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Не виключаю передачу літаків МіГ-29 Україні, - прем’єр Словаччини Геґер

міг

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Передусім Геґер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.

Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.

Геґер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: "Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати". ВIДЕО

Автор: 

Словаччина (1102) Геґер Едуард (26)


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Топ коментарі
+17
Опять несколько недель...
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11.04.2022 23:09
+13
Літаки потрібні вже.

Україну сьогодні вже атакуюсь зарином, росія вирішила отрутою виморити Україну!
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11.04.2022 23:15
+13
Если несколько недель - то это прекрасно. Я практически кроме нескольких месяцев и не жду. Но даже это хорошо, лучше, чем смотреть на не заминированный асфальт, построенный на кровавые деньги из Беларуси в кошельки диктатора за битум, часть денег которых разумеется пошла куда надо и здесь. Нелепо смотреть, как на 30 предупреждений о войне кацапы с болотами на севере и тонких перешейках на юге почему-то получили отсутствие мин, ежей и фугасов по всем дорогам.
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11.04.2022 23:17
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so brave nation++++
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11.04.2022 23:07 Відповісти
Мне все эти слухи уже в горле не помещаются. И эти несколько недель на решение...
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11.04.2022 23:11 Відповісти
Скажу по секркту : якщо інормація з"являється в пресі - значить ця зброя вже в нас ...
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12.04.2022 00:23 Відповісти
Опять несколько недель...
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11.04.2022 23:09 Відповісти
Если несколько недель - то это прекрасно. Я практически кроме нескольких месяцев и не жду. Но даже это хорошо, лучше, чем смотреть на не заминированный асфальт, построенный на кровавые деньги из Беларуси в кошельки диктатора за битум, часть денег которых разумеется пошла куда надо и здесь. Нелепо смотреть, как на 30 предупреждений о войне кацапы с болотами на севере и тонких перешейках на юге почему-то получили отсутствие мин, ежей и фугасов по всем дорогам.
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11.04.2022 23:17 Відповісти
"Если несколько недель - то это прекрасно.", - особливо, коли грієш свю дупу в Бельгії, гівнодав!
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11.04.2022 23:24 Відповісти
Он такой же бельгиец, как я папуас. Новорожденный бот, притом недалекий.
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12.04.2022 08:32 Відповісти
Вже і війна закінчиться.
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11.04.2022 23:11 Відповісти
Літаки потрібні вже.

Україну сьогодні вже атакуюсь зарином, росія вирішила отрутою виморити Україну!
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11.04.2022 23:15 Відповісти
Хоч одна країна у ЄС зі сталевими яйцями
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11.04.2022 23:18 Відповісти
А не лучше ли молчать об этом ??? …
Зачем кацапов предупреждать ?
Лучше потом сделать им сюрпрайз !
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12.04.2022 01:16 Відповісти
Словацькі 10 машин посилять нашу оборону....
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11.04.2022 23:25 Відповісти
Да с С-300 тоже долго яйца чухали, а потом опа... и он родимый у нас. Надеюсь здесь недели быстро превратятся в дни. Ну и перемещать МиГи совсем не то, что ЗРК. Полчаса и они уже ипашат по папуасам.
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11.04.2022 23:38 Відповісти
по кацо-зомбоящику сказали что разбили ее на складе в Днепре - брешут собаки наверное..
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12.04.2022 00:04 Відповісти
Распяли установку в трусиках?
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12.04.2022 00:10 Відповісти
сказали что "кинжалом зарезали"
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12.04.2022 00:12 Відповісти
Зрк в маечке был?
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12.04.2022 08:45 Відповісти
Наші редактори теж інфу не завжди перевіряють- відео про танк що розстрілює групу бійців вже видалили. Раніше було про 4 збиті кацапські гвинтокрили.
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12.04.2022 01:24 Відповісти
Розбили ще до того, як її зі Словаччини вивезли? Яка майстерність!
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12.04.2022 01:29 Відповісти
а кто тебе сказал что ее еще не вывезли? обычно новости подают когда оружие уже здесь
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12.04.2022 05:05 Відповісти
Продолжай дальше смотреть козломордых.
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12.04.2022 08:34 Відповісти
так врага надо знать в лицо - а я по ихним кислым рожам сразу определяю как дела на фронте?
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12.04.2022 10:08 Відповісти
До речі Словачина як раз 2-3 країна по наданню нам зброї !Ось так панове ,Дякую браття !!
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12.04.2022 00:14 Відповісти
Нам штурмова авіація потрібна! Най дадуть Harrier - легендарний штурмовик! Хай навіть заблокують вертикальний взліт, а залишать поземний. Бо щоб навчитись вертикальному - це роки навчань...

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12.04.2022 02:00 Відповісти
такие дорогие штуки так просто не дают даже полякам американцы свои F-ки не хотели давать вместо Миг-ов
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12.04.2022 05:08 Відповісти
Як штурмовик, Херієр - ніякий. А з вертикальним зльотом буде втрачено половина бойової завантаження.
Під час багаторічного навчання буде втрачено багато літаків та пілотів.

Україні потрібні А-10А, які вже виводяться з озброєння США, дуже легкі в навчанні льотчиків, та мають ефективність як 2-3 Су-25
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12.04.2022 10:44 Відповісти
так, згоден
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13.04.2022 00:07 Відповісти
Через скільки років?
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12.04.2022 08:39 Відповісти
Дивує, що Польща й досі не передала свої МіГ-29, які їй взагалі не потрібні
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12.04.2022 10:41 Відповісти
 
 