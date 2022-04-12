Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, - британська розвідка
Окупанти зосереджують свої атаки на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська розвідка.
За даними розвідки Великої Британії, бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів. РФ досі перегруповує там свої війська.
Водночас зазначається, що російські війська продовжують відводити з Білорусі для передислокації на сході України.
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Литва, латвия, эстония - они в ес. Их оттуда никак не вынуть.
Молдова против россии.
Украина против россии.
Грузия против россии.
Азербайджан против россии.
Уже 7 стран.
путину давно уже нужно было отказаться от этой идеи.
По моєму, у орків зараз стадія очікування, де хохли вдарять. Якщо на Південь, то вони на Дніпро. А ще чекають суху погоду, бо надія на дідуся мороза,як складової перемог рузге під Черніговом не справдились.