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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Влада робить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця, - Зеленський

зеленський

Українська влада робить усе, аби притягнути до відповідальності кожного російського військового, який чинить воєнні злочини в нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Завершується ще один тиждень нашої боротьби за свободу, за державу. Ще один тиждень, коли Україна живе, попри всі зусилля росії знищити нас. Ми захищаємося. Відповідаємо на удари", - наголосив глава Української держави.

Він відзначив розвиток зв’язків із міжнародними партнерами, завдяки чому Україна отримує допомогу, просуває нові санкції проти російської федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова про нові факти воєнних злочинів рашистів: на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки, в Ірпені згвалтували вагітну

Окрім цього, Зеленський запевнив: "Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землі під російським прапором і вбивав наших людей, катував наших людей, руйнував наші міста, мародерив і знущався".

В Україні триває повномасштабне вторгнення військ рф. Загарбники обстрілюють і знищують ключові об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, жорстоко катують і вбивають українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це був удар цілеспрямований, а найстрашніше - убиті діти", - біженець, що пережив атаку окупантів на залізничний вокзал в Краматорську. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+13
Це добре, але з початку злочинців при владі треба притягнути до відповідальності. Хто здав Херсон, хто дозволив без бою блокувати Маріуполь? Хто зняв генерала Марченко з Миколаївщини? Хто 2 тижні не відповідає бійцям з Маріуполя?
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11.04.2022 02:03
+11
План "Надо просто перестать стрелять" с треском провалился.
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11.04.2022 02:18
+7
Два тижні назад виліз Єрмак
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11.04.2022 05:19
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Це добре, але з початку злочинців при владі треба притягнути до відповідальності. Хто здав Херсон, хто дозволив без бою блокувати Маріуполь? Хто зняв генерала Марченко з Миколаївщини? Хто 2 тижні не відповідає бійцям з Маріуполя?
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11.04.2022 02:03 Відповісти
Два тижні назад виліз Єрмак
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11.04.2022 05:19 Відповісти
03.10.2019 року. Зеленський вже президент------------єрмак возив його до ---Эмануилов, Рахамим Яшаевич-«єдинорос»---Советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Сопредседатель попечительского комитета Межрелигиозного совета СНГ-------
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11.04.2022 06:39 Відповісти
Курва, "свой к родному по свойо"!
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11.04.2022 08:56 Відповісти
"без бою блокувати Маріуполь" Маріуполь блокували лише на початку березня, а до того там точилися важкі бої, щоб не сталося блокади. У яких, за словами мера Маріуполя Бойченка, наші війська понесли важкі втрати. Полягло багато наших хлопців, захисників України, а Ви розповідаєте про те, що Маріуполь блокували без боїв..
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11.04.2022 08:33 Відповісти
Ей, зебуїн, отямся! Мова не про хлопців, які боронять і гинуть, мова про тих гнид, що їм допомоги не надають, що Чонгар розмінували, що за 6 тижнів до початку війни шашлики смажили, суки. Ну і про тих, скажімо. що суркісам десяти мільйонів долярів через кордон допомогли вивезти. Під час війни! Скільки там, 30 мільйонів? А це ж треба було супровід, охорону, зелений коридор. То ж не 3 тисячі в трусах то ж повний багажник чемоданів. І що? А мовчок, пілять!
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11.04.2022 09:50 Відповісти
Бабуїн (це твоєю мовою), я на виборах не на Зеленського голосував, взагалі-то, а за його оппонента. Це по-перше. А по-друге, йшлося про Маріуполь і я писав саме про бої навколо нього, а не про якихось там Суркісів. Читати навчися.
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11.04.2022 18:34 Відповісти
блін, тупоголове. перечитай ще раз:


Це добре, але з початку злочинців при владі треба притягнути до відповідальності. Хто здав Херсон, хто дозволив без бою блокувати Маріуполь? Хто зняв генерала Марченко з Миколаївщини? Хто 2 тижні не відповідає бійцям з Маріуполя?


