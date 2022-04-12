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Перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури прибула в Україну, - Енергоатом

енергоатом

До України доставили першу партію європейського обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку було пошкоджено внаслідок війни Росії проти України.

Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства.

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Що зробить кацапське керівництво Енергоатому, спрямує усе на ЗАЕС?
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12.04.2022 13:44 Відповісти
 
 