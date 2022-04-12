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Россия стягивает военную авиацию на аэродром "Липецк-2", – СМИ. ФОТО

рф,аеродром,ліпецьк

Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с концом марта. В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Аэродром "Липецк-2", подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей российской армии. В частности, в Воздушных силах ВСУ журналистам сообщили, что с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. По словам военных экспертов, которым журналисты показали снимки, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.

Россия стягивает военную авиацию на аэродром Липецк-2, – СМИ 01

По сравнению со снимком от 27 марта, тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов. Борты занимали только одну парковку. С помощью военных экспертов удалось распознать 10 истребителей Су-27 и 6 истребителей типа Су-25.

Россия стягивает военную авиацию на аэродром Липецк-2, – СМИ 02

На второй части аэродрома, согласно спутниковому снимку от 27 марта, самолетов не было вообще.

Россия стягивает военную авиацию на аэродром Липецк-2, – СМИ 03

Смотрите также: Оккупанты сосредоточили более 30 истребителей на аэродроме в Воронеже. ФОТО

Аэродром "Липецк-2" имеет 1 класс государственной авиации. Подчиняется Минобороны РФ.

"Они стягивают технику на такие аэродромы, как "Липецк-2", чтобы уменьшить дальность полета. С этого аэродрома они каждый день бомбят в восточном направлении, например, в направлении города Изюм", - сообщил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Откуда именно были перемещены военные самолеты в "Липецк-2", неизвестно, но вероятным предыдущим местом дислокации этих истребителей и бомбардировщиков могли быть аэродромы Беларуси, предполагают военные эксперты.

Россия стягивает военную авиацию на аэродром Липецк-2, – СМИ 04

"Они перемещаются туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Следует отметить тот факт, что они существенно переместили силы из Беларуси. Были авианалеты на Киев, Чернигов, Житомир… Сейчас они там почти не появляются", – добавил Игнат.

Активные действия военных РФ также оказывают влияние на передвижение в регионе гражданских бортов. Липецкая область России входит в перечень тех, где гражданские аэропорты прекратили работу, о чем сообщается на официальном сайте Липецкого аэропорта. Это преимущественно области, граничащие или расположенные недалеко от границ с Украиной. Такие ограничения продлены по меньшей мере до 19 апреля.

