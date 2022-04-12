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Росія стягує військову авіацію на аеродром "Липецьк-2", – ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

рф,аеродром,ліпецьк

Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня. Зараз там перебувають більше 30 військових літаків.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

Аеродром "Липецьк-2", підпорядкований Міноборони РФ, активно використовується для військових цілей російської армії. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ журналістам повідомили, що з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста у східному напрямку.

Відповідно до супутникового знімку за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках. За словами військових експертів, яким журналісти показали знімки, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

Росія стягує військову авіацію на аеродром Липецьк-2, – ЗМІ 01

У порівнянні зі знімком від 27 березня тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків. Борти займали лише один паркувальний майданчик. За допомогою військових експертів вдалось розпізнати 10 винищувачів Су-27 та 6 винищувачів типу Су-25.

Росія стягує військову авіацію на аеродром Липецьк-2, – ЗМІ 02

На другій частині аеродрому, згідно з супутниковим знімком від 27 березня, літаків не було взагалі.

Росія стягує військову авіацію на аеродром Липецьк-2, – ЗМІ 03

Дивіться: Окупанти зосередили понад 30 винищувачів на аеродромі у Воронежі. ФОТО

Аеродром "Липецьк-2" має 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

"Вони стягують техніку на такі аеродроми, як "Липецьк-2", щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони кожен день бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм", – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Звідки саме були переміщені військові літаки до "Липецьк-2" – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти.

Росія стягує військову авіацію на аеродром Липецьк-2, – ЗМІ 04

"Вони переміщуються туди, де є хоч якась інфраструктура. Треба зазначити той факт, що вони суттєво перемістили сили з Білорусі. Були авіанальоти на Київ, Чернігів, Житомир… Зараз вони там майже не з’являються", – додав Ігнат.

