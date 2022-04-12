Росія стягує військову авіацію на аеродром "Липецьк-2", – ЗМІ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня. Зараз там перебувають більше 30 військових літаків.
Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.
Аеродром "Липецьк-2", підпорядкований Міноборони РФ, активно використовується для військових цілей російської армії. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ журналістам повідомили, що з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста у східному напрямку.
Відповідно до супутникового знімку за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках. За словами військових експертів, яким журналісти показали знімки, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.
У порівнянні зі знімком від 27 березня тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків. Борти займали лише один паркувальний майданчик. За допомогою військових експертів вдалось розпізнати 10 винищувачів Су-27 та 6 винищувачів типу Су-25.
На другій частині аеродрому, згідно з супутниковим знімком від 27 березня, літаків не було взагалі.
Аеродром "Липецьк-2" має 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.
"Вони стягують техніку на такі аеродроми, як "Липецьк-2", щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони кожен день бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм", – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.
Звідки саме були переміщені військові літаки до "Липецьк-2" – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти.
"Вони переміщуються туди, де є хоч якась інфраструктура. Треба зазначити той факт, що вони суттєво перемістили сили з Білорусі. Були авіанальоти на Київ, Чернігів, Житомир… Зараз вони там майже не з’являються", – додав Ігнат.
Активні дії військових РФ також впливають на пересування у регіоні цивільних бортів. Наразі Липецька область Росії входить у перелік тих, де цивільні аеропорти припинили роботу, про що повідомляється на офіційному сайті Липецького аеропорту. Це переважно області, що межують або розташовані неподалік кордонів з Україною. Такі обмеження продовжені щонайменше до 19 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Пілотів кваліфікованих для тих винищувачів знайдеться 5000 на 140 лямів відбитих приматів?
У 2021 р ПКС Росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ), 445 ударних літаків (у т.ч., 122 Су-34, 69 Су-24М/М2, 139 Су-25СМ/СМ3 та 10 МиГ-31К)
вибачте, не догледів...
Повітряні сили Російської Федерації
", вкладка "Склад" в ней таблица с указанием моделей и количества летательных аппаратов
Да и не ясно в каком они состоянии.
Але це загальна кількість станом на 24.02.2022 року.
Тому, потрібно враховувати 157 літаків, яки вже ніколи і нікуди не полетять, а також техніку, яка знаходиться в небоєздатному стані та на консервації (мінімум третина авіапарку).
Ти хоч уявляєш що таке 5000 літаків
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Российской_Федерации
Ось тобі дані самої параші, яки як завжди роздуті та перебільшені!
Чи може, ти вважаешь що кацапи ще МіГ-19,21,23 та Су-15,17,19 зберігають?
А чого не у Белгороді?
Уже известны направления и они локализованы теперь, уже известны локации с самолетами, колонны техники с бурятами на видео и тп.
Надеюсь, наши ВСУ готовятся и понимают степень угрозы, и есть неожиданные заготовки, как встретить рашистов, а у нашего гениального разведчика Арестовича уже все схвачено в логове врага
У меня профанная оценка - не профессиональная и зашифрованная, как у Арестовича, а обывателя.
так от із тих 800 в строю близько 400 - 150 - 80 які не можна зняти з бойового чергування - біля китаю на кавказі біля балтіки фінляндіїї ну ітаке ..
тому треба збити ще десь 150 літаків і вуаля орки без крил ...
ППО в допомогу ....
Таран з хомчаком, язики в дупу, аби на посадах бабло на пенсію косити, а Україна, то таке, то не вони…
Зараз ця наволоч сидить знову на посадах, скотиняки …
Хоч би, для честі, повісився хоч один сраколиз привладний… , або застрелився…
Для прикладу, як Кравченко та Кирпа, або Чечетов…, але ж совкові хєєсрали, лампасні паскуди просрали ДОЗи….
скажуть зсу теж має ультразвукові