ?

Кацапы уничтожали украинцев более 1000 лет . ‼️‼️‼️
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11.04.2022 00:16 Відповісти
В жти глаза ты хочешь посмотреть ?

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11.04.2022 00:17 Відповісти
30 травня цього року рідному Києву буде 1540 років.
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11.04.2022 00:23 Відповісти
1000 рокiв нiяких кацапiв в сьогонiшньому розумiннi ще не було... дещо менше, з 1169 року, з першого протокацапа, бастарда та напiв-половця андруши богалюбскага.
 а з 1654 року вже з повною силою знищення нашого народу та його асимiляцiя московською ордою.

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11.04.2022 00:29 Відповісти
Зеля , будь ласка , вчи історію Украіни і дізнаєшся , що раша століттями
знущалась над Украінцями , намагаючись знищити нашу націю і продовжує це робити сьогодні 😡
Президент Украіни не має права , не знати історії своєі країни , не соромся !
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11.04.2022 00:17 Відповісти
Все вірно каже Президент . Хоча ,визнаю , текст йому писали спічрайтери .
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11.04.2022 00:17 Відповісти
А як щодо української політики щодо Росії останні 3 роки?
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11.04.2022 00:18 Відповісти
української політики щодо Росії

тiльки придурки малороси та подiбна гидота, або свинособаки можуть тут писати самоназву паРашi

з великої лiтери...
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11.04.2022 02:03 Відповісти
Це банальна орфографія. Не треба роздувати.
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11.04.2022 12:36 Відповісти
І шо ж було у відносинах Украіни і рашки попередніх часів, що зруйнували?
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11.04.2022 00:18 Відповісти
НУ КАК ОБ СТЕНКУ ГОРОХ
- ему объясняют , что кацапы 1000 лет уничтожали украинцев - а он все ищет что-то в глазах убийцы.
- ему объясняют , что за перемирием будет война ещё страшнее и потому надо добить хутина сейчас, а он посылает АРАХАМИЮ терроризировать военных
- ему объясняют , что хутина надо отправить в Гаагу , а он хочет подать хутину руку и спасти его лицо

ТЬФУ !!!
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11.04.2022 00:22 Відповісти
паРаша десятки років робила помилкові ставки на підтримку повних нікчем, який вважали нібито "майбутніми героями українсько-російської дружби"

пiсля нормального президента Петра Порошенка одною з таких нiкчем, на яку покладала своi сподiвання паРаша, слiдуючим за Овочем, став блазень Зе, який на думку пуйла, закохано заглядаючи в дупу свого патрона з Орди, мав здати Україну, але український нарiд має iншi плани на своє майбутнє.

прикра несподiванка на блазня та дерьмака,отже мусять займатися переодяганням на ходу.
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11.04.2022 00:23 Відповісти
Зєля, як завжди, про россєю занадто лагідно говорить: це українська політика щодо кацапії була помилковою, а кацапська політика щодо України була ворожою.
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11.04.2022 00:23 Відповісти
Або плужить сам Цензор . Або мобільна версія Цензора . Коменти висвітлюються із запізненням.
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11.04.2022 00:29 Відповісти
Та й десктопна версія теж із опізданням.
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11.04.2022 01:16 Відповісти
А яка була політика України після 2019 року, розказати не хоче?
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11.04.2022 00:33 Відповісти
Бубочка опять путает ошибки с целенаправленными действиями....
И почему он опять о рашке беспокоится?
Лучше бы о Мариуполе беспокоится....
А то болт на него положил....
И самое страшное что такое уже было - он ещё раненого бойца Ярослава Журавля помнит? Как ему спится? Совесть не мучает?
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11.04.2022 00:33 Відповісти
Сто баллов !

я тоже удивляюсь его речам - у него какой-то комплекс перед россиянами чтоли - шо он все пытается спасти их морды перед миром ?
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11.04.2022 00:41 Відповісти
Зеленский обещал и Крым и Донбасс вернуть, а теперь говорит, что давайте москалям к Крыму и Дорбассу еще пол-Украины отдадим? Лишь бы они могли и дальше на ремонте дорог пилить и воровать деньги?
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11.04.2022 00:49 Відповісти
В 2019 році вся вато-сепарська зграя робила ставку саме на тебе, Вова. Якби не кремлівська агентура , совки, комуняки, риги , сепари інша наволоч тієї весни то президентом був би Порох.
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11.04.2022 00:50 Відповісти
доки Зечмо дещо виросло, воно наробило таких помилок, що коштували Українi нескiнчених бiд та десятки тисяч жертв, втрати территорiй, повномасштабноi вiйни, падiння ВВП щонайменш в цьому роцi буде 40-45 вiдсоткiв...

