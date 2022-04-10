Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев, - ОК "Південь"
Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".
Как отмечается, зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.
"Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники. На Херсонщине орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали", - говорится в сообщении.
ОК "Південь" также информирует, что, кроме артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в притеснениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик.
"Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность.
Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта", - резюмируют в оперативном командовании "Південь".
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Хлопці, але результат потрібно закріпити і бажанно вже сьогодні!
По перше, є таке поняття, як ЕПР - ефективня площа розсіювання.
Це величина відрізняється у кожного літального апарату.
Також, ****** радіолокатори з АФАР - активною фазованою антенною решіткою, можуть на невеликих відстанях, бачити контур літака в різних проекціях.
Також, якщо літак атакували з ПЗРК, можлива візуальна ідентифікація.
Крім того, якщо літак впав на підконтрольній территирії, можна подивитися уламки.
Ще можна допитати пілота, або подивитися на рештки системи порятунку.
АЛЕ... 2 дівізіони Нептунів набагато покращилиб стан! Можана БУЛО направити значну частину війська на херсонщину, а не утримувати на узбережжі!
І де той мудак, котрий ускладнив ситуацію на війні?
Ви його бачите? Я бачу, кожен день і чекаю на час, коли його викинуть у смітник.
Просрати все що можна і потім побиратися по усьому світові? Так, це велика перемога.
А что касается меня, то у меня памят хорошая, и я отлично помню, что произходило с ДОЗом еще в 20-ом году:
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
так что - френлифайр. Буду благодарен, если комент удалите )
а про пілота ворожого чомусь нічого не сказали.
Взяли в полон пораненого орка. Я йому накладаю турнікет, перев'язую рани - ну, все роблю, як треба, красиво. А потім показую на шеврон "Азова":
- Дивись, у кого ти в полоні.
Орк в шоці. Якраз приїхали військові медики, забирають його в госпіталь. Він відразу починає скаржитись:
- Я бил в плєну у Азова! Харашо, что ви мєня забіраєтє.
А медик відповідає:
- Не переживай, ти попав в хороші руки. Ми - "Правий сектор".
Орк обмочився втретє.
Су-34 -вартість $36 млн .А засіб яки його "приземлив" коштує кілька тисяч доларів.