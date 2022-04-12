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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російська агресія вдвічі знизить темпи зростання світової торгівлі, - СОТ

сот

Війна в Україні не лише створила гуманітарну кризу величезних масштабів, а й підірвала світову економіку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у новому дослідженні, оприлюдненому на сайті Світової організації торгівлі (СОТ).

Згідно з цим дослідженням, криза цього року має знизити зростання світового ВВП до рівня 3,1% замість очікуваних 3,7%.

Набагато гіршими будуть наслідки для світової торгівлі – якщо наприкінці минулого року СОТ очікувала її зростання у 2022 році на рівні 4,7%, то тепер прогноз переглянуто до 2,4-3%.

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"Більшість страждань і руйнувань відчуває на собі народ України, але витрати, пов’язані зі скороченням торгівлі та виробництва, швидше за все, відчують люди по всьому світу через зростання цін на продукти харчування та енергоносії та зменшення доступності товарів. експортується Росією та Україною", – зазначається у дослідженні.

"Найбідніші країни стикаються із високими ризиками війни, оскільки вони, як правило, витрачають більшу частину свого доходу на їжу в порівнянні з багатшими країнами, а цк, в свою чергу, "може вплинути на політичну стабільність" .

У СОТ зазначають, що хоча частки Росії та України у загальному світовому виробництві та торгівлі є відносно невеликими, обидві країни є важливими постачальниками основних товарів, включаючи продукти харчування та енергоносії. За даними СОТ, у 2019 році дві країни зібрали близько 25% світової пшениці, 15% ячменю та 45% соняшнику.

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Автор: 

СОТ (219) торгівля (1279)


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кацапня самі бомжі і хочуть щоб і всі внші були такими бомжами
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12.04.2022 01:23 Відповісти
Світова торгівля кажете , плять..

📈До 70% вырастет доля бедного населения в Украине. Инфляция в России может достигнуть 22%

Издание The Bell в утренней рассылке приводит данные Всемирного банка. Он "в условиях предельной неопределенности" прогнозирует падение ВВП России в 2022 году на 11,2%, а инфляцию на уровне 22%.

ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%."
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12.04.2022 01:34 Відповісти
Якщо зараз остаточно не зупинити одурманений імперським шовінізмом ********* і надати йому можливість переозброїтись і посунути далі то ця потвора здатна створити такі проблеми для всієї Європи та Азії що війна в Україні може виявитись не самим великим ударом по світовому порядку... Тому коли європейці витрачають на війну у нас нашими руками та бійцями в своїх затишних країнах 60-70 євро на місяць це не благодійність а раціональна інвестиція у їх власне майбутнє. І вона буде вигідним вкладенням навіть якщо доведеться вкласти в 10 разів більше і на пару років відкласти якісь витрати на додатковий комфорт. Головне не зупинятись до демілітаризації та розвалу цього фашистського анклаву.
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12.04.2022 01:37 Відповісти
Using a global economic simulation model, the Secretariat projects that the crisis could lower global GDP growth by 0.7-1.3 percentage points, bringing growth to somewhere between 3.1 per cent and 3.7 per cent for 2022

^^^
вгорі витримка з оригінального артикла на сайті WTO, яку чомусь не зауважили в "УП" (ще те ЗМІ)

2021 світовий ВВП оцінений у US$93.86 trillion

Цікаво як ізоляція від світової торгівлі країни з ВВП $1.48 trillion (знаючи їхню статистику цифра скорше є дутою) може вдвічі понизити показники світової торгівля
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12.04.2022 02:19 Відповісти
 
 