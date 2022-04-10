Окупанти зосередили понад 30 винищувачів на аеродромі у Воронежі. ФОТО

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що російські окупанти зосередили у Воронежі не менше 32 винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Росія зібрала не менше 32 винищувачів Су-27, а також кілька Іл-76 та інших літаків на військовому аеродромі у Воронежі. Про це свідчать супутникові фотографії компанії Planet Labs".

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