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Новости Война
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Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев, - ОК "Південь"

літак

Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".

Как отмечается, зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.

"Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники. На Херсонщине орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали", - говорится в сообщении.

ОК "Південь" также информирует, что, кроме артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в притеснениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик.

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"Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность.

Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта", - резюмируют в оперативном командовании "Південь".

Автор: 

армия РФ (19154) Николаев (2145) самолет (3589)


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Топ комментарии
+59
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10.04.2022 13:56
+56
Розповідь бійця "Азову":
Взяли в полон пораненого орка. Я йому накладаю турнікет, перев'язую рани - ну, все роблю, як треба, красиво. А потім показую на шеврон "Азова":
- Дивись, у кого ти в полоні.
Орк в шоці. Якраз приїхали військові медики, забирають його в госпіталь. Він відразу починає скаржитись:
- Я бил в плєну у Азова! Харашо, что ви мєня забіраєтє.
А медик відповідає:
- Не переживай, ти попав в хороші руки. Ми - "Правий сектор".
Орк обмочився втретє.
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10.04.2022 14:05
+45
Ещё одна птичка не долетела до середины Днепра

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10.04.2022 13:55
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Ватольот долітався.
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10.04.2022 13:54 Ответить
Ещё одна птичка не долетела до середины Днепра

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10.04.2022 13:55 Ответить
Погода для орков была хренова. А в остальном - Днiпр чуден!
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10.04.2022 14:10 Ответить
Молодці!
Хлопці, але результат потрібно закріпити і бажанно вже сьогодні!
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10.04.2022 13:56 Ответить
АНАЛогов нет!!!!!!!!!!!!!
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10.04.2022 13:56 Ответить
От от, і чому саме російський, може італійський чи пакистанський.
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10.04.2022 14:02 Ответить
А можливо, навіть не літак, а НЛО.
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10.04.2022 14:12 Ответить
Пілот корочки і техпаспорт в розгорнутому вигляді без обгорти показав.
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10.04.2022 14:02 Ответить
нет свиноцабака - над тобой никто не подтрунивает...
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10.04.2022 14:50 Ответить
Вы будете смеяться, но мое нажатие на спам было последней каплей))) Свинособака Игорь стала крестиком.
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10.04.2022 14:53 Ответить
ну не от спама эта свиноцабака сгорела - но ход вашей мысли правильный...)))
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10.04.2022 14:55 Ответить
Ты реально идиот или прикидываешься? Только сейчас зарегался, непонятный айпи ( скорее всего кацап) непонятные говновопросы - это ты . Так кто жалок , я или кацап , трущийся на украинском ресурсе и посылаемый всеми на @уй? Не трать время , киздуй за сахаром. Тебе тут не рады.
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10.04.2022 15:50 Ответить
ты свиноцабака сейчас пойдёшь вслед рацийскому караблю...
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10.04.2022 14:49 Ответить
Подивилися в права свіжого несвіжого ***********. Там був написаний тип.
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10.04.2022 14:05 Ответить
Мабуть зенітники трохи розбираються у цілях?
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10.04.2022 14:05 Ответить
Кольчуга может распознавать что за модель самолёта, например
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10.04.2022 14:23 Ответить
Це не складно з'ясувати, кацапе.
По перше, є таке поняття, як ЕПР - ефективня площа розсіювання.
Це величина відрізняється у кожного літального апарату.
Також, ****** радіолокатори з АФАР - активною фазованою антенною решіткою, можуть на невеликих відстанях, бачити контур літака в різних проекціях.
Також, якщо літак атакували з ПЗРК, можлива візуальна ідентифікація.
Крім того, якщо літак впав на підконтрольній территирії, можна подивитися уламки.
Ще можна допитати пілота, або подивитися на рештки системи порятунку.
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10.04.2022 14:12 Ответить
Вчера рожденный
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10.04.2022 14:18 Ответить
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10.04.2022 13:56 Ответить
Да і хер с ним. Пішов за москальським воєнним кораблем.
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10.04.2022 13:56 Ответить
Нехай горить у пеклі!
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10.04.2022 13:58 Ответить
головне щоб пілоти не виживали
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10.04.2022 13:58 Ответить
без рук без нёг - можно
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10.04.2022 14:16 Ответить
ну що сказати, це дуже жобре!