Активні дії військових РФ також впливають на пересування у регіоні цивільних бортів. Наразі Липецька область Росії входить у перелік тих, де цивільні аеропорти припинили роботу, про що повідомляється на офіційному сайті Липецького аеропорту. Це переважно області, що межують або розташовані неподалік кордонів з Україною. Такі обмеження продовжені щонайменше до 19 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія використовує для атак на Україну близько 40 аеродромів у РФ, Білорусі і окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+59
Шкода, що нічим по них в'їбати, доки не злетіли.
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12.04.2022 22:06
+52
Кучно стоять...
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12.04.2022 22:07
+45
Це виклик для Starstreak та С-300, не більше.
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12.04.2022 22:06
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Це виклик для Starstreak та С-300, не більше.
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12.04.2022 22:06 Відповісти
вызов приняла Укрпочта.
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12.04.2022 22:20 Відповісти
Це типу як сказати - це виклик для надувного човна спецназу та ракетного крейсеру. Там між Starstreak та С-300 - ще з десяток типів ЗРК. І що Starstreak, що С-300 малоефективні саме проти високоманеврових літаків, про які йдеться у статті.
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13.04.2022 10:10 Відповісти
Ну побачимо...
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23.04.2022 18:25 Відповісти
Шкода, що нічим по них в'їбати, доки не злетіли.
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12.04.2022 22:06 Відповісти
Навіть якби було чим в** бати , той об'єкт (аеропорт) більш ймовірно охороняется системою ППО.
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12.04.2022 22:27 Відповісти
а ППО що безсмертне ?
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12.04.2022 22:32 Відповісти
Кучно стоять...
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12.04.2022 22:07 Відповісти
Вы думаете о том же, о чем и я?
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12.04.2022 22:12 Відповісти
щоб українці розуміли, у орків більше 5000 літаків. тому радіти зі знищенних 150 це ні про що взагалі.
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12.04.2022 22:08 Відповісти
Пилотов происхождения мразь, около 500 - 150 уже отлеталось.
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12.04.2022 22:09 Відповісти
иди мразь в зеркале поищи, дурачек
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12.04.2022 22:12 Відповісти
... да ..пилотов!!! происхождения мразь... а не тебя имел ввиду человек!!! Хотя... прости... с цифрой в 5000 самолётов тебя туда тоже видимо взяли!!
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12.04.2022 22:34 Відповісти
1000 бойових. А також нуни пілоти
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12.04.2022 22:10 Відповісти
шо ти ****** дурень які 5 к? іди проспись
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12.04.2022 22:11 Відповісти
Важно не количество литакив,а опытных лётчиков.
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12.04.2022 22:11 Відповісти
Какие 5000? Хоть бы информацию проверял, или ты считаешь старенькие миги, который уже давно сгнили
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12.04.2022 22:11 Відповісти
І шо, на всі справні і на всіх є по пілоту ?
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12.04.2022 22:11 Відповісти
И ты думаеш что все 5000 будут здесь в Украине. У них границы 25000 километров там чем воздушными шариками охранять будут.
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12.04.2022 22:11 Відповісти
а летуны у кацапстана есть летать на этих 5к самолетах?
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12.04.2022 22:12 Відповісти
Чтоб ты понимал, большинство этих самолетов устаревших моделей, только часть в нормальном состоянии, часть уйдет на запчасти, и самое главное - невозможно снять их все с тех участков границы, что они должны прикрывать.
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12.04.2022 22:12 Відповісти
а это нужно проверять. Япония к примеру до сих пор в состоянии войны с кацапами.
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12.04.2022 23:01 Відповісти
диійсно! до чого такі "заявочні" коментарі? ще від російського акаунту (хоч і прикидається українцем)???
Пілотів кваліфікованих для тих винищувачів знайдеться 5000 на 140 лямів відбитих приматів?
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12.04.2022 22:13 Відповісти
якого акаунту, довбень, що ти верзешь, дібіл? я твої слюні підбираю після усіляких арестовичей, воно тут воює за клавіаторую. ці консервні банки моє місто Миколаїв ******* майже щодня, а інтернет вояки із Західної України вже запах перемоги відчувають від своєї пивної отрижки.
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12.04.2022 22:19 Відповісти
перевертаєш тут свідомість
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12.04.2022 22:32 Відповісти
А пілотів готових вмерти максимум 200-300.
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12.04.2022 22:15 Відповісти
На папері, а по факту трохи більше тисячі. А от скільки пілотів які при значних втратах погодяться сісти за штурвал літака?
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12.04.2022 22:18 Відповісти
прищаві дрищі із задоволенням на кнопку натиснуть, думаєшь ні? що з ними буде, ті потвори не думають, йому місто зруйнувати требо, ******* така. Хіба не так зараз відбувається?
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12.04.2022 22:23 Відповісти
ну шо ти так завзято "всепропальщину" тут нагнітаєш? ти 100% не є українцем! навіть якщо заскріниш паспорт, в душі ти гнида!, але про що це я, на у вас душі..
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12.04.2022 22:43 Відповісти
гнида в твоєму дзеркалі, потвора
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12.04.2022 22:50 Відповісти
а свої 100% в свою брудну немиту дупу засунь
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12.04.2022 22:51 Відповісти
для початку українську мову опануй, "не пали хатьі, ванька"
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12.04.2022 22:55 Відповісти
вже менше. До лютого винищувачів та ударної\фронтової авіації було близько тисячі, з якої досить значна кількість не була в стані готовності виконувати бойові завдання, або знаходилася на ремзаводах.
У 2021 р ПКС Росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ), 445 ударних літаків (у т.ч., 122 Су-34, 69 Су-24М/М2, 139 Су-25СМ/СМ3 та 10 МиГ-31К)
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12.04.2022 22:30 Відповісти
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12.04.2022 22:22 Відповісти
а це до чого скрін??
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12.04.2022 22:42 Відповісти
це скрін до Пєрєворота Сознанія, який лякає нас п'ятьма тисячами кацапських винищувачів.
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12.04.2022 22:49 Відповісти
Тут таких "пєрєворотов" ще буде до всрачки. Писатимуть і "всьо пропало", і "нащо нам це, давайте здавацца".
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12.04.2022 22:56 Відповісти
ну, не знаю, сколько их будет, но их здесь и сейчас дохера. Причем пишут явно не из ольгино, Наверное те, кто начал короваи печь 24-го февраля, бо паляниця у них поперек горлянки з чотирнадцятого року стає.
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12.04.2022 23:09 Відповісти
Справа в тому, що бот не обов'язково має бути з підоРахи і строчити умовно з Ольгіно. Він може спокійнісінько собі робити вкиди навіть зі Львова, скидати своїм "роботодавцям" скріни зробленої роботи і отримувати на картку свої "30 срібних".
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12.04.2022 23:25 Відповісти
допускаю и такое. На западе страны всякой ваты тоже дохера ловят.
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12.04.2022 23:30 Відповісти
просто, ви не йому відповіли, а загалом до статті, то незрозуміло вийшло...
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12.04.2022 23:06 Відповісти
взагалі то йому, цей його пост заспамлений у 12.04.2022 22:08
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12.04.2022 23:12 Відповісти
перепрошую.. дійсно! це ж він такий розбрат запустив, що вже загублено "нитку".
вибачте, не догледів...
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12.04.2022 23:15 Відповісти
Чтобы вы понимали: 5000 это всего, вместе с учебными и военно-транспортными. Истребителей и бомбардировщиков около1000 ... Сколько из них в рабочем состоянии - думаю не более половины. Поэтому 150 уничтоженных - это уже 25-30%!
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12.04.2022 22:26 Відповісти
... да якщо і вкрадені Боіги з Ейрбасами зарахувати..та всі Ан-2...що давно згнили то 2000 не набереться.. Де ти 5000 нашукав?
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12.04.2022 22:28 Відповісти
Фронтовая и истребительная авиация вместе около 1500, плюс около 1000 на консервации.
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12.04.2022 22:30 Відповісти
... где и ты этот бред накопал? Какие 1500? Их всего около 1000 ... а если добавить ВТА ..и ДА .то и 1200 не нашкребётся.
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12.04.2022 22:40 Відповісти
Украинская Википедия: фронтовая авиация - 655 (300 в резерве); истребительная авиация - 784 (600 в резерве).
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12.04.2022 22:55 Відповісти
... ну не затруднит реальную ссылочку из Украинской Википедии!!!??
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12.04.2022 22:58 Відповісти
Затруднит, не получается нормально прицепить. В целом же статья на Вики "

