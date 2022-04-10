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Новини Війна
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Повітряні сили ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв, - ОК "Південь"

літак

Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його ресурси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командуванна "Південь".

Як зазначається, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

"Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки. На Херсонщині орки розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі", - йдеться у повідомленні.

ОК "Південь" також інформує, що крім артилерійських та ракетних обстрілів, ворог продовжує тиснути інформаційно, приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу в утисканнях прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили 9 квітня знищили 13 цілей - 3 літаки, 1 гелікоптер, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети

"Обстановка в Чорному морі суттєвих змін не зазнала. Корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність.
Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою, не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту", - резюмують в оперативному командуванні "Південь".

Автор: 

армія рф (17302) Миколаїв (1799) літак (2900)


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Топ коментарі
+59
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10.04.2022 13:56
+56
Розповідь бійця "Азову":
Взяли в полон пораненого орка. Я йому накладаю турнікет, перев'язую рани - ну, все роблю, як треба, красиво. А потім показую на шеврон "Азова":
- Дивись, у кого ти в полоні.
Орк в шоці. Якраз приїхали військові медики, забирають його в госпіталь. Він відразу починає скаржитись:
- Я бил в плєну у Азова! Харашо, что ви мєня забіраєтє.
А медик відповідає:
- Не переживай, ти попав в хороші руки. Ми - "Правий сектор".
Орк обмочився втретє.
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10.04.2022 14:05
+45
Ещё одна птичка не долетела до середины Днепра

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10.04.2022 13:55
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Ватольот долітався.
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10.04.2022 13:54 Відповісти
Ещё одна птичка не долетела до середины Днепра

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10.04.2022 13:55 Відповісти
Погода для орков была хренова. А в остальном - Днiпр чуден!
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10.04.2022 14:10 Відповісти
Молодці!
Хлопці, але результат потрібно закріпити і бажанно вже сьогодні!
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10.04.2022 13:56 Відповісти
АНАЛогов нет!!!!!!!!!!!!!
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10.04.2022 13:56 Відповісти
От от, і чому саме російський, може італійський чи пакистанський.
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10.04.2022 14:02 Відповісти
А можливо, навіть не літак, а НЛО.
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10.04.2022 14:12 Відповісти
Пілот корочки і техпаспорт в розгорнутому вигляді без обгорти показав.
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10.04.2022 14:02 Відповісти
нет свиноцабака - над тобой никто не подтрунивает...
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10.04.2022 14:50 Відповісти
Вы будете смеяться, но мое нажатие на спам было последней каплей))) Свинособака Игорь стала крестиком.
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10.04.2022 14:53 Відповісти
ну не от спама эта свиноцабака сгорела - но ход вашей мысли правильный...)))
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10.04.2022 14:55 Відповісти
Ты реально идиот или прикидываешься? Только сейчас зарегался, непонятный айпи ( скорее всего кацап) непонятные говновопросы - это ты . Так кто жалок , я или кацап , трущийся на украинском ресурсе и посылаемый всеми на @уй? Не трать время , киздуй за сахаром. Тебе тут не рады.
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10.04.2022 15:50 Відповісти
ты свиноцабака сейчас пойдёшь вслед рацийскому караблю...
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10.04.2022 14:49 Відповісти
Подивилися в права свіжого несвіжого ***********. Там був написаний тип.
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10.04.2022 14:05 Відповісти
Мабуть зенітники трохи розбираються у цілях?
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10.04.2022 14:05 Відповісти
Кольчуга может распознавать что за модель самолёта, например
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10.04.2022 14:23 Відповісти
Це не складно з'ясувати, кацапе.
По перше, є таке поняття, як ЕПР - ефективня площа розсіювання.
Це величина відрізняється у кожного літального апарату.
Також, ****** радіолокатори з АФАР - активною фазованою антенною решіткою, можуть на невеликих відстанях, бачити контур літака в різних проекціях.
Також, якщо літак атакували з ПЗРК, можлива візуальна ідентифікація.
Крім того, якщо літак впав на підконтрольній территирії, можна подивитися уламки.
Ще можна допитати пілота, або подивитися на рештки системи порятунку.
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10.04.2022 14:12 Відповісти
Вчера рожденный
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10.04.2022 14:18 Відповісти
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10.04.2022 13:56 Відповісти
Да і хер с ним. Пішов за москальським воєнним кораблем.
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10.04.2022 13:56 Відповісти
Нехай горить у пеклі!
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10.04.2022 13:58 Відповісти
головне щоб пілоти не виживали
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10.04.2022 13:58 Відповісти
без рук без нёг - можно
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10.04.2022 14:16 Відповісти
ну що сказати, це дуже жобре!

