Перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури прибула в Україну, - Енергоатом
До України доставили першу партію європейського обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку було пошкоджено внаслідок війни Росії проти України.
Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства.
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Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар12.04.2022 13:44 Відповісти Мені подобається 0
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