Повітряні сили Російської Федерації
", вкладка "Склад" в ней таблица с указанием моделей и количества летательных аппаратов
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12.04.2022 23:13 Відповісти
..и вдогонку.. То что стоит на консервации можете даже не учитывать. Их в сегодняшних усовиях восстановить НЕВОЗМОЖНО!! Дя примера! На восстановение Ил-76.. находящегося на хранении боее года необходимо минимум ДВА!!! месяца... с наличием полного комплекта необходимого. Учитывая что все самолёты находящиеся на хранении потенциальные доноры...то вопрос восстановления даже не стоит!!!)))
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12.04.2022 23:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Еси это с этого ресурса... то мне кроме сожаения сказать нечего. Полный бред!!! Полнейший!!! Скажете почему? Я специализирусь по транспортной авиации и Вам скажу... На сегодняшний день Ил-76 в рашке 98 штук.... в Вики 210...)))) Ан-22 ВСЕГО ТРИ!!!! а там 12...)))) Ан-124 всего 11... а там 22 )))) Ну и когда то инересовался Ту-22м3... после сбитого в Грузии в 2008 году. Так вот... В 2008 году их на вооружении было 62 штуки!! ВСЕГО!!! У Вас 214..))))) Их в СССР не быо 214 штук...))) Не читайте русские газетки перед сном. )))) Будьте серьёзнее и не вбрасывайте бред!!
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12.04.2022 23:18 Відповісти
Да без разницы особо. Что 1000, что 1500. В любом случае это в разы меньше озвученных 5000.
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12.04.2022 23:55 Відповісти
Він їх читає тому що від кацапні гроші отримує (( два тижні тому цей типок на цензорі був кошерним євреєм ((
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12.04.2022 23:55 Відповісти
Для них пилоты нужны

