Перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури прибула в Україну, - Енергоатом

До України доставили першу партію європейського обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку було пошкоджено внаслідок війни Росії проти України.

Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства.

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