Читайте также: Скрипач Сметанин оказался российским шпионом, который навел ракеты на аэродром Луцка
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Топ комментарии
+59
Шкода, що нічим по них в'їбати, доки не злетіли.
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12.04.2022 22:06
+52
Кучно стоять...
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12.04.2022 22:07
+45
Це виклик для Starstreak та С-300, не більше.
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12.04.2022 22:06
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Це виклик для Starstreak та С-300, не більше.
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12.04.2022 22:06 Ответить
вызов приняла Укрпочта.
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12.04.2022 22:20 Ответить
Це типу як сказати - це виклик для надувного човна спецназу та ракетного крейсеру. Там між Starstreak та С-300 - ще з десяток типів ЗРК. І що Starstreak, що С-300 малоефективні саме проти високоманеврових літаків, про які йдеться у статті.
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13.04.2022 10:10 Ответить
Ну побачимо...
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23.04.2022 18:25 Ответить
Шкода, що нічим по них в'їбати, доки не злетіли.
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12.04.2022 22:06 Ответить
Навіть якби було чим в** бати , той об'єкт (аеропорт) більш ймовірно охороняется системою ППО.
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12.04.2022 22:27 Ответить
а ППО що безсмертне ?
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12.04.2022 22:32 Ответить
Кучно стоять...
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12.04.2022 22:07 Ответить
Вы думаете о том же, о чем и я?
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12.04.2022 22:12 Ответить
щоб українці розуміли, у орків більше 5000 літаків. тому радіти зі знищенних 150 це ні про що взагалі.
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12.04.2022 22:08 Ответить
Пилотов происхождения мразь, около 500 - 150 уже отлеталось.
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12.04.2022 22:09 Ответить
иди мразь в зеркале поищи, дурачек
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12.04.2022 22:12 Ответить
... да ..пилотов!!! происхождения мразь... а не тебя имел ввиду человек!!! Хотя... прости... с цифрой в 5000 самолётов тебя туда тоже видимо взяли!!
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12.04.2022 22:34 Ответить
1000 бойових. А також нуни пілоти
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12.04.2022 22:10 Ответить
шо ти ****** дурень які 5 к? іди проспись
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12.04.2022 22:11 Ответить
Важно не количество литакив,а опытных лётчиков.
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12.04.2022 22:11 Ответить
Какие 5000? Хоть бы информацию проверял, или ты считаешь старенькие миги, который уже давно сгнили
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12.04.2022 22:11 Ответить
І шо, на всі справні і на всіх є по пілоту ?
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12.04.2022 22:11 Ответить
И ты думаеш что все 5000 будут здесь в Украине. У них границы 25000 километров там чем воздушными шариками охранять будут.
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12.04.2022 22:11 Ответить
а летуны у кацапстана есть летать на этих 5к самолетах?
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12.04.2022 22:12 Ответить
Чтоб ты понимал, большинство этих самолетов устаревших моделей, только часть в нормальном состоянии, часть уйдет на запчасти, и самое главное - невозможно снять их все с тех участков границы, что они должны прикрывать.
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12.04.2022 22:12 Ответить
а это нужно проверять. Япония к примеру до сих пор в состоянии войны с кацапами.
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12.04.2022 23:01 Ответить
диійсно! до чого такі "заявочні" коментарі? ще від російського акаунту (хоч і прикидається українцем)???
Пілотів кваліфікованих для тих винищувачів знайдеться 5000 на 140 лямів відбитих приматів?
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12.04.2022 22:13 Ответить
якого акаунту, довбень, що ти верзешь, дібіл? я твої слюні підбираю після усіляких арестовичей, воно тут воює за клавіаторую. ці консервні банки моє місто Миколаїв ******* майже щодня, а інтернет вояки із Західної України вже запах перемоги відчувають від своєї пивної отрижки.
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12.04.2022 22:19 Ответить
перевертаєш тут свідомість
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12.04.2022 22:32 Ответить
А пілотів готових вмерти максимум 200-300.
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12.04.2022 22:15 Ответить
На папері, а по факту трохи більше тисячі. А от скільки пілотів які при значних втратах погодяться сісти за штурвал літака?
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12.04.2022 22:18 Ответить
прищаві дрищі із задоволенням на кнопку натиснуть, думаєшь ні? що з ними буде, ті потвори не думають, йому місто зруйнувати требо, ******* така. Хіба не так зараз відбувається?
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12.04.2022 22:23 Ответить
ну шо ти так завзято "всепропальщину" тут нагнітаєш? ти 100% не є українцем! навіть якщо заскріниш паспорт, в душі ти гнида!, але про що це я, на у вас душі..
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12.04.2022 22:43 Ответить
гнида в твоєму дзеркалі, потвора
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12.04.2022 22:50 Ответить
а свої 100% в свою брудну немиту дупу засунь
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12.04.2022 22:51 Ответить
для початку українську мову опануй, "не пали хатьі, ванька"
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12.04.2022 22:55 Ответить
вже менше. До лютого винищувачів та ударної\фронтової авіації було близько тисячі, з якої досить значна кількість не була в стані готовності виконувати бойові завдання, або знаходилася на ремзаводах.
У 2021 р ПКС Росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ), 445 ударних літаків (у т.ч., 122 Су-34, 69 Су-24М/М2, 139 Су-25СМ/СМ3 та 10 МиГ-31К)
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12.04.2022 22:30 Ответить
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12.04.2022 22:22 Ответить
а це до чого скрін??
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12.04.2022 22:42 Ответить
це скрін до Пєрєворота Сознанія, який лякає нас п'ятьма тисячами кацапських винищувачів.
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12.04.2022 22:49 Ответить
Тут таких "пєрєворотов" ще буде до всрачки. Писатимуть і "всьо пропало", і "нащо нам це, давайте здавацца".
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12.04.2022 22:56 Ответить
ну, не знаю, сколько их будет, но их здесь и сейчас дохера. Причем пишут явно не из ольгино, Наверное те, кто начал короваи печь 24-го февраля, бо паляниця у них поперек горлянки з чотирнадцятого року стає.
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12.04.2022 23:09 Ответить
Справа в тому, що бот не обов'язково має бути з підоРахи і строчити умовно з Ольгіно. Він може спокійнісінько собі робити вкиди навіть зі Львова, скидати своїм "роботодавцям" скріни зробленої роботи і отримувати на картку свої "30 срібних".
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12.04.2022 23:25 Ответить
допускаю и такое. На западе страны всякой ваты тоже дохера ловят.
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12.04.2022 23:30 Ответить
просто, ви не йому відповіли, а загалом до статті, то незрозуміло вийшло...
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12.04.2022 23:06 Ответить
взагалі то йому, цей його пост заспамлений у
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12.04.2022 23:12 Ответить
перепрошую.. дійсно! це ж він такий розбрат запустив, що вже загублено "нитку".
вибачте, не догледів...
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12.04.2022 23:15 Ответить
Чтобы вы понимали: 5000 это всего, вместе с учебными и военно-транспортными. Истребителей и бомбардировщиков около1000 ... Сколько из них в рабочем состоянии - думаю не более половины. Поэтому 150 уничтоженных - это уже 25-30%!
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12.04.2022 22:26 Ответить
... да якщо і вкрадені Боіги з Ейрбасами зарахувати..та всі Ан-2...що давно згнили то 2000 не набереться.. Де ти 5000 нашукав?
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12.04.2022 22:28 Ответить
Фронтовая и истребительная авиация вместе около 1500, плюс около 1000 на консервации.
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12.04.2022 22:30 Ответить
... где и ты этот бред накопал? Какие 1500? Их всего около 1000 ... а если добавить ВТА ..и ДА .то и 1200 не нашкребётся.
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12.04.2022 22:40 Ответить
Украинская Википедия: фронтовая авиация - 655 (300 в резерве); истребительная авиация - 784 (600 в резерве).
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12.04.2022 22:55 Ответить
... ну не затруднит реальную ссылочку из Украинской Википедии!!!??
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12.04.2022 22:58 Ответить
Затруднит, не получается нормально прицепить. В целом же статья на Вики "