Да и не ясно в каком они состоянии.
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12.04.2022 22:43 Відповісти
Розчарую тебе: загальна кількість тактичної авіації в параші - близько 900 одиниць.
Але це загальна кількість станом на 24.02.2022 року.
Тому, потрібно враховувати 157 літаків, яки вже ніколи і нікуди не полетять, а також техніку, яка знаходиться в небоєздатному стані та на консервації (мінімум третина авіапарку).
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12.04.2022 22:50 Відповісти
мене ти аж ніяк не "розчаруєшь". пишу дані Пентагону станом на літо 2021 року. Душе хочу ту ссилку знайти, щоб рота місцевим воякам прикрити, проте, на жаль, не можу. Дуже хочу помилятися.
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12.04.2022 23:00 Відповісти
Ти взагалі не здатний аналізувати інформацію та хоч якось фільтрувати її?
Ти хоч уявляєш що таке 5000 літаків
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Российской_Федерации
Ось тобі дані самої параші, яки як завжди роздуті та перебільшені!
Чи може, ти вважаешь що кацапи ще МіГ-19,21,23 та Су-15,17,19 зберігають?
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12.04.2022 23:12 Відповісти
Свежее мясцо на подлёте.
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12.04.2022 22:08 Відповісти
Довбані камікадзе
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12.04.2022 22:09 Відповісти
Щось Японці підкачують. чому б не ****...ти по Владівостоку та не повернути собі Курили
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12.04.2022 22:09 Відповісти
Там і за сахалін також спірне питання, бо якщо курил у Японців немає, то має діяти попередня угода, за якою у них пів сахаліна
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12.04.2022 22:15 Відповісти
Далеченько...
А чого не у Белгороді?
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12.04.2022 22:10 Відповісти
исходя из прошлого, можно предполагать, что часть перебазируют в чернобаевку )))
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12.04.2022 22:12 Відповісти
*спецоперація Чорнобаївський гамбіт*
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12.04.2022 22:13 Відповісти
а знаєте чому Чорнобаївка така класна? Бо поруч могила характерника Івана Сірка !
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12.04.2022 22:30 Відповісти
Через Чорнобаївку на Тираспіль, але неодмінно через Чорнобаївку
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12.04.2022 23:07 Відповісти
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12.04.2022 22:13 Відповісти
Ну шо, рачехляйте Точки-У?
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12.04.2022 22:16 Відповісти
Далеко.
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12.04.2022 22:19 Відповісти
чи можна липецк-2 перетворити на Чорнобаївку 15....?....
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12.04.2022 22:20 Відповісти
Цікаво, а чому не залишилися в Білорусі? Бояться, що білоруські партизани їх знищуть?
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12.04.2022 22:20 Відповісти
У меня ощущение дежавю - опять предупреждения, что будет наступление и ничего не делается, чтобы ему както помешать или затруднить, усложнить. Такое ощущение просто, мне не докладывают, конечно, но так подумалось.
Уже известны направления и они локализованы теперь, уже известны локации с самолетами, колонны техники с бурятами на видео и тп.
Надеюсь, наши ВСУ готовятся и понимают степень угрозы, и есть неожиданные заготовки, как встретить рашистов, а у нашего гениального разведчика Арестовича уже все схвачено в логове врага
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12.04.2022 22:22 Відповісти
Все, що потрібно, робиться. Не панікуй.
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12.04.2022 22:32 Відповісти
А тебе Ген штаб лично должен все сообщить с подробностями - до метра по дислокации, количеству личного состава поименно, оружие и место расположение складов.... ? Или просто в общую сеть для всех выставить?
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12.04.2022 22:41 Відповісти
Мне не надо, я все равно не понимаю в военном деле, как оценивается успех.
У меня профанная оценка - не профессиональная и зашифрованная, как у Арестовича, а обывателя.
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12.04.2022 22:45 Відповісти
Ось, сам кажеш що не треба, то кричиш "аааааа, спаситеееее" не роби людям нерви та й свої побережи. Ніхто до кінця війни нічого розповідати НЕ БУДЕ. Максимум що почуєш, "докорінних змін не відбулося", "перейшли в оборону","зупинено", "перейшли до контрнаступу", "кума піймали".
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12.04.2022 23:14 Відповісти
Ермак вызвал дождь,наступление отменяется.
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12.04.2022 22:44 Відповісти
Вообще пофигу... собьем
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12.04.2022 22:34 Відповісти
Отличная цель для применения ОТРК "Гром"
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12.04.2022 22:35 Відповісти
у орків всього 800 бойових літаків ...інші транспортні і куча всяких різних ( то взята вся сума літаків гвинтокрилів - разом з у 2)

