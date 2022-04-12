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ЗМІ ідентифікували російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час виступу перед парламентом Литви президент України Володимир Зеленський назвав ім’я російського військового, який знущався з маленької дитини в Україні під час війни. Журналісти ідентифікували окупанта: знайшли його фото у соцмережах та деталі життєвого шляху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

У зверненні до Сейму Литви 12 квітня президент Володимир Зеленський у розповів, що в Україні зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей. "І навіть немовля! Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було", - заявив президент.

За словами Зеленського, вдалося встановити особу окупанта, який знущався над немовлям. Це Олексій Бичков зі Пскова. Він відправляв товаришам відео, на якому знущається з немовляти.

Раніше у мережі повідомляли про російського військовослужбовця Алєксєя Бичкова, який знущається з немовляти. За даними медіа, він служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації місто Псков (військова частина №64044). Як з’ясувало "Слідство.Інфо", цей підрозділ дійсно бере участь у війні проти України. Зокрема, в мережі є відео допиту полоненого із цього підрозділу.

Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову нині 24 роки. Народився він у Ставропольському краї РФ, який межує з Ростовською областю, що за кількасот кілометрів від українсько-російського кордону.

ЗМІ ідентифікували російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям 01

ЗМІ віднайшли сторінку Бичкова у соціальній мережі "Вконтакті". Нині вона не активна. Втім російський окупант активно оновлював її до 2018 року, а відтак на ній відображено його життєвий шлях зі шкільних років та військової служби.

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Як свідчать соцмережі Бичкова, він навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб. У 2013 році Бичков закінчив 9-й клас, а в 2015-му — 11-й. Про це свідчать фото з випускними стрічками на його сторінці. Також він виклав фото з матір’ю, яке підписав: "Моя любимая мамочка".

ЗМІ ідентифікували російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям 02

ЗМІ ідентифікували російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям 03

Після закінчення школи Бичков вступив на військову службу і почав викладати фотографії з армійського життя.ЗМІ ідентифікували російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям 04

Білоруське видання "От Так" повідомило, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії. На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, російський окупант представляється і каже, що записує "люте відео". Потім він тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю. Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.

Крім того, як пише видання "От Так", у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж. На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.

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Топ коментарі
+80
Похоже внебрачный сын ***** ...
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12.04.2022 22:59
+64
Було б непогано виловити це гівно, та здерти з нього шкуру живцем.
А щоб падло не здохло передчасно, вколоти адреналіну для підтримки сердця!
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12.04.2022 22:58
+36
Кацапи не можуть поняти шо тут такого.
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12.04.2022 22:59
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Було б непогано виловити це гівно, та здерти з нього шкуру живцем.
А щоб падло не здохло передчасно, вколоти адреналіну для підтримки сердця!
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12.04.2022 22:58 Відповісти
Там, на фото, з печери виглядає його мамочка.
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12.04.2022 23:12 Відповісти
В Московії відкриється і запрацює на повну потугу той ад, філіали якого вони привезли в Україну. Нам зараз складно це прийняти, але рускіє ненавидять одне одного навіть більше ніж нас. Це антинарод, який гуртом ґвалтуватиме власних батьків і випалюватиме очі власним дітям.

Настане мить, коли вони залишаться з цим адом один на один, і ніхто нікому там не допоможе, хіба світове співтовариство в розпачі припинить їхні муки цілодобовими килимовими бомбардуваннями.

Лише помітна з космосу зміна ландшафту цієї проклятої країни поставить точку в існуванні московитської погані, втім цього ніхто ніколи не зробить. Тож ті криваві свідоцтва, які долітатимуть до нас звідти у майбутньому - це буде сам біль, якого ми, щоправда не відчуватимемо. Ми будемо спокійно втикати ці репортажі під ранкову каву без ненависті в серці.

А потім підемо у свої весняні садочки підрізати трояндові кущі.

Україна, наша тисячолітня земля знання і любові, прокляла Московію (місце тупорилої сили) на віки.