Повітряні сили Російської Федерації
", вкладка "Склад" в ней таблица с указанием моделей и количества летательных аппаратов
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12.04.2022 23:13 Ответить
..и вдогонку.. То что стоит на консервации можете даже не учитывать. Их в сегодняшних усовиях восстановить НЕВОЗМОЖНО!! Дя примера! На восстановение Ил-76.. находящегося на хранении боее года необходимо минимум ДВА!!! месяца... с наличием полного комплекта необходимого. Учитывая что все самолёты находящиеся на хранении потенциальные доноры...то вопрос восстановления даже не стоит!!!)))
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12.04.2022 23:27 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Еси это с этого ресурса... то мне кроме сожаения сказать нечего. Полный бред!!! Полнейший!!! Скажете почему? Я специализирусь по транспортной авиации и Вам скажу... На сегодняшний день Ил-76 в рашке 98 штук.... в Вики 210...)))) Ан-22 ВСЕГО ТРИ!!!! а там 12...)))) Ан-124 всего 11... а там 22 )))) Ну и когда то инересовался Ту-22м3... после сбитого в Грузии в 2008 году. Так вот... В 2008 году их на вооружении было 62 штуки!! ВСЕГО!!! У Вас 214..))))) Их в СССР не быо 214 штук...))) Не читайте русские газетки перед сном. )))) Будьте серьёзнее и не вбрасывайте бред!!
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12.04.2022 23:18 Ответить
Да без разницы особо. Что 1000, что 1500. В любом случае это в разы меньше озвученных 5000.
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12.04.2022 23:55 Ответить
Він їх читає тому що від кацапні гроші отримує (( два тижні тому цей типок на цензорі був кошерним євреєм ((
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12.04.2022 23:55 Ответить
Для них пилоты нужны

