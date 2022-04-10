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Оккупанты сосредоточили более 30 истребителей на аэродроме в Воронеже. ФОТО

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что российские оккупанты сосредоточили в Воронеже не менее 32 истребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, про это он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "Россия собрала не менее 32 истребителей Су-27, а также несколько Ил-76 и других самолетов на военном аэродроме в Воронеже. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии компании Planet Labs".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев, - ОК "Південь"

Оккупанты сосредоточили более 30 истребителей на аэродроме в Воронеже 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные Силы 9 апреля уничтожили 13 целей - 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотников, 4 крылатых ракеты

россия (95526) самолет (3591) аэродром (293)


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Топ комментарии
+33
Через існувавший по волі нашої влади безвіз з парашою, туди повинні були їздити діверсійні групи, а не заробітчани. Тоді й проблем з "досяжністю" би не було.
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10.04.2022 22:21
+30
стратегам сразу скажу - точка У не достанет
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10.04.2022 22:14
+30
От Воронежа до Полтавы по прямой 400 км. Убитая Зе-командой украинская ракета Сапсан-Гром2 летала на 500 км.
Зеленая мразь кричала: "закройте небо"! - вот что было бы закрытым украинским небом собственные ракеты
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10.04.2022 22:29
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Це в голівудських бойовиках хиба що. Злиття операції по вагнерівцям - тому беззаперечний доказ
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11.04.2022 09:52 Ответить
Передайте зеленському, щоб асфальтом спробував накрити той аеродром. Він же 2.5 роки був упевнений, що саме асфальтом, а не ракетами можна чудово воювати. Бо за всю його каденцію не закуплено жодної одиниці ракетної техніки, зато витрачено 300млрд на дороги, які вже знищили рашистські танки.
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10.04.2022 22:55 Ответить
Так те кто майно взрывал уже давно в России.
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11.04.2022 00:04 Ответить
Мо' надувні?
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10.04.2022 23:09 Ответить
Обьясните мне кто-то из знающих в деле ракетостроения
Почему точка-у летит так недалеко, почему крылатые ракеты могут лететь на такое большое расстояние? с чем это связано? топливо, вес, размер...
спсб
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10.04.2022 23:19 Ответить
несколько причин:
1) крылатые ракеты летят с дозвуковой скоростью, а баллистические со сверхзвуковой. Сопротивление воздуха возрастает, причем не линейно, а по экспоненте.
2) полет на дозвуковых скоростях позволяет устанавливать на крылатые ракеты более экономичные двигатели
3) само название "крылатая ракета" говорит о том, что используется крыло, а значит работает подъемная сила. В баллистической ракете весь полет только за счет энергии двигателя.
Пусть маленькая площадь "крыльев" крылатой ракеты по сравнению с самолетными не смущает. Ей не надо думать о взлете, и посадке. А для полета на скорости 800-900 км/час именно такого небольшого крыла абсолютно достаточно.
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11.04.2022 00:27 Ответить
спасибо. но не понятно, а то получается как будто попутаны причина и следствие.
поясню
чтобы достичь сверхзвуковой - надо старт. разница в стартах какая?

балистическая понятно... ее выкинуло на высоту и далее по траектории...
но такую махину выбросить... я просто запутабсь в техн.характеристиках.

крылатая летит все время, причем быстро. (но она, знаю, тоже здоровая громадина). значит ее вес должен быть меньше.
но помнится, что 1.5-2тонны для крылатой (причем некоторые есть тоже балистические, а в точке у - пол тонны. Значит, большая часть массы на топливо? почему тогда точка у выглядить большей, громаднее..

и ее двигатель ведь , я понимаю, у крылатой, все время работает.
значит топливо - это "половина" массы. значит боевая головка должна быть меньша по массе и разрушение меньшее. - или как?

что мешает в точке у так приделать?
вот это мне не доходит. )))
хотя, ракета точки у также упоавляемая, читал, имеет "рули" из газовых выприсков...

топливо разное, наверное какое, можешь сказать?....
значит двигатели должны ьыть разные

. но какие я же не знаю... и боевая часть для взрыва наверное разная, верно?

меня вот с этим непонятно... я просто читал все в общем, а кокретно мне не ясно... чем те двигатели от тех отличаются, и т.д.
а с крылатостю и с балистикой разница - то все понятно ))))
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11.04.2022 03:59 Ответить
Томагавк весит легче чем Точка У, а летит дальше 120 и 1600 км соответственно.
БЧ кончено меньше по весу
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11.04.2022 05:19 Ответить
Крилата ракета - це по суті БПЛА з реактивним двигуном, який працює на звичайному керосині - звідти і така дальність. Тактичні комплекси типу Точка-У мають саме ракетний двигун на твердому паливі, який згоряє за декілька секунд і далі ракета летить за інерцією з невеликою корекцією траєкторії. Стартова вага ракети, є головним параметром розрахунку траєкторії, отже просто додати твердого палива не вийде, доведеться зменшувати стартову вагу, що можна зробити лише за рахунок БЧ.
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11.04.2022 07:47 Ответить
ага, дещо зрозуміліше, спасибі... 👍
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11.04.2022 15:28 Ответить
ВОРОНЕЖ ХОЧЕ ПОБРАТАТИСЬ З БЄЛГОРОДОМ.
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10.04.2022 23:20 Ответить
Бред какой-то или это новое виденье от рукожопов - как одной спичкой уничтожить авиаполк. На аэродроме самолеты так не располагаются. Они хоть прилетели или их прибуксировали, а может и вовсе надули.
Я понимаю, что самолеты наземного базирования, но что-то подсказывает, что они и наземного передвижения. Интересно пойдут колонной или развернутой шеренгой, как стоят.
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11.04.2022 07:02 Ответить
ну, надуті чи ні, але взлітні полоси потрібно зробити кратерами...
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11.04.2022 15:29 Ответить
«Вільха-М2» могла б дістати...
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11.04.2022 07:38 Ответить
Так відкрито і близько розташовані.
Треба спиратися на більш ретельні дані розвідки. Яка взагалі діяльність на аеродромі, дідвіз палива, обслуга, казарми, їдальні, озброєння, політні завдання... Бо це ж можуть бути надувні іграшки, камуфляж.
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11.04.2022 08:51 Ответить
Дайте Коростылеву возможность наклепать Нептунов , для него что на 500 км что на 1500 км нету разницы ! На Украине он лучший со своим тех отделом ! Соедените Луч с Антоновым и ненадо клянчить у запада оружие !
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10.08.2022 10:15 Ответить
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