АЛЕ... 2 дівізіони Нептунів набагато покращилиб стан! Можана БУЛО направити значну частину війська на херсонщину, а не утримувати на узбережжі!

І де той мудак, котрий ускладнив ситуацію на війні?

Ви його бачите? Я бачу, кожен день і чекаю на час, коли його викинуть у смітник.
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10.04.2022 13:59 Відповісти
Надо БОрису добрый стакан виски налить!
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10.04.2022 14:06 Відповісти
Не перегинай.
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10.04.2022 14:07 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди". Мабуть тебе мав на увазі
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10.04.2022 14:12 Відповісти
ви ідіот, я питав про Нептун, про побирайку було риторичне запитання.

Просрати все що можна і потім побиратися по усьому світові? Так, це велика перемога.
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10.04.2022 14:14 Відповісти
я бы советовал Вам приберечь ярлыки для "героев" Ваших комментов.
А что касается меня, то у меня памят хорошая, и я отлично помню, что произходило с ДОЗом еще в 20-ом году:
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html

https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
так что - френлифайр. Буду благодарен, если комент удалите )
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10.04.2022 14:57 Відповісти
нажаль, "Нептуни2 вова-піаніст в асфальт закатав, по якому орки дісталися до Каховської ГЕС ше до одинадцятої години ранку 24.02.2022 року...
а про пілота ворожого чомусь нічого не сказали.
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10.04.2022 14:47 Відповісти
Супер.
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10.04.2022 14:00 Відповісти
Он устал. Прилег отдохнуть.
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10.04.2022 14:00 Відповісти
Най би ви паскуди сдохли б!
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10.04.2022 14:02 Відповісти
До конца года такой войны, рашисты останутся без военной техники и армии в целом Простая математика - 100 танков в день = 36000 танков в год, 3 самолета в день обойдется в 1098 в год, то же самое и с вертолетами, 1 корабль в неделю обойдется рашистам в 52 корабля, 50 ракет в неделю обойдется рашистам в 18300 ракет.
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10.04.2022 14:03 Відповісти
в кадре миг-29. и этому фото уже месяц. а су-34 это, как говорят их "онолитеги", лучший "аналоговнет" вкс рф - что ж они не сберегли...
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10.04.2022 14:03 Відповісти
Якого х зняли Марченка? Вроді зачистив Миколаївську обл. почав херсонську і його знімають?
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10.04.2022 14:04 Відповісти
Мабуть, зе не подобається успіхи Марченко біля Миколаєва. Не даремно Херсон здали без боя
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10.04.2022 14:14 Відповісти
Підрива рейтинг Зе
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10.04.2022 14:18 Відповісти
Розповідь бійця "Азову":
Взяли в полон пораненого орка. Я йому накладаю турнікет, перев'язую рани - ну, все роблю, як треба, красиво. А потім показую на шеврон "Азова":
- Дивись, у кого ти в полоні.
Орк в шоці. Якраз приїхали військові медики, забирають його в госпіталь. Він відразу починає скаржитись:
- Я бил в плєну у Азова! Харашо, что ви мєня забіраєтє.
А медик відповідає:
- Не переживай, ти попав в хороші руки. Ми - "Правий сектор".
Орк обмочився втретє.
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10.04.2022 14:05 Відповісти
Навіть якщо трохи байка, все одно клас!
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10.04.2022 14:36 Відповісти
по вопросу достоверности к Ольга Назарова.
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10.04.2022 14:45 Відповісти
Юмор тоже нужен для поднятия духа. Хоть правда, хоть байка, однозначно вподобайка.
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10.04.2022 15:03 Відповісти
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10.04.2022 14:47 Відповісти
👍😁😂
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10.04.2022 19:38 Відповісти
Це наслідок того , що ******** не уявляв 24 числа що буде збито 200 літаків , в противному випадку воно не віддало б наказ своїм злочинцям наступати на теритрію суверенної України
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10.04.2022 14:14 Відповісти
та йому пох на літаки. другое дело самалёты с касманавтиками
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10.04.2022 14:24 Відповісти
Технології 21 століття перемагають рашистів.
Су-34 -вартість $36 млн .А засіб яки його "приземлив" коштує кілька тисяч доларів.
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10.04.2022 14:35 Відповісти
выстрел FIM-92 стоит около 40 тысяч$, из "перуна" тоже столько же, из "иглы" ощутимо дешевле.
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10.04.2022 15:05 Відповісти
Наші хлопці молодці!
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10.04.2022 14:39 Відповісти
 
 