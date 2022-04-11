Не виключаю передачу літаків МіГ-29 Україні, - прем’єр Словаччини Геґер

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Передусім Геґер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.

Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.

Геґер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.

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