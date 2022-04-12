УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6415 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 297 25
росія (63552) Бєлгород (488)

Влада Бєлгорода оголосила набір місцевих жителів у добровільну народну дружину

бєлгород

Мерія російського Бєлгорода запросила містян вступити в добровільну народну дружину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РИА-Новости.

"В обов'язки дружинника входить патрулювання вулиць у вечірній та нічний час, а також допомога поліції у забезпеченні правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Бєлгородській області РФ ввели жовтий рівень терористичної небезпеки і заборонили феєрверки

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXMPEt-F2055_MTT3CgH8vd5ydHDSOntfYjSyTi0zzZOtjicHalJ-7TrB1zd-nkBlT6CR1hl6ruYrZ56mGRP1V9t6wbswxfFSeCJT8alTqMKYm0Fi-E3N-mbTxm-******&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.

PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.






показати весь коментар
12.04.2022 14:19
+14
А шо такое?
Анусы сжимаются от предчувствий нехороших?
показати весь коментар
12.04.2022 14:20
+11
показати весь коментар
12.04.2022 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXMPEt-F2055_MTT3CgH8vd5ydHDSOntfYjSyTi0zzZOtjicHalJ-7TrB1zd-nkBlT6CR1hl6ruYrZ56mGRP1V9t6wbswxfFSeCJT8alTqMKYm0Fi-E3N-mbTxm-******&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.

PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.






показати весь коментар
12.04.2022 14:19 Відповісти
Судя по состоянию рельс этим путем не часто пользовались.
показати весь коментар
12.04.2022 14:22 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 14:26 Відповісти
Мабуть оцей мостик. До кордону з Харківською областю веде
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE,+%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@50.388194,36.8310174,142m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x41265f9bb5370a23:0xff5abe9f45f9ebce!8m2!3d50.4118663!4d36.8947618?hl=uk
показати весь коментар
12.04.2022 15:01 Відповісти
похоже на ветку в какой то тупик где удобно выгружаться никому не мешая.
показати весь коментар
12.04.2022 14:34 Відповісти
ты сейчас офигеешь но у них большая часть жд такая на деревяных брусках))
показати весь коментар
12.04.2022 14:50 Відповісти
Это дорога для какого-то мобильного вагона которым подъезжали к станции электрички, а так по моему простая усадка опоры при которой рельсы идут гармошкой
показати весь коментар
12.04.2022 16:15 Відповісти
потрібно ,що б руйнувалися нафтогазові хаби на рф
показати весь коментар
12.04.2022 14:22 Відповісти
а там і до кордону почнуть завозити цих "дружинників"..
показати весь коментар
12.04.2022 14:20 Відповісти
Сразу на мылаварню, шоп не замарачувацца.
показати весь коментар
12.04.2022 14:30 Відповісти
А шо такое?
Анусы сжимаются от предчувствий нехороших?
показати весь коментар
12.04.2022 14:20 Відповісти
************** плавна пириходит на тыриторию пида рассии.
показати весь коментар
12.04.2022 14:32 Відповісти
Бздять
показати весь коментар
12.04.2022 14:54 Відповісти
Ну що чекаємо на Бєлгородській цукор?
показати весь коментар
12.04.2022 14:22 Відповісти
Бєндєровцев лавіть будут?
показати весь коментар
12.04.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 14:26 Відповісти
"все украдено до нас"
показати весь коментар
12.04.2022 14:31 Відповісти
НУ ЧТО, МОСКАЛИКИ?
ИСКАНДЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ СМЕЮТСЯ?
А БЫЛО ЖЕ ТАК СМЕШНО...
показати весь коментар
12.04.2022 14:33 Відповісти
Так...як на 95 кварталі...
показати весь коментар
12.04.2022 14:46 Відповісти
Ага! 😁 Це щоб виявити дурних, яких потім відправлять а війну. 😊 Кацапам потрібно просто або ховатися, або йти у глибокий безперервний запій.😊
показати весь коментар
12.04.2022 14:38 Відповісти
Все равно они все умрут
показати весь коментар
12.04.2022 14:49 Відповісти
**** чекати. Посилайте одразу в Україну... не переробку на фарш... Все тодно до цього йде.
показати весь коментар
12.04.2022 15:08 Відповісти
Этого пускай берут детский сад охранять.
показати весь коментар
12.04.2022 15:26 Відповісти
Самое смешное, что орки настолько тупы, что даже не понимают что после "народной дружины", следующий пункт - военкомат.
показати весь коментар
12.04.2022 15:54 Відповісти
А что случилось?
показати весь коментар
13.04.2022 13:47 Відповісти
 
 