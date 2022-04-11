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Новини Війна
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З Луганщиною окупанти хочуть зробити те ж, що із Маріуполем, - Гайдай

луганщина

Обстріли території Луганщини російськими окупантами останнім часом посилюються.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, вони зараз хочуть зробити так, як з Маріуполем. Єдине що - з усією територією Луганської области. Їм плювати на життя людей, лікарні, школи, головне - дійти до географічного кордону", - пояснив він.

Гайдай поінформував, що зараз збільшується кількість обстрілів - і авіаційних, і ракетних, і артилерійських.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагались прорватися до Сєверодонецьку, але їх відкинули назад, - Гайдай

Автор: 

Маріуполь (3226) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+7
Його вб'ють, а хто тоді командувати буде?
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11.04.2022 00:36
+7
Орда вміє лише знищувати. Вони мріють знищити усю Україну, але ж хрін їм по усім кацапським пикам.
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11.04.2022 00:39
+7
Они хотят сдохнуть за царя. Надо им помочь
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11.04.2022 00:45
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Підеш в розвідку на блокпости окупантів. Візьмеш перший удар на себе
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11.04.2022 00:35 Відповісти
Його вб'ють, а хто тоді командувати буде?
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11.04.2022 00:36 Відповісти
З командирами в нас проблем немає.
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11.04.2022 00:40 Відповісти
З таким командиром - будуть
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11.04.2022 01:07 Відповісти
боець вчорашнього призову ))
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11.04.2022 01:02 Відповісти
А з рештою України - те саме що і з Луганщиною з Маріуполем. Теж мені новина. Вони цього і не приховували ніколи.
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11.04.2022 00:36 Відповісти
Орда вміє лише знищувати. Вони мріють знищити усю Україну, але ж хрін їм по усім кацапським пикам.
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11.04.2022 00:39 Відповісти
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11.04.2022 00:41 Відповісти
Для любителів маскальської мови , звикайте ,що це мова вбивць,варварів ,гвалтівникві
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11.04.2022 00:44 Відповісти
А если они знакомы с математикой, это лженаука, цифирки убийц?
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11.04.2022 01:06 Відповісти
"Математика"-від грецького mathema,цифри-римські і арабські.Кацапи вже і математику собі приватизували?
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11.04.2022 01:26 Відповісти
Мне хоть один "лингвист" ответит - схерали русня язык приватизировала? Не имеет монопольного права от слова совсем. Мнрго знакомых моих на передке русскоязычных - и это им не мешает мочить орков.
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11.04.2022 02:19 Відповісти
Они хотят сдохнуть за царя. Надо им помочь
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11.04.2022 00:45 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:33 Відповісти
Ну от і докладувати не треба,все в прямому ефірі.Хай Зе-гарант дасть якесь поянення???А може ЄрмакаФСБешного,в придачу з халамідією-чебуреком кепці,подолякаі т.д.на прорив.Все це ****** на зраду,причому дуже велику.Не вірю,що не було можливості помогти,************ продовльством.Ми на своїй землі.
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11.04.2022 12:26 Відповісти
 
 