Вважайте це пророцтвом. - Семесюк
https://gazeta.ua/blog/56869/ruskiye-nenavidyat-odne-odnogo-bilshe-nizh-nas-ce-antinarod
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12.04.2022 23:31 Відповісти
Похоже внебрачный сын ***** ...
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12.04.2022 22:59 Відповісти
Кацапи не можуть поняти шо тут такого.
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12.04.2022 22:59 Відповісти
дивно, що він гівном не обмазується на своїх відео
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12.04.2022 22:59 Відповісти
ще не всі відео виклав просто...
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12.04.2022 23:12 Відповісти
Нужно открывать счёт в ПриватБанке для сбора средств для награждения человека, который эту тварь завалит.
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12.04.2022 23:00 Відповісти
свій масад потрібно створювати.
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12.04.2022 23:27 Відповісти
Чолка як в "тупий і ще тупіший", не в образу для Джима Керрі. Але тут ще й маньячела до комплекту.
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12.04.2022 23:00 Відповісти
такая челка за МКАДом это последний писк моды
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12.04.2022 23:53 Відповісти
на паРаші всі 140 000 000 бичкови і горіти їм у пеклі
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12.04.2022 23:00 Відповісти
Там є і нормальні.Але вважаю, що десь 100млн--тільки даремно ходять по землі..
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12.04.2022 23:11 Відповісти
це вони зараз стають ≪нормальними≫ , так би мовити ≪по нуждє≫ . Вони що , тільки тепер зрозуміли що при владі сидить ? Отож нормальні в нормальних гробах , погані в поганих , а Боженька нас розсудить .
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12.04.2022 23:22 Відповісти
100%! жаль, що не всі це розуміють!
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12.04.2022 23:13 Відповісти
140 млн це занадто оптимістично для скоторусів. Лише один факт: Україна з населенням 37 млн, споживає 35 млн тон зерна, залишок продаємо. росія споживає 66 млн тон. Або вони там голодують на рівні найбідніших африканських країн, або їх просто набагато менше.
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12.04.2022 23:39 Відповісти
Значительное количество зерна из Украины регулярно вывозили в россию без какого-либо документирования. Русские это зерно пускали на свой рынок или экспортировали как росийское.

Кроме того, такое зерно в Украине было "серым", то есть этот урожай соотвественно не попадал в общую государственную статистику производства. То есть фактическое производство зерна в Украине около 25 лет подряд было значительно выше, чем показывала официальная статистика.
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13.04.2022 01:27 Відповісти
опущене і кончене...
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12.04.2022 23:00 Відповісти
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12.04.2022 23:03 Відповісти
якщо його насправді затримали, то впевнений, що життя цієї потвори на нулі. навіть рашистські зеки його живцем поріжуть на ремені.
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12.04.2022 23:04 Відповісти
Сотні бичкових ґвалтують українських дітей, решта бичкових це схвалюють. Це не росія, це Бичковія.
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12.04.2022 23:05 Відповісти
ущербное и убогое...тупорылое быдло.. нелюдь!!!
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12.04.2022 23:05 Відповісти
середньостатистичний зріз кацапського суспільства.
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12.04.2022 23:15 Відповісти
кацапське біосміття, там майже всі такі ... тільки знищувати, всіх, до останнього, щоб зробити світ чистіше.
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12.04.2022 23:06 Відповісти
Вот после всего этого дерьма, после победы каждый украинец должен стараться ни при каких обстоятельствах не уподобится этим животным.
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12.04.2022 23:08 Відповісти
Росія - країна педофілів і шлюх і злодіїв з крадженим одягом і пилососами...І вас дивує чому там черги в Мак в день закриття))))Такої країни не повинно існувати навіть на карті..
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12.04.2022 23:09 Відповісти
думаю йому сподобається коли його посадять на бутилку)
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12.04.2022 23:10 Відповісти
На протитанкову міну потрібно посадити!
Або прив'язати до двох автомобілів і потихеньку,не спіша розривати його на два рівних шматка орка!
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12.04.2022 23:29 Відповісти
Гідний послідовник "любящего целовать детей в пупок".
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12.04.2022 23:10 Відповісти
Я вважаю, що після війни будуть виловлювати таких ублюдків та страчувати..Дай Боже, діждатися!!
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12.04.2022 23:10 Відповісти
Вже.
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12.04.2022 23:15 Відповісти
Ця історія щось нагадує.
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12.04.2022 23:11 Відповісти
нагадує... велику кацапську фальш.
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12.04.2022 23:16 Відповісти
Красноармеец Бычков ищет хроникеров путинизма, чтобы те запечатлели скрепные манипуляции щеточкой и прочие загадки русской души.
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13.04.2022 01:38 Відповісти
Це не солдат-педофіл, а Росія країна-педофіл
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12.04.2022 23:12 Відповісти
ці речі взаємопов,язані.
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12.04.2022 23:17 Відповісти
збочена бичара! каструвати!
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12.04.2022 23:13 Відповісти
Розслабтеся. Відео з немовлям було знято до війни. На щастя то не українське немовля. Але як таких земля носить.
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12.04.2022 23:13 Відповісти
Немає різниці чиє це немовля. Знущатися з невинної дитини може тільки нелюдь.
Це жахливо.

