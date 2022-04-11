З Луганщиною окупанти хочуть зробити те ж, що із Маріуполем, - Гайдай

Обстріли території Луганщини російськими окупантами останнім часом посилюються.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, вони зараз хочуть зробити так, як з Маріуполем. Єдине що - з усією територією Луганської области. Їм плювати на життя людей, лікарні, школи, головне - дійти до географічного кордону", - пояснив він.

Гайдай поінформував, що зараз збільшується кількість обстрілів - і авіаційних, і ракетних, і артилерійських.

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