Повітряні сили ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв, - ОК "Південь"
Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його ресурси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командуванна "Південь".
Як зазначається, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.
"Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки. На Херсонщині орки розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі", - йдеться у повідомленні.
ОК "Південь" також інформує, що крім артилерійських та ракетних обстрілів, ворог продовжує тиснути інформаційно, приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу в утисканнях прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік.
"Обстановка в Чорному морі суттєвих змін не зазнала. Корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність.
Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою, не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту", - резюмують в оперативному командуванні "Південь".
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Хлопці, але результат потрібно закріпити і бажанно вже сьогодні!
По перше, є таке поняття, як ЕПР - ефективня площа розсіювання.
Це величина відрізняється у кожного літального апарату.
Також, ****** радіолокатори з АФАР - активною фазованою антенною решіткою, можуть на невеликих відстанях, бачити контур літака в різних проекціях.
Також, якщо літак атакували з ПЗРК, можлива візуальна ідентифікація.
Крім того, якщо літак впав на підконтрольній территирії, можна подивитися уламки.
Ще можна допитати пілота, або подивитися на рештки системи порятунку.
АЛЕ... 2 дівізіони Нептунів набагато покращилиб стан! Можана БУЛО направити значну частину війська на херсонщину, а не утримувати на узбережжі!
І де той мудак, котрий ускладнив ситуацію на війні?
Ви його бачите? Я бачу, кожен день і чекаю на час, коли його викинуть у смітник.
Просрати все що можна і потім побиратися по усьому світові? Так, це велика перемога.
А что касается меня, то у меня памят хорошая, и я отлично помню, что произходило с ДОЗом еще в 20-ом году:
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
так что - френлифайр. Буду благодарен, если комент удалите )
а про пілота ворожого чомусь нічого не сказали.
Взяли в полон пораненого орка. Я йому накладаю турнікет, перев'язую рани - ну, все роблю, як треба, красиво. А потім показую на шеврон "Азова":
- Дивись, у кого ти в полоні.
Орк в шоці. Якраз приїхали військові медики, забирають його в госпіталь. Він відразу починає скаржитись:
- Я бил в плєну у Азова! Харашо, что ви мєня забіраєтє.
А медик відповідає:
- Не переживай, ти попав в хороші руки. Ми - "Правий сектор".
Орк обмочився втретє.
Су-34 -вартість $36 млн .А засіб яки його "приземлив" коштує кілька тисяч доларів.