А тепер попробую по-пунктах.
1. Розмінували Чонгар в результаті Херсон здали за пів дня. Вже 24-го орки були в Херсоні.
2. Блокада без бою Маріуполя. А що, можеш сказати хто і коли проривав ту блокаду? Мало того, Маріуполь також став жертвою Чонгару. Ну то ХТО дав команду розмінувати Чонгар і впустити орків з Криму. Не цікаво, не хвилює? Адже той хтось і ДАЛІ десь. Хочемо з тим ХТОСЬ перемоги?!
Ну а мільйони суркісів то так, то вже реально дрібнички такі. Подумаєш херня яка... Було б про що питати, правда ж бабуїн (не зебуїн). О так, *****, і не прикривайся тими, хто гине в Маріуполі. То, до речі, і через таких гнид, як і ти.
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11.04.2022 18:48 Відповісти
План "Надо просто перестать стрелять" с треском провалился.
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11.04.2022 02:18 Відповісти
Почніть з олігархів і політиків які незаконно втекли. Це дасть тим хто воює додаткової наснаги.
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11.04.2022 03:10 Відповісти
СЕЙЧАС ЭТО ДЕЛАЮТ ВОЕННЫЕ !!!
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11.04.2022 03:40 Відповісти
Тоді якого ж дідька ти кожного дня головного злочинця до якихось там перемовин кличеш? Чи ти хочеш його особисто покарати?
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11.04.2022 04:59 Відповісти
пан зеленский хватит обещать не выполнимое - хватит трепаться языком - лучше сделайте а потом доложите - сколько власть привлекла к ответственности каждого из кацапских преступников?
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11.04.2022 06:51 Відповісти
Брехня повна.
Влада знову хернею займається.
Інакше чому ви випустили медвечука ?
Він не винний ?
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11.04.2022 08:02 Відповісти
Це він про обмін полоненими, коли кацапських льотчиків міняють на ватного мера, а солдафонів на цивільних?
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11.04.2022 08:12 Відповісти
А зрадники це не военні злочинці ?
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11.04.2022 08:16 Відповісти
А влада може сама себе притягнути до відповідальності?
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11.04.2022 08:23 Відповісти
Ніхто нікого ніколи ні до чого не притягне!!!
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11.04.2022 09:08 Відповісти
МЕНЕ, ЯК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (КОЖНИЙ З НАС ПОЕЗИДЕНТ, НЕ ЗАБУВАЄМО!), БІЛЬШЕ ЦІКАВЛЯТЬ ІМЕНА НЕДОЛУГИХ КЕРІВНИКІВ, АБО ЗРАДНИКІВ, НАСЛІДКОМ ДІЙ ЯКИХ СТАВ ШВИДКИЙ ВИХІД ОРКІВ З КРИМУ!
ТРАГЕДІЯ МАРІУПОЛЯ І ШВИДКЕ ЗАХОПЛЕННЯ НОВОЇ КАХОВКИ, ХЕРСОНА, МЕЛІТОПОЛЯ, ГЕНІЧЕСЬКА, БЕРДЯНСЬКП, ПОСТІЙНІ ОБСТРІЛИ МИКОЛАЇВА - ВСЕ ЦЕ НАСЛІДКИ ШВИДКОГО ВИХОДУ ОРКІВ З КРИМУ.
ДИВНИМ ЧИНОМ, ЗА ДЕКІЛЬКА ДНІВ ДО ВТОРГНЕННЯ ОРКІВ БІЛЯ ВИХОДУ З КРИМУ ПРОВОДИЛИСЬ "НАВЧАННЯ СБУ":
"Служба безпеки України з 15 лютого проводить контрдиверсійні навчання на Херсонщині. Як передає Укрінформ, про це у https://www.facebook.com/ssu.kherson/posts/253797803604889 Фейсбуці повідомляє Управління СБ України в Херсонській області."

В МЕНЕ, ЯК В ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Є ПИТАННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО: ЩО ВІДПРАЦЬОВУ-ВАЛОСЬ НА ЦИХ НАВЧАННЯХ, ЇТО НИМИ КЕРУВАВ І ЯКИЙ ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗГАДАНИХ НАВЧАНЬ?
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11.04.2022 09:12 Відповісти
Чому стали можливі військові злочини? Зеля, звичайно, ні до чого, ага. Треба притягати до відповідальності і тих, кто до цього допустив.

https://www.youtube.com/watch?v=x-pGq1fLypk Подготовку к войне украинская власть провалила полностью. (А. Бабченко)
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11.04.2022 09:16 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:35 Відповісти
"Страшні слова... Я нічого не можу добавити від себе... Тут усе.
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!

понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!

Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
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11.04.2022 13:56 Відповісти
 
 