Не виключаю передачу літаків МіГ-29 Україні, - прем’єр Словаччини Геґер
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Передусім Геґер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.
Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.
Геґер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.
Топ коментарі
+17 Peres Nolito
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+13 Ростислав Коваль
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+13 Kek Jager
показати весь коментар11.04.2022 23:17
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Україну сьогодні вже атакуюсь зарином, росія вирішила отрутою виморити Україну!
Зачем кацапов предупреждать ?
Лучше потом сделать им сюрпрайз !
Під час багаторічного навчання буде втрачено багато літаків та пілотів.
Україні потрібні А-10А, які вже виводяться з озброєння США, дуже легкі в навчанні льотчиків, та мають ефективність як 2-3 Су-25