Да и не ясно в каком они состоянии.
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12.04.2022 22:43 Ответить
Розчарую тебе: загальна кількість тактичної авіації в параші - близько 900 одиниць.
Але це загальна кількість станом на 24.02.2022 року.
Тому, потрібно враховувати 157 літаків, яки вже ніколи і нікуди не полетять, а також техніку, яка знаходиться в небоєздатному стані та на консервації (мінімум третина авіапарку).
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12.04.2022 22:50 Ответить
мене ти аж ніяк не "розчаруєшь". пишу дані Пентагону станом на літо 2021 року. Душе хочу ту ссилку знайти, щоб рота місцевим воякам прикрити, проте, на жаль, не можу. Дуже хочу помилятися.
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12.04.2022 23:00 Ответить
Ти взагалі не здатний аналізувати інформацію та хоч якось фільтрувати її?
Ти хоч уявляєш що таке 5000 літаків
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Российской_Федерации
Ось тобі дані самої параші, яки як завжди роздуті та перебільшені!
Чи може, ти вважаешь що кацапи ще МіГ-19,21,23 та Су-15,17,19 зберігають?
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12.04.2022 23:12 Ответить
Свежее мясцо на подлёте.
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12.04.2022 22:08 Ответить
Довбані камікадзе
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12.04.2022 22:09 Ответить
Щось Японці підкачують. чому б не ****...ти по Владівостоку та не повернути собі Курили
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12.04.2022 22:09 Ответить
Там і за сахалін також спірне питання, бо якщо курил у Японців немає, то має діяти попередня угода, за якою у них пів сахаліна
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12.04.2022 22:15 Ответить
Далеченько...
А чого не у Белгороді?
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12.04.2022 22:10 Ответить
исходя из прошлого, можно предполагать, что часть перебазируют в чернобаевку )))
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12.04.2022 22:12 Ответить
*спецоперація Чорнобаївський гамбіт*
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12.04.2022 22:13 Ответить
а знаєте чому Чорнобаївка така класна? Бо поруч могила характерника Івана Сірка !
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12.04.2022 22:30 Ответить
Через Чорнобаївку на Тираспіль, але неодмінно через Чорнобаївку
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12.04.2022 23:07 Ответить
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12.04.2022 22:13 Ответить
Ну шо, рачехляйте Точки-У?
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12.04.2022 22:16 Ответить
Далеко.
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12.04.2022 22:19 Ответить
чи можна липецк-2 перетворити на Чорнобаївку 15....?....
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12.04.2022 22:20 Ответить
Цікаво, а чому не залишилися в Білорусі? Бояться, що білоруські партизани їх знищуть?
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12.04.2022 22:20 Ответить
У меня ощущение дежавю - опять предупреждения, что будет наступление и ничего не делается, чтобы ему както помешать или затруднить, усложнить. Такое ощущение просто, мне не докладывают, конечно, но так подумалось.
Уже известны направления и они локализованы теперь, уже известны локации с самолетами, колонны техники с бурятами на видео и тп.
Надеюсь, наши ВСУ готовятся и понимают степень угрозы, и есть неожиданные заготовки, как встретить рашистов, а у нашего гениального разведчика Арестовича уже все схвачено в логове врага
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12.04.2022 22:22 Ответить
Все, що потрібно, робиться. Не панікуй.
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12.04.2022 22:32 Ответить
А тебе Ген штаб лично должен все сообщить с подробностями - до метра по дислокации, количеству личного состава поименно, оружие и место расположение складов.... ? Или просто в общую сеть для всех выставить?
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12.04.2022 22:41 Ответить
Мне не надо, я все равно не понимаю в военном деле, как оценивается успех.
У меня профанная оценка - не профессиональная и зашифрованная, как у Арестовича, а обывателя.
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12.04.2022 22:45 Ответить
Ось, сам кажеш що не треба, то кричиш "аааааа, спаситеееее" не роби людям нерви та й свої побережи. Ніхто до кінця війни нічого розповідати НЕ БУДЕ. Максимум що почуєш, "докорінних змін не відбулося", "перейшли в оборону","зупинено", "перейшли до контрнаступу", "кума піймали".
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12.04.2022 23:14 Ответить
Ермак вызвал дождь,наступление отменяется.
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12.04.2022 22:44 Ответить
Вообще пофигу... собьем
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12.04.2022 22:34 Ответить
Отличная цель для применения ОТРК "Гром"
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12.04.2022 22:35 Ответить
у орків всього 800 бойових літаків ...інші транспортні і куча всяких різних ( то взята вся сума літаків гвинтокрилів - разом з у 2)

так от із тих 800 в строю близько 400 - 150 - 80 які не можна зняти з бойового чергування - біля китаю на кавказі біля балтіки фінляндіїї ну ітаке ..

