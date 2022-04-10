Окупанти зосередили понад 30 винищувачів на аеродромі у Воронежі. ФОТО
Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що російські окупанти зосередили у Воронежі не менше 32 винищувачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про він написав у телеграмі.
Цаплієнко зазначив: "Росія зібрала не менше 32 винищувачів Су-27, а також кілька Іл-76 та інших літаків на військовому аеродромі у Воронежі. Про це свідчать супутникові фотографії компанії Planet Labs".
Топ коментарі
+33 Sergey Sergeev #49200
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+30 Игорь Майстренко
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+30 Dmitriy Volkov #368485
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Почему точка-у летит так недалеко, почему крылатые ракеты могут лететь на такое большое расстояние? с чем это связано? топливо, вес, размер...
спсб
1) крылатые ракеты летят с дозвуковой скоростью, а баллистические со сверхзвуковой. Сопротивление воздуха возрастает, причем не линейно, а по экспоненте.
2) полет на дозвуковых скоростях позволяет устанавливать на крылатые ракеты более экономичные двигатели
3) само название "крылатая ракета" говорит о том, что используется крыло, а значит работает подъемная сила. В баллистической ракете весь полет только за счет энергии двигателя.
Пусть маленькая площадь "крыльев" крылатой ракеты по сравнению с самолетными не смущает. Ей не надо думать о взлете, и посадке. А для полета на скорости 800-900 км/час именно такого небольшого крыла абсолютно достаточно.
поясню
чтобы достичь сверхзвуковой - надо старт. разница в стартах какая?
балистическая понятно... ее выкинуло на высоту и далее по траектории...
но такую махину выбросить... я просто запутабсь в техн.характеристиках.
крылатая летит все время, причем быстро. (но она, знаю, тоже здоровая громадина). значит ее вес должен быть меньше.
но помнится, что 1.5-2тонны для крылатой (причем некоторые есть тоже балистические, а в точке у - пол тонны. Значит, большая часть массы на топливо? почему тогда точка у выглядить большей, громаднее..
и ее двигатель ведь , я понимаю, у крылатой, все время работает.
значит топливо - это "половина" массы. значит боевая головка должна быть меньша по массе и разрушение меньшее. - или как?
что мешает в точке у так приделать?
вот это мне не доходит. )))
хотя, ракета точки у также упоавляемая, читал, имеет "рули" из газовых выприсков...
топливо разное, наверное какое, можешь сказать?....
значит двигатели должны ьыть разные
. но какие я же не знаю... и боевая часть для взрыва наверное разная, верно?
меня вот с этим непонятно... я просто читал все в общем, а кокретно мне не ясно... чем те двигатели от тех отличаются, и т.д.
а с крылатостю и с балистикой разница - то все понятно ))))
БЧ кончено меньше по весу
Я понимаю, что самолеты наземного базирования, но что-то подсказывает, что они и наземного передвижения. Интересно пойдут колонной или развернутой шеренгой, как стоят.
Треба спиратися на більш ретельні дані розвідки. Яка взагалі діяльність на аеродромі, дідвіз палива, обслуга, казарми, їдальні, озброєння, політні завдання... Бо це ж можуть бути надувні іграшки, камуфляж.