УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4005 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
40 061 22
біженці (1758) Польща (8246)

У Польщі нові правила для українських біженців

кордон,польща

Польща затвердила у законодавстві нові правила перебування українців, які рятуються від війни. Ті, хто в'їхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Нові правила для біженців із України внесено в законодавство. Зазначається, що легально перебувати до 18 місяців на території Польщі можуть всі, хто в'їхав з України з 24 лютого 2022 року. Але ті, хто приїхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку, а для цього стати на облік в місцевій адміністрації.

Також ті українці, які перебували у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати. На тих українців, які мали дійсний безвіз, це не поширюється, вони мають робити картку.

Громадяни України мають право працювати в Польщі офіційно.

Читайте також: Число біженців з України до Польщі перевищило 2,5 млн, - прикордонники

Інші умови для українців, які перебувають під тимчасовим захистом, не змінилися.

Наприклад:

  • Передбачені одноразові виплати після прибуття по 300 злотих на особу;
  • Оформлення номера PESEL зі статусом "Ukraina" (треба подати заяву з фотокарткою і зняттям відбитків пальців упродовж 60 днів, дані будуть передані в Прикордонну службу Польщі, що актуально для тих, хто не отримав відмітку про в'їзд при перетині кордону);
  • Право на безплатне відвідування дитсадка і школи;
  • Безкоштовне медичне обслуговування в державних медичних закладах, ліки в аптеках зі знижками.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
=ЛУГАНСЬК ОБЛ=
ЗСУ пішли в контрнаступ в окупованому Новоайдарі, що на Луганщині, та знищили понад 50 тонн *********** та 40 одиниць техніки окупантів.💪
показати весь коментар
12.04.2022 15:53
+9
Я не уявляю , якщо б не Польща та Словакія , булаб катастрофа
показати весь коментар
12.04.2022 16:27
+7
Вот кто настоящие братья!
А не одичалые орки изза поребрика
показати весь коментар
12.04.2022 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
=ЛУГАНСЬК ОБЛ=
ЗСУ пішли в контрнаступ в окупованому Новоайдарі, що на Луганщині, та знищили понад 50 тонн *********** та 40 одиниць техніки окупантів.💪
показати весь коментар
12.04.2022 15:53 Відповісти
По -моєму, це вчорашня новина. Сьогодні по радіо, близько 7-00, це повідомляли
показати весь коментар
12.04.2022 16:12 Відповісти
Правда или фантазии? Откуда информация?
показати весь коментар
12.04.2022 17:13 Відповісти
"Також ті українці, які перебували у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати." Расшифруйте это пожалуйста. Что значит без права повторно вьехать? Они могут остаться до конца 2022 года, а потом должны уехать с Польши и больше не смогут вернуться? Вот честно не могу понять.
показати весь коментар
12.04.2022 16:18 Відповісти
Мб повторно въехать сразу нельзя?
показати весь коментар
12.04.2022 16:29 Відповісти
Я не уявляю , якщо б не Польща та Словакія , булаб катастрофа
показати весь коментар
12.04.2022 16:27 Відповісти
Ну по-перше, ці країни отримують чималі вигоди від біженців. Починаючи від мільярдних дотацій з бюджету ЄС на покриття витрат і збільшенням внутрішнього споживання (зростання податкових надходжень) і закінчуючи закриття прогалин на ринку праці. Взагалі, ця війна дуже сильно прокачала польщу. Вони отримали мінімум 100 тис висококваліфікованих робітників (тільки одних іт десь 10 тис) тим самим давши зростання численнним галузям і відповідно надходжень у бюджет.
показати весь коментар
12.04.2022 16:48 Відповісти
ну какие там квалифицированные? мамы с детьми и бабушками? без языка им светит только физический труд
показати весь коментар
12.04.2022 16:51 Відповісти
Білоруси, москалі також масово тікають у польщу після 24.02, особливо активно тут it. Ти ж не забувай, що мами також можуть працювати. Володіючи англійською чи німецькою можна легко знайти роботу за фахом, я вже не кажу про фопи, яким польська не потрібна.
показати весь коментар
12.04.2022 16:55 Відповісти
Я вже не кажу про закриття проблеми зі старінням нації. Бо тільки одні українці привезли мільйон дітей, половина з яких вже ніколи не повернеться в Україну, а залишиться там.
показати весь коментар
12.04.2022 16:52 Відповісти
наши все вернутся как только закончится война а вот тем у кого разрушены дома вот проблема будет ..
показати весь коментар
12.04.2022 17:09 Відповісти
Во-первых, Польша пока ничего не получила (и у нас могут возникнуть трудности).
Во-вторых, без знания польского с работой может быть сложно. Знающим английский и работающим в ИТ проще, но они могут поехать и дальше, в ту же Германию.
Не знаю как вы насчитали 100 тысяч именно в Польше
(перепрошую за кацапську, моя українська все ще слабка)
показати весь коментар
12.04.2022 17:17 Відповісти
не зважайте на флудерів. Ми дуже вдячні полякам за те, що прийняли наших біженців.
показати весь коментар
12.04.2022 17:59 Відповісти
теоретик хрєновий
показати весь коментар
12.04.2022 17:54 Відповісти
Вот кто настоящие братья!
А не одичалые орки изза поребрика
показати весь коментар
12.04.2022 16:42 Відповісти
Судячи з мови якою ти пишеш, то зрозуміло хто у тебе досі браття.
показати весь коментар
12.04.2022 16:50 Відповісти
Опудало кацапське, іди мий панські дупи. Твоя думка в Україні нікого не цікавить
показати весь коментар
12.04.2022 20:50 Відповісти
Якщо б мій брат звернувся до мене мовою окупанта, я б його пристрелив.
показати весь коментар
12.04.2022 17:18 Відповісти
а зброя й не потрібна москворотим валянкам у пакеті для сміття, незалежно від стану здоров'я ))
показати весь коментар
12.04.2022 17:47 Відповісти
 
 