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Новини Війна
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В результаті обстрілів окупантами на Харківщині загинули 8 осіб, зокрема дитина

харківщина,злочини,вільхівка,воєнні

8 людей загинули, серед яких дитина, понад два десятки поранені внаслідок обстрілів Харківщини протягом 11 квітня.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Станом на 20:00 протягом дня серед цивільних у регіоні (окрім тимчасово окупованих територій) загинули восьмеро людей: п'ятеро чоловіків, двоє жінок та одна дитина. Поранення отримали 27 людей: 10 жінок, 14 чоловіків і троє дітей.

Ввечері 11 квітня у Харкові чули вибухи на східній околиці міста. За словами Хаустова, там загинула одна людина, до лікарень доставили 13 поранених.

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Автор: 

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11.04.2022 20:59 Відповісти
 
 