Влада робить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця, - Зеленський

Українська влада робить усе, аби притягнути до відповідальності кожного російського військового, який чинить воєнні злочини в нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Завершується ще один тиждень нашої боротьби за свободу, за державу. Ще один тиждень, коли Україна живе, попри всі зусилля росії знищити нас. Ми захищаємося. Відповідаємо на удари", - наголосив глава Української держави.

Він відзначив розвиток зв’язків із міжнародними партнерами, завдяки чому Україна отримує допомогу, просуває нові санкції проти російської федерації.

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Окрім цього, Зеленський запевнив: "Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землі під російським прапором і вбивав наших людей, катував наших людей, руйнував наші міста, мародерив і знущався".

В Україні триває повномасштабне вторгнення військ рф. Загарбники обстрілюють і знищують ключові об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, жорстоко катують і вбивають українців.

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