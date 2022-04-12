Влада Бєлгорода оголосила набір місцевих жителів у добровільну народну дружину
Мерія російського Бєлгорода запросила містян вступити в добровільну народну дружину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РИА-Новости.
"В обов'язки дружинника входить патрулювання вулиць у вечірній та нічний час, а також допомога поліції у забезпеченні правопорядку", - йдеться у повідомленні.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.
PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE,+%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@50.388194,36.8310174,142m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x41265f9bb5370a23:0xff5abe9f45f9ebce!8m2!3d50.4118663!4d36.8947618?hl=uk
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