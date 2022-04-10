Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев, - ОК "Південь"

Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".

Как отмечается, зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.

"Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники. На Херсонщине орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали", - говорится в сообщении.

ОК "Південь" также информирует, что, кроме артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в притеснениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик.

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"Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность.

Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта", - резюмируют в оперативном командовании "Південь".