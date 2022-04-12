Россия стягивает военную авиацию на аэродром "Липецк-2", – СМИ. ФОТО
Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с концом марта. В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.
Аэродром "Липецк-2", подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей российской армии. В частности, в Воздушных силах ВСУ журналистам сообщили, что с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.
Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. По словам военных экспертов, которым журналисты показали снимки, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.
По сравнению со снимком от 27 марта, тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов. Борты занимали только одну парковку. С помощью военных экспертов удалось распознать 10 истребителей Су-27 и 6 истребителей типа Су-25.
На второй части аэродрома, согласно спутниковому снимку от 27 марта, самолетов не было вообще.
Аэродром "Липецк-2" имеет 1 класс государственной авиации. Подчиняется Минобороны РФ.
"Они стягивают технику на такие аэродромы, как "Липецк-2", чтобы уменьшить дальность полета. С этого аэродрома они каждый день бомбят в восточном направлении, например, в направлении города Изюм", - сообщил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.
Откуда именно были перемещены военные самолеты в "Липецк-2", неизвестно, но вероятным предыдущим местом дислокации этих истребителей и бомбардировщиков могли быть аэродромы Беларуси, предполагают военные эксперты.
"Они перемещаются туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Следует отметить тот факт, что они существенно переместили силы из Беларуси. Были авианалеты на Киев, Чернигов, Житомир… Сейчас они там почти не появляются", – добавил Игнат.
Активные действия военных РФ также оказывают влияние на передвижение в регионе гражданских бортов. Липецкая область России входит в перечень тех, где гражданские аэропорты прекратили работу, о чем сообщается на официальном сайте Липецкого аэропорта. Это преимущественно области, граничащие или расположенные недалеко от границ с Украиной. Такие ограничения продлены по меньшей мере до 19 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Пілотів кваліфікованих для тих винищувачів знайдеться 5000 на 140 лямів відбитих приматів?
У 2021 р ПКС Росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ), 445 ударних літаків (у т.ч., 122 Су-34, 69 Су-24М/М2, 139 Су-25СМ/СМ3 та 10 МиГ-31К)
вибачте, не догледів...
Повітряні сили Російської Федерації
", вкладка "Склад" в ней таблица с указанием моделей и количества летательных аппаратов
Да и не ясно в каком они состоянии.
Але це загальна кількість станом на 24.02.2022 року.
Тому, потрібно враховувати 157 літаків, яки вже ніколи і нікуди не полетять, а також техніку, яка знаходиться в небоєздатному стані та на консервації (мінімум третина авіапарку).
Ти хоч уявляєш що таке 5000 літаків
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Российской_Федерации
Ось тобі дані самої параші, яки як завжди роздуті та перебільшені!
Чи може, ти вважаешь що кацапи ще МіГ-19,21,23 та Су-15,17,19 зберігають?
А чого не у Белгороді?
Уже известны направления и они локализованы теперь, уже известны локации с самолетами, колонны техники с бурятами на видео и тп.
Надеюсь, наши ВСУ готовятся и понимают степень угрозы, и есть неожиданные заготовки, как встретить рашистов, а у нашего гениального разведчика Арестовича уже все схвачено в логове врага
У меня профанная оценка - не профессиональная и зашифрованная, как у Арестовича, а обывателя.
так от із тих 800 в строю близько 400 - 150 - 80 які не можна зняти з бойового чергування - біля китаю на кавказі біля балтіки фінляндіїї ну ітаке ..
тому треба збити ще десь 150 літаків і вуаля орки без крил ...
ППО в допомогу ....
Таран з хомчаком, язики в дупу, аби на посадах бабло на пенсію косити, а Україна, то таке, то не вони…
Зараз ця наволоч сидить знову на посадах, скотиняки …
Хоч би, для честі, повісився хоч один сраколиз привладний… , або застрелився…
Для прикладу, як Кравченко та Кирпа, або Чечетов…, але ж совкові хєєсрали, лампасні паскуди просрали ДОЗи….
скажуть зсу теж має ультразвукові