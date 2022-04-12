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Велика Британія (5331) розвідка (3804)

Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, - британська розвідка

рф

Окупанти зосереджують свої атаки на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська розвідка.

За даними розвідки Великої Британії, бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів. РФ досі перегруповує там свої війська.

Водночас зазначається, що російські війська продовжують відводити з Білорусі для передислокації на сході України.

Також читайте: РФ може застосувати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, - британська розвідка

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путину никак не восстановить ссср.
Литва, латвия, эстония - они в ес. Их оттуда никак не вынуть.
Молдова против россии.
Украина против россии.
Грузия против россии.
Азербайджан против россии.
Уже 7 стран.
путину давно уже нужно было отказаться от этой идеи.
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12.04.2022 09:51 Відповісти
идея ..йла в том, что спрашивать он никого не собирается. А кто против - расстрел, как в Буче, Мощуне и т.д.
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12.04.2022 09:55 Відповісти
Вообще путин хотел востановить ссср, Украина+беларусь+россия+Казахстан, больше ему никто не нужен
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12.04.2022 10:00 Відповісти
абристович вже оприлюднив це як за свою версію
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12.04.2022 09:59 Відповісти
колись з легкої руки Ландсбергіса -старшого ширилась думка, якщо Україна відпаде -СССР кінець. Але Борис помстився мішкі горбачеву і сам розпустив срср. Одним білорусам було похер(вони тутешніє) є ссср чи немає, а зараз вже вроді би для них є. Он і зараз їх самий головний тутешній на космодромі прощось тре. І ще була самоназва СРСр (може хто памятає) -три ушанки,пять тюбетеєк, і три баранячі картузи і букет Молдавії.
По моєму, у орків зараз стадія очікування, де хохли вдарять. Якщо на Південь, то вони на Дніпро. А ще чекають суху погоду, бо надія на дідуся мороза,як складової перемог рузге під Черніговом не справдились.
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12.04.2022 11:12 Відповісти
 
 