АЛЕ... 2 дівізіони Нептунів набагато покращилиб стан! Можана БУЛО направити значну частину війська на херсонщину, а не утримувати на узбережжі!

І де той мудак, котрий ускладнив ситуацію на війні?

Ви його бачите? Я бачу, кожен день і чекаю на час, коли його викинуть у смітник.
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10.04.2022 13:59 Ответить
Надо БОрису добрый стакан виски налить!
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10.04.2022 14:06 Ответить
Не перегинай.
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10.04.2022 14:07 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди". Мабуть тебе мав на увазі
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10.04.2022 14:12 Ответить
ви ідіот, я питав про Нептун, про побирайку було риторичне запитання.

Просрати все що можна і потім побиратися по усьому світові? Так, це велика перемога.
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10.04.2022 14:14 Ответить
я бы советовал Вам приберечь ярлыки для "героев" Ваших комментов.
А что касается меня, то у меня памят хорошая, и я отлично помню, что произходило с ДОЗом еще в 20-ом году:
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html

https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
так что - френлифайр. Буду благодарен, если комент удалите )
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10.04.2022 14:57 Ответить
нажаль, "Нептуни2 вова-піаніст в асфальт закатав, по якому орки дісталися до Каховської ГЕС ше до одинадцятої години ранку 24.02.2022 року...
а про пілота ворожого чомусь нічого не сказали.
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10.04.2022 14:47 Ответить
Супер.
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10.04.2022 14:00 Ответить
Он устал. Прилег отдохнуть.
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10.04.2022 14:00 Ответить
Най би ви паскуди сдохли б!
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10.04.2022 14:02 Ответить
До конца года такой войны, рашисты останутся без военной техники и армии в целом Простая математика - 100 танков в день = 36000 танков в год, 3 самолета в день обойдется в 1098 в год, то же самое и с вертолетами, 1 корабль в неделю обойдется рашистам в 52 корабля, 50 ракет в неделю обойдется рашистам в 18300 ракет.
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10.04.2022 14:03 Ответить
в кадре миг-29. и этому фото уже месяц. а су-34 это, как говорят их "онолитеги", лучший "аналоговнет" вкс рф - что ж они не сберегли...
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10.04.2022 14:03 Ответить
Якого х зняли Марченка? Вроді зачистив Миколаївську обл. почав херсонську і його знімають?
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10.04.2022 14:04 Ответить
Мабуть, зе не подобається успіхи Марченко біля Миколаєва. Не даремно Херсон здали без боя
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10.04.2022 14:14 Ответить
Підрива рейтинг Зе
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10.04.2022 14:18 Ответить
Розповідь бійця "Азову":
Взяли в полон пораненого орка. Я йому накладаю турнікет, перев'язую рани - ну, все роблю, як треба, красиво. А потім показую на шеврон "Азова":
- Дивись, у кого ти в полоні.
Орк в шоці. Якраз приїхали військові медики, забирають його в госпіталь. Він відразу починає скаржитись:
- Я бил в плєну у Азова! Харашо, что ви мєня забіраєтє.
А медик відповідає:
- Не переживай, ти попав в хороші руки. Ми - "Правий сектор".
Орк обмочився втретє.
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10.04.2022 14:05 Ответить
Навіть якщо трохи байка, все одно клас!
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10.04.2022 14:36 Ответить
по вопросу достоверности к Ольга Назарова.
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10.04.2022 14:45 Ответить
Юмор тоже нужен для поднятия духа. Хоть правда, хоть байка, однозначно вподобайка.
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10.04.2022 15:03 Ответить
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10.04.2022 14:47 Ответить
👍😁😂
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10.04.2022 19:38 Ответить
Це наслідок того , що ******** не уявляв 24 числа що буде збито 200 літаків , в противному випадку воно не віддало б наказ своїм злочинцям наступати на теритрію суверенної України
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10.04.2022 14:14 Ответить
та йому пох на літаки. другое дело самалёты с касманавтиками
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10.04.2022 14:24 Ответить
Технології 21 століття перемагають рашистів.
Су-34 -вартість $36 млн .А засіб яки його "приземлив" коштує кілька тисяч доларів.
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10.04.2022 14:35 Ответить
выстрел FIM-92 стоит около 40 тысяч$, из "перуна" тоже столько же, из "иглы" ощутимо дешевле.
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10.04.2022 15:05 Ответить
Наші хлопці молодці!
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10.04.2022 14:39 Ответить
 
 