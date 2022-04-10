Повітряні сили ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв, - ОК "Південь"

Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його ресурси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командуванна "Південь".

Як зазначається, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

"Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки. На Херсонщині орки розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі", - йдеться у повідомленні.



ОК "Південь" також інформує, що крім артилерійських та ракетних обстрілів, ворог продовжує тиснути інформаційно, приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу в утисканнях прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік.

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"Обстановка в Чорному морі суттєвих змін не зазнала. Корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність.

Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою, не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту", - резюмують в оперативному командуванні "Південь".