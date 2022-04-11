Влада робить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця, - Зеленський
Українська влада робить усе, аби притягнути до відповідальності кожного російського військового, який чинить воєнні злочини в нашій країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.
"Завершується ще один тиждень нашої боротьби за свободу, за державу. Ще один тиждень, коли Україна живе, попри всі зусилля росії знищити нас. Ми захищаємося. Відповідаємо на удари", - наголосив глава Української держави.
Він відзначив розвиток зв’язків із міжнародними партнерами, завдяки чому Україна отримує допомогу, просуває нові санкції проти російської федерації.
Окрім цього, Зеленський запевнив: "Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землі під російським прапором і вбивав наших людей, катував наших людей, руйнував наші міста, мародерив і знущався".
В Україні триває повномасштабне вторгнення військ рф. Загарбники обстрілюють і знищують ключові об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, жорстоко катують і вбивають українців.
Будь ласка, зачекайте...
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Це добре, але з початку злочинців при владі треба притягнути до відповідальності. Хто здав Херсон, хто дозволив без бою блокувати Маріуполь? Хто зняв генерала Марченко з Миколаївщини? Хто 2 тижні не відповідає бійцям з Маріуполя?
А тепер попробую по-пунктах.
1. Розмінували Чонгар в результаті Херсон здали за пів дня. Вже 24-го орки були в Херсоні.
2. Блокада без бою Маріуполя. А що, можеш сказати хто і коли проривав ту блокаду? Мало того, Маріуполь також став жертвою Чонгару. Ну то ХТО дав команду розмінувати Чонгар і впустити орків з Криму. Не цікаво, не хвилює? Адже той хтось і ДАЛІ десь. Хочемо з тим ХТОСЬ перемоги?!
Ну а мільйони суркісів то так, то вже реально дрібнички такі. Подумаєш херня яка... Було б про що питати, правда ж бабуїн (не зебуїн). О так, *****, і не прикривайся тими, хто гине в Маріуполі. То, до речі, і через таких гнид, як і ти.
Влада знову хернею займається.
Інакше чому ви випустили медвечука ?
Він не винний ?
ТРАГЕДІЯ МАРІУПОЛЯ І ШВИДКЕ ЗАХОПЛЕННЯ НОВОЇ КАХОВКИ, ХЕРСОНА, МЕЛІТОПОЛЯ, ГЕНІЧЕСЬКА, БЕРДЯНСЬКП, ПОСТІЙНІ ОБСТРІЛИ МИКОЛАЇВА - ВСЕ ЦЕ НАСЛІДКИ ШВИДКОГО ВИХОДУ ОРКІВ З КРИМУ.
ДИВНИМ ЧИНОМ, ЗА ДЕКІЛЬКА ДНІВ ДО ВТОРГНЕННЯ ОРКІВ БІЛЯ ВИХОДУ З КРИМУ ПРОВОДИЛИСЬ "НАВЧАННЯ СБУ":
"Служба безпеки України з 15 лютого проводить контрдиверсійні навчання на Херсонщині. Як передає Укрінформ, про це у https://www.facebook.com/ssu.kherson/posts/253797803604889 Фейсбуці повідомляє Управління СБ України в Херсонській області."
В МЕНЕ, ЯК В ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Є ПИТАННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО: ЩО ВІДПРАЦЬОВУ-ВАЛОСЬ НА ЦИХ НАВЧАННЯХ, ЇТО НИМИ КЕРУВАВ І ЯКИЙ ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗГАДАНИХ НАВЧАНЬ?
https://www.youtube.com/watch?v=x-pGq1fLypk Подготовку к войне украинская власть провалила полностью. (А. Бабченко)
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!
понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!
Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.
За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."