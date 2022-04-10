Оккупанты сосредоточили более 30 истребителей на аэродроме в Воронеже. ФОТО

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что российские оккупанты сосредоточили в Воронеже не менее 32 истребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, про это он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "Россия собрала не менее 32 истребителей Су-27, а также несколько Ил-76 и других самолетов на военном аэродроме в Воронеже. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии компании Planet Labs".

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