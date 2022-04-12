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беженцы (1605) Польша (8138)

В Польше новые правила для украинских беженцев

кордон,польща

Польша утвердила в законодательстве новые правила пребывания украинцев, спасающихся от войны. Въехавшие без загранпаспорта должны получить временную ID-карту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Новые правила для беженцев из Украины внесены в законодательство. Отмечается, что легально находиться до 18 месяцев на территории Польши могут все, кто въехал из Украины с 24 февраля 2022 года. Но приехавшие без загранпаспорта должны получить временную ID-карту, а для этого стать на учет в местной администрации.

Также украинцы, которые находились в Польше до 24 февраля по визе, и у кого срок легального пребывания истекает, могут остаться в стране до конца 2022 года, но не будут иметь право повторно въехать. На тех украинцев, у которых был действующий безвиз, это не распространяется, они должны делать карточку.

Граждане Украины имеют право работать в Польше официально.

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Другие условия для находящихся под временной защитой украинцев не изменились.

Например:

Предусмотрены единовременные выплаты по прибытии по 300 злотых на человека;
Оформление номера PESEL со статусом "Ukraina" (надо подать заявление с фотографией и снятием отпечатков пальцев в течение 60 дней, данные будут переданы в Пограничную службу Польши, что актуально для тех, кто не получил отметку о въезде при пересечении границы);
Право на бесплатное посещение детского сада и школы;
Бесплатное медицинское обслуживание в государственных медицинских учреждениях, лекарства в аптеках со скидками.
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Топ комментарии
+42
=ЛУГАНСЬК ОБЛ=
ЗСУ пішли в контрнаступ в окупованому Новоайдарі, що на Луганщині, та знищили понад 50 тонн *********** та 40 одиниць техніки окупантів.💪
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12.04.2022 15:53
+9
Я не уявляю , якщо б не Польща та Словакія , булаб катастрофа
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12.04.2022 16:27
+7
Вот кто настоящие братья!
А не одичалые орки изза поребрика
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12.04.2022 16:42
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=ЛУГАНСЬК ОБЛ=
ЗСУ пішли в контрнаступ в окупованому Новоайдарі, що на Луганщині, та знищили понад 50 тонн *********** та 40 одиниць техніки окупантів.💪
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12.04.2022 15:53 Ответить
По -моєму, це вчорашня новина. Сьогодні по радіо, близько 7-00, це повідомляли
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12.04.2022 16:12 Ответить
Правда или фантазии? Откуда информация?
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12.04.2022 17:13 Ответить
"Також ті українці, які перебували у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати." Расшифруйте это пожалуйста. Что значит без права повторно вьехать? Они могут остаться до конца 2022 года, а потом должны уехать с Польши и больше не смогут вернуться? Вот честно не могу понять.
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12.04.2022 16:18 Ответить
Мб повторно въехать сразу нельзя?
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12.04.2022 16:29 Ответить
Я не уявляю , якщо б не Польща та Словакія , булаб катастрофа
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12.04.2022 16:27 Ответить
Ну по-перше, ці країни отримують чималі вигоди від біженців. Починаючи від мільярдних дотацій з бюджету ЄС на покриття витрат і збільшенням внутрішнього споживання (зростання податкових надходжень) і закінчуючи закриття прогалин на ринку праці. Взагалі, ця війна дуже сильно прокачала польщу. Вони отримали мінімум 100 тис висококваліфікованих робітників (тільки одних іт десь 10 тис) тим самим давши зростання численнним галузям і відповідно надходжень у бюджет.
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12.04.2022 16:48 Ответить
ну какие там квалифицированные? мамы с детьми и бабушками? без языка им светит только физический труд
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12.04.2022 16:51 Ответить
Білоруси, москалі також масово тікають у польщу після 24.02, особливо активно тут it. Ти ж не забувай, що мами також можуть працювати. Володіючи англійською чи німецькою можна легко знайти роботу за фахом, я вже не кажу про фопи, яким польська не потрібна.
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12.04.2022 16:55 Ответить
Я вже не кажу про закриття проблеми зі старінням нації. Бо тільки одні українці привезли мільйон дітей, половина з яких вже ніколи не повернеться в Україну, а залишиться там.
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12.04.2022 16:52 Ответить
наши все вернутся как только закончится война а вот тем у кого разрушены дома вот проблема будет ..
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12.04.2022 17:09 Ответить
Во-первых, Польша пока ничего не получила (и у нас могут возникнуть трудности).
Во-вторых, без знания польского с работой может быть сложно. Знающим английский и работающим в ИТ проще, но они могут поехать и дальше, в ту же Германию.
Не знаю как вы насчитали 100 тысяч именно в Польше
(перепрошую за кацапську, моя українська все ще слабка)
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12.04.2022 17:17 Ответить
не зважайте на флудерів. Ми дуже вдячні полякам за те, що прийняли наших біженців.
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12.04.2022 17:59 Ответить
теоретик хрєновий
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12.04.2022 17:54 Ответить
Вот кто настоящие братья!
А не одичалые орки изза поребрика
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12.04.2022 16:42 Ответить
Судячи з мови якою ти пишеш, то зрозуміло хто у тебе досі браття.
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12.04.2022 16:50 Ответить
Опудало кацапське, іди мий панські дупи. Твоя думка в Україні нікого не цікавить
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12.04.2022 20:50 Ответить
Якщо б мій брат звернувся до мене мовою окупанта, я б його пристрелив.
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12.04.2022 17:18 Ответить
а зброя й не потрібна москворотим валянкам у пакеті для сміття, незалежно від стану здоров'я ))
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12.04.2022 17:47 Ответить
 
 