Вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія десятки років робила помилкові ставки на підтримку повних нікчем, який вважали нібито "майбутніми героями українсько-російської дружби"

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів.

Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені.

Щоб не визнавати помилки, вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну", - зазначив президент.

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