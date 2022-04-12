Влада Бєлгорода оголосила набір місцевих жителів у добровільну народну дружину

Мерія російського Бєлгорода запросила містян вступити в добровільну народну дружину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РИА-Новости.

"В обов'язки дружинника входить патрулювання вулиць у вечірній та нічний час, а також допомога поліції у забезпеченні правопорядку", - йдеться у повідомленні.

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