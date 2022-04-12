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Маріуполь (3205)

Близько 40% багатоповерхівок у Маріуполі повністю зруйновано, - міськрада

маріуполь

Загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до $12,5 млрд.

Про це у Telegram повідомляє міськрада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання", - йдеться в повідомленні.

Міськрада продовжує фіксувати руйнування та проводити оцінку збитків.

"За попередніми підрахунками загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів", - наголосили в мерії.

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Хватит всё измерять деньгами! Какая нах.й инфраструктура??? Там тысячи детей погибли. И продолжают погибать. А мы подсчитываем сколько попросить денег, чтобы в Мариуполе снова плитку положить...
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12.04.2022 20:20 Відповісти
Є великі сумніви, що місто будуть відновалювати
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12.04.2022 20:44 Відповісти
 
 