Вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія десятки років робила помилкові ставки на підтримку повних нікчем, який вважали нібито "майбутніми героями українсько-російської дружби"
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів.
Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені.
Щоб не визнавати помилки, вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну", - зазначив президент.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Вони пробачають собі те що накоїли в 1991, і коли обирали яника, а тепер кажуть що їх обманулі.
От і влада перефарбувалась з комуністів в 1991 році а посуті не змінились ні погляди ні їх клани "червоних директорів" і їх мажорних діточок.
А в 2014 році половина українців які вчора голосували за яника і симоненка, натягнули вишиванки і "стали" патріотами.
І політики на кшталт Гончаренко (той що синок українофоба Костусєва), чи Стерненко (той що косплеїв дідів в пілотці до 2013 року) теж перефарбувались під загальну моду на патріотизм.
Але не треба себе обманювати, патріотів- пасіонаріїв було і буде 25% а всі інші це ті хто наслідують те що показує телевізор. Так було на Чорній Раді в 17 столітті, так було в 1918 році, і в 1991-му, і в 2014, і в 2019...
- закриття ракетних програм
- втеча інвесторів з України
- розгін армії
- зупинення программи харчування армії
- зупинення програми будування житла для військових
- розвал антихуйловської коаліції
- повний провал підготовки країни до нового вторгнення
і це тільки те, що очевидне.
Основная ошибка их плана в том, что они *********** друг друга при реализации этого же плана.
Професія коміка, для якого пишуть тексти аби він їх повторював поставленим голосом зі сцени чи державного офісу, розуму не потребує.
Наприклад:
Постійний страх "тільки би не образити та не роздратувати Путіна"?
Або нав'язливе бажання "заглянути у очі та договориться"?
Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
● Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
● Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
● При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
● Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
● Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения. ● Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
● Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах, в ходе которых Украина, уже побитая и ограбленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
Сначала эта пропаганда мягкая, но потом на неё подсаживаются как на героин и начинают рассказывать про плохой Запад, про еврейский заговор или еще что-то такое. Даже те кто не верит в могучую Россию начинают верить в такие вещи. Короче, не читайте русские источники. Никогда. Может вы случайно их начали читать - всякое бывает, но как только узнали что это русня. Бросайте сразу же. Это наркотик, который отравляет ваш мозг.
Слава Борі.
Кацапы уничтожали украинцев более 1000 лет . ‼️‼️‼️
а з 1654 року вже з повною силою знищення нашого народу та його асимiляцiя московською ордою.
знущалась над Украінцями , намагаючись знищити нашу націю і продовжує це робити сьогодні 😡
Президент Украіни не має права , не знати історії своєі країни , не соромся !
тiльки придурки малороси та подiбна гидота, або свинособаки можуть тут писати самоназву паРашi
з великої лiтери...
- ему объясняют , что кацапы 1000 лет уничтожали украинцев - а он все ищет что-то в глазах убийцы.
- ему объясняют , что за перемирием будет война ещё страшнее и потому надо добить хутина сейчас, а он посылает АРАХАМИЮ терроризировать военных
- ему объясняют , что хутина надо отправить в Гаагу , а он хочет подать хутину руку и спасти его лицо
ТЬФУ !!!
пiсля нормального президента Петра Порошенка одною з таких нiкчем, на яку покладала своi сподiвання паРаша, слiдуючим за Овочем, став блазень Зе, який на думку пуйла, закохано заглядаючи в дупу свого патрона з Орди, мав здати Україну, але український нарiд має iншi плани на своє майбутнє.
прикра несподiванка на блазня та дерьмака,отже мусять займатися переодяганням на ходу.
И почему он опять о рашке беспокоится?
Лучше бы о Мариуполе беспокоится....
А то болт на него положил....
И самое страшное что такое уже было - он ещё раненого бойца Ярослава Журавля помнит? Как ему спится? Совесть не мучает?
я тоже удивляюсь его речам - у него какой-то комплекс перед россиянами чтоли - шо он все пытается спасти их морды перед миром ?
можу дати гарантiю, що при Порошенко пуйло б не дозволило собi повномасштабноi вiйни.
І якщо наш гетьман таке меле, то він теж, на жаль, не розуміє Україну.
А протягом століть не хотів, слудване?
Слава Украине!