можу дати гарантiю, що при Порошенко пуйло б не дозволило собi повномасштабноi вiйни.
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11.04.2022 02:09 Відповісти
Вони не просто сфейлили політику, вони ВЗАГАЛІ не зрозуміли Україну та українців, бо були цілком захоплені спогляданням на себе, на своє вєлічіє.
І якщо наш гетьман таке меле, то він теж, на жаль, не розуміє Україну.
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11.04.2022 01:10 Відповісти
Скількох, мля, років?
А протягом століть не хотів, слудване?
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11.04.2022 01:15 Відповісти
Сейчас....в частности большинство комментаторов говорят о том что нельзя забывать что наделал Зеленский и это правда...но правда состоит и в том что сейчас Война...Зеленский "президент мира" - полное популистическое говно и катастрофа для Украины...но сейчас "Президент Войны" он Наш "Стяг" и он играет эту роль на все 100%, его критика = предательству....тем более Московия всегда побеждала Украину только когда могла нас поссорить между собой...Так что Воюем и Требуем от СБУ нормальной роботы!...а все косяки мы вспомним Зеленскому "Президенту мирного времени"...я не Фанат Зеленского....но сейчас для нас это единственная стратегия победы...Запоминайте и не забывайте весь тот треш что творился и ещё будет творится! А когда настанет время обязательно вспомните!

Слава Украине!
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11.04.2022 01:21 Відповісти
Зеленский переживает за расею?
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11.04.2022 01:41 Відповісти
Зе каже, що раніше росія робила ставки на нікчем. Він хоче попросити фюрера, щоб зробив ставку на нього?
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11.04.2022 04:15 Відповісти
Это сильное преувеличение их умственных способностей! Все значительно проще! Путин начал войну, чтоб не объяснять глубинному народу почему средняя ЗП в богатой вставшей с колен раше средняя зарплата ниже чем в нищей несостоявшейся Украине. Он сам об этом сказал, назвав Украину антирашей, искуственным проектом запада призваным разрушить рашу. Это как раз об этом
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11.04.2022 04:44 Відповісти
РФ готувалася до ЗНИЩЕННЯ України з 90-х років. Просто Майдан у 2014-му змусив їх почати це раніше ніж вони планували. Таку операцію як захоплення Криму з інформаційним прикриттям, організацією місцевих колаборантів, проведенням "референдуму" неможливо провести без ДЕТАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ.
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11.04.2022 07:28 Відповісти
ЗЕ за три роки так і не зрозумів: РФ не потрібні ніякі "відносини" з Україною. Вона просто хоче Україну знищити. І якщо для цього треба знащувати цілі міста з населенням вона буде це робити. А от я після таких заяв ще більше сумніваюся у розумових здібностях ЗЕ.
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11.04.2022 07:23 Відповісти
А українська політика щодо Росії була правильною? Нагадаю. Оборот зовнішньої торгівлі РФ та України у 2021 році зріс на 22,8%
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11.04.2022 07:29 Відповісти
Тільки политика Зелі не була помилковой. "Надо пересать стрелять!"
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11.04.2022 08:23 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:31 Відповісти
Помилковою? Давай називати речі своїми іменами. Вона була убивчою. До 2014 року знищено армію, суднобудівельну та судоремонтну галузі, нафтопереробні заводи, увесь хімпром відданий за рік скуплений для шлюхи путіна фірташа, вся ця іторія навколо ОГХК, купа людей (тих, що могли бути реальними лідерами в країні) убита. Повно ФСБшників і запроданців у всіх ешелонах влади. А ти говориш помилковою. Знову пісня про "пасматрєть в глаза"?
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11.04.2022 10:01 Відповісти
Зеленському краще не робити таких коментів, бо цим він зайвий раз показує свою повну політичну неграмотність. Політика росії відносно України ЗАВЖДИ була вірна, якщо дивитися зі сторони росії. Факти? Прошу. Від самого 1991 року росія робила все щоб позбавити нас армії і добилась на цій ниві вражаючих успіхів. (звичайно, дякуючи нам, дебілам). Ці ракети, які зараз летять на нас Кравчук та Кучма любязно передали росії. Всі 30 років силові структури України накачувалися агентами росії. І ту вона добилась вражаючих успіхів. Всі 30 років готувала підпільні ДРГ які тепер вилазять скрізь та всюди. Правда тут не такі великі успіхим дякуючи повальній російській корупції. 30 років російська пропаганда відносно України била в одну точку і на цій ниві успіхи просто вражаючі. Досить послухати, що говорять росіяни про нас. Так що Зеленський помиляється-росія все робила вірно. А ось що робили ми? Будували велике будівництво замість відновлювати виробництво ракет. Впевнений до цього теж приклалася росія через своїх агантів вливу у нашій владі.
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11.04.2022 10:05 Відповісти
 
 