так от із тих 800 в строю близько 400 - 150 - 80 які не можна зняти з бойового чергування - біля китаю на кавказі біля балтіки фінляндіїї ну ітаке ..

тому треба збити ще десь 150 літаків і вуаля орки без крил ...
ППО в допомогу ....
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12.04.2022 22:39 Відповісти
Боюсь еще 150 - уже не получится . где то на 50-м их летуны начнут на наших аэродромах садиться или сами за Урал сваливать.
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12.04.2022 22:45 Відповісти
Були б в Україні Нептуни, можливо і …., але ж в асфальт три роки гроші з бюджету, замість….
Таран з хомчаком, язики в дупу, аби на посадах бабло на пенсію косити, а Україна, то таке, то не вони…
Зараз ця наволоч сидить знову на посадах, скотиняки …
Хоч би, для честі, повісився хоч один сраколиз привладний… , або застрелився…
Для прикладу, як Кравченко та Кирпа, або Чечетов…, але ж совкові хєєсрали, лампасні паскуди просрали ДОЗи….
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12.04.2022 22:39 Відповісти
Вот бы нам отжать пару Искандеров
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12.04.2022 22:41 Відповісти
і запустити по мадярам та ще з території Білорусі ... ото б почалось кіно !
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12.04.2022 23:56 Відповісти
Даже в Гугл Мап, где 2022 год видно, что пора уже кому то там НЕОСТОРОЖНО покурить, ведь от украинской границы в районе Сумы меньше 500 км. Великобритания же в помощь курильщикам что-то вроде ракет с дальностью до 500 км вроде планировал поставить или уже поставила.
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12.04.2022 23:02 Відповісти
от Липецка что до Москвы что до Харькова лететь плюс минус одинаково.
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12.04.2022 23:09 Відповісти
з літака шмальнуть ракетою повітря земля, з висоти долетить на 500км, тільки точність певно буде не дуже,
скажуть зсу теж має ультразвукові
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12.04.2022 23:20 Відповісти
про яких 30 літаків в липецьку мова??? відкрив свіжу спутникову карту й нарахував там 170 літаків... гелікоптерів до уваги не брав.
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12.04.2022 23:25 Відповісти
Беня за своє судиться, тільки владі в Україні байдуже, що обікрав українців на 5 млрд. доларів. Лохи, тобто ми, заплатили зі своїх податків. Криша гарна у нього.
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12.04.2022 23:25 Відповісти
От коли згадуєш("незлим тихим словом") про закинутий український проект ОТРК "Сапсан"("Грім-2"), який останніми роками тупо позбавили фінансування.🤬 Якщо б у нас був хоча б один дивізіон цього комплексу - рашисти ховали б свої "іскіндєри" та свої авіаційні угруповання вкс десь аж за Уралом!
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12.04.2022 23:30 Відповісти
Він не закинутий. Його зробили у 2 одиницях. Одна пішла у ОАЕ, за контрактом, інша залишилась у нас. Документація вся на руках. Там дальність не настільки велика, якби хотілось. Хоча наробки не погані.
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23.04.2022 18:41 Відповісти
Арсенал, доречі, у цьому місті не менший за Калинівський.
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13.04.2022 00:07 Відповісти
полить из беспилотников напалмом и поджечь....дешево и сердито, еще и прикольно))...или из кукурузника -беспилотника, тот вашше с одного захода все это дерьмо зальет, у него все готово для распиления удобрений и пр. жидкостей...))
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13.04.2022 00:35 Відповісти
 
 