тому треба збити ще десь 150 літаків і вуаля орки без крил ...
ППО в допомогу ....
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12.04.2022 22:39 Ответить
Боюсь еще 150 - уже не получится . где то на 50-м их летуны начнут на наших аэродромах садиться или сами за Урал сваливать.
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12.04.2022 22:45 Ответить
Були б в Україні Нептуни, можливо і …., але ж в асфальт три роки гроші з бюджету, замість….
Таран з хомчаком, язики в дупу, аби на посадах бабло на пенсію косити, а Україна, то таке, то не вони…
Зараз ця наволоч сидить знову на посадах, скотиняки …
Хоч би, для честі, повісився хоч один сраколиз привладний… , або застрелився…
Для прикладу, як Кравченко та Кирпа, або Чечетов…, але ж совкові хєєсрали, лампасні паскуди просрали ДОЗи….
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12.04.2022 22:39 Ответить
Вот бы нам отжать пару Искандеров
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12.04.2022 22:41 Ответить
і запустити по мадярам та ще з території Білорусі ... ото б почалось кіно !
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12.04.2022 23:56 Ответить
Даже в Гугл Мап, где 2022 год https://www.google.com/maps/dir/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B/52.632942,39.467189/@51.7591238,34.9330388,496790m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x41290220fc73a461:0xdb74f6366b836c28!2m2!1d34.7981!2d50.9077!1m0!3e2?hl=ru&authuser=0 видно, что пора уже кому то там НЕОСТОРОЖНО покурить , ведь от украинской границы в районе Сумы меньше 500 км. Великобритания же в помощь курильщикам что-то вроде ракет с дальностью до 500 км вроде планировал поставить или уже поставила.
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12.04.2022 23:02 Ответить
от Липецка что до Москвы что до Харькова лететь плюс минус одинаково.
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12.04.2022 23:09 Ответить
з літака шмальнуть ракетою повітря земля, з висоти долетить на 500км, тільки точність певно буде не дуже,
скажуть зсу теж має ультразвукові
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12.04.2022 23:20 Ответить
про яких 30 літаків в липецьку мова??? відкрив свіжу спутникову карту й нарахував там 170 літаків... гелікоптерів до уваги не брав.
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12.04.2022 23:25 Ответить
Беня за своє судиться, тільки владі в Україні байдуже, що обікрав українців на 5 млрд. доларів. Лохи, тобто ми, заплатили зі своїх податків. Криша гарна у нього.
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12.04.2022 23:25 Ответить
От коли згадуєш("незлим тихим словом") про закинутий український проект ОТРК "Сапсан"("Грім-2"), який останніми роками тупо позбавили фінансування.🤬 Якщо б у нас був хоча б один дивізіон цього комплексу - рашисти ховали б свої "іскіндєри" та свої авіаційні угруповання вкс десь аж за Уралом!
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12.04.2022 23:30 Ответить
Він не закинутий. Його зробили у 2 одиницях. Одна пішла у ОАЕ, за контрактом, інша залишилась у нас. Документація вся на руках. Там дальність не настільки велика, якби хотілось. Хоча наробки не погані.
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23.04.2022 18:41 Ответить
Арсенал, доречі, у цьому місті не менший за Калинівський.
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13.04.2022 00:07 Ответить
полить из беспилотников напалмом и поджечь....дешево и сердито, еще и прикольно))...или из кукурузника -беспилотника, тот вашше с одного захода все это дерьмо зальет, у него все готово для распиления удобрений и пр. жидкостей...))
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13.04.2022 00:35 Ответить
 
 