Але написано що "який знущався з маленької дитини в Україні під час війни"

Таких однозначно треба ізолювати пожиттєво. Це в кращому випадку...
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12.04.2022 23:24 Відповісти
он в базе миротворца и там есть его данные в том числе и соц сети
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12.04.2022 23:36 Відповісти
Типичный русский, даже комментировать нечего.
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12.04.2022 23:13 Відповісти
Всі чужоземці з огидою відзначали схильність кацапів до ********** та педофілії.
https://tarasiy.wixsite.com/moscovia/ru

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12.04.2022 23:15 Відповісти
Типічно кацапська рожа з підарастічною чолкою
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12.04.2022 23:16 Відповісти
кацапський дегенерат, таких в кацапії мільйони...
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12.04.2022 23:19 Відповісти
Красавец. Вот он настоящий русский десантник. Спаситель цивилизации.
Фу ***...
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12.04.2022 23:20 Відповісти
Думаю більш ні в кого не буде сумнівів щодо того яке тотально збочене скотобидло існує з нами по сусідству "за парєбріком".. Це НІЧИМ не лікується - це підлягає негайній утилізації(як утилізують скажених тварин) при виявлені подібної істоти у полі зору!
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12.04.2022 23:23 Відповісти
дирявий друг кадирявого! На лоскути порізати цьго ублюдка!
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12.04.2022 23:24 Відповісти
У засРашки такого контингенту до буя...
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12.04.2022 23:29 Відповісти
его нужно убить, это сумасшедший, причём - опасный. Не нужно его материть и прочее. Это неполноценный организм - результат пьяного зачатия и тяжёлого детства. Проще говоря - ублюдок. Не путать с животными.
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12.04.2022 23:38 Відповісти
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12.04.2022 23:43 Відповісти
фото с партнером
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13.04.2022 00:06 Відповісти
рожа полного дебила
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13.04.2022 08:49 Відповісти
Таких бычков-окурков гнусных - не счесть в насило-педафило-недоармии рф. Такая она эта чудь и нечудь балалаечная
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13.04.2022 00:19 Відповісти
Снять с него шкуру живьем.
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13.04.2022 00:25 Відповісти
клаSSический руSSкей
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13.04.2022 04:23 Відповісти
по галстуку можно сказать только одно - падаль,ненавидящая всех и прикрывающаяся дебилизмом... на как всегда найдутся добрые люди и найдут это *******... а дальше дело техники... главное - не убивать... мяхчей надо быть с такими скотами... мяхчей... по доброму...
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13.04.2022 05:18 Відповісти
Впевнений шо ця істота вже не жиле, але сподіваюся шо перед смертю воно ще помучається
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13.04.2022 06:23 Відповісти
Вовапута не узнать в гриме
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13.04.2022 07:12 Відповісти
Ага. Значит этого бычкова можно обосцать и ему это понравится. "Защитник родины а страже расеи". Какая родина такой и защитник.
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13.04.2022 07:52 Відповісти
Для этого смерть награда ….
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13.04.2022 08:05 Відповісти
Так це вилупок Валькі Полстакана та Ху@ла
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13.04.2022 08:25 Відповісти
Відрізати яйця і запхати у ротешник. Відрубати руки, які тримали ту кісточку. Виживе - хай живе.
І така кара має бути всім кацапам.
Це ж сама гадостна нація у світі.
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13.04.2022 10:09 Відповісти
Дайте вгадаю, це опудало виросло в віруючій сімь'ї, а до педофілії його привчив місцевий поп?
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13.04.2022 10:21 Відповісти
оно ещё и *****!!
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13.04.2022 16:40 Відповісти
 
 