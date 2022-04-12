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армия РФ (18001) педофил (492)

СМИ идентифицировали российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем. ФОТО

Во время выступления перед парламентом Литвы президент Украины Владимир Зеленский назвал имя российского военного, который издевался над маленьким ребенком в Украине во время войны. Журналисты идентифицировали оккупанта: нашли его фото в соцсетях и детали жизненного пути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Следствие.Инфо".

В обращении к Сейму Литвы 12 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек и совсем маленьких детей. "И даже младенец! Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было", – заявил президент.

По словам Зеленского, удалось установить личность оккупанта, издевавшегося над младенцем. Это Алексей Бычков из Пскова. Он отправлял товарищам видео, на котором издевается над младенцем.

Ранее в сети сообщали о российском военнослужащем Алексее Бычкове, который издевается над младенцем. По данным медиа, он служил во второй отдельной бригаде спецназначения РФ с местом дислокации город Псков (воинская часть №64044). Как выяснило "Следствие.Инфо", это подразделение действительно участвует в войне против Украины. В частности, в сети есть видео допроса пленника из этого подразделения.

Судя по документам, опубликованным в сети, Бычкову сейчас 24 года. Родился он в Ставропольском крае РФ, граничащем с Ростовской областью, в нескольких сотнях километров от украинско-российской границы.

СМИ идентифицировали российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем 01

СМИ нашли страницу Бычкова в социальной сети "ВКонтакте". В настоящее время она неактивна. Впрочем, российский оккупант активно обновлял ее до 2018 года, поэтому на ней отражен его жизненный путь со школьных лет и военной службы.

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Как свидетельствуют соцсети Бычкова, он учился в школе в селе Киевка (Ставропольский край) с населением около 1800 человек. В 2013 году Бычков закончил 9-й класс, а в 2015-м – 11-й. Об этом свидетельствуют фото с выпускными фильмами на его странице. Также он выложил фото с матерью, которое подписал: "Моя любимая мамочка".

СМИ идентифицировали российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем 02

СМИ идентифицировали российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем 03

После окончания школы Бычков поступил на военную службу и начал выкладывать фотографии из армейской жизни.

СМИ идентифицировали российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем 04

Белорусское издание "Вот Так" сообщило, что 9 апреля педофила якобы задержали в России. На обнародованном в сети видео, которое приводит издание, российский оккупант представляется и говорит, что записывает "лютое видео". Затем он трёт щеточкой для ресниц между ягодицами младенца, после чего облизывает эту щеточку и водит ею по лицу. Ребенок из-за действий Бычкова начинает плакать. Когда и где снято видео – неизвестно. Также непонятно, какой ребенок изображен на записи.

Кроме того, как пишет издание "Вот Так", в соцсети выкладывают другие видео с Бычковым. Когда и где они сняты, тоже неизвестно. На этих записях оккупант, в частности, снимает свои гениталии, засовывает себе в анус разные предметы, в том числе нож. На одном из видео мужчина вставляет в анальное отверстие ручку и облизывает ее. Еще на одной записи Бычков мочится на руки, затем обтирает лицо своей мочой.

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Топ комментарии
+80
Похоже внебрачный сын ***** ...
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12.04.2022 22:59
+64
Було б непогано виловити це гівно, та здерти з нього шкуру живцем.
А щоб падло не здохло передчасно, вколоти адреналіну для підтримки сердця!
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12.04.2022 22:58
+36
Кацапи не можуть поняти шо тут такого.
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12.04.2022 22:59
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Було б непогано виловити це гівно, та здерти з нього шкуру живцем.
А щоб падло не здохло передчасно, вколоти адреналіну для підтримки сердця!
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12.04.2022 22:58 Ответить
Там, на фото, з печери виглядає його мамочка.
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12.04.2022 23:12 Ответить
В Московії відкриється і запрацює на повну потугу той ад, філіали якого вони привезли в Україну. Нам зараз складно це прийняти, але рускіє ненавидять одне одного навіть більше ніж нас. Це антинарод, який гуртом ґвалтуватиме власних батьків і випалюватиме очі власним дітям.

Настане мить, коли вони залишаться з цим адом один на один, і ніхто нікому там не допоможе, хіба світове співтовариство в розпачі припинить їхні муки цілодобовими килимовими бомбардуваннями.

Лише помітна з космосу зміна ландшафту цієї проклятої країни поставить точку в існуванні московитської погані, втім цього ніхто ніколи не зробить. Тож ті криваві свідоцтва, які долітатимуть до нас звідти у майбутньому - це буде сам біль, якого ми, щоправда не відчуватимемо. Ми будемо спокійно втикати ці репортажі під ранкову каву без ненависті в серці.

А потім підемо у свої весняні садочки підрізати трояндові кущі.

Україна, наша тисячолітня земля знання і любові, прокляла Московію (місце тупорилої сили) на віки.

Вважайте це пророцтвом. - Семесюк
https://gazeta.ua/blog/56869/ruskiye-nenavidyat-odne-odnogo-bilshe-nizh-nas-ce-antinarod
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12.04.2022 23:31 Ответить
Похоже внебрачный сын ***** ...
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12.04.2022 22:59 Ответить
Кацапи не можуть поняти шо тут такого.
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12.04.2022 22:59 Ответить
дивно, що він гівном не обмазується на своїх відео
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12.04.2022 22:59 Ответить
ще не всі відео виклав просто...
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12.04.2022 23:12 Ответить
Нужно открывать счёт в ПриватБанке для сбора средств для награждения человека, который эту тварь завалит.
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12.04.2022 23:00 Ответить
свій масад потрібно створювати.
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12.04.2022 23:27 Ответить
Чолка як в "тупий і ще тупіший", не в образу для Джима Керрі. Але тут ще й маньячела до комплекту.
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12.04.2022 23:00 Ответить
такая челка за МКАДом это последний писк моды
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12.04.2022 23:53 Ответить
на паРаші всі 140 000 000 бичкови і горіти їм у пеклі
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12.04.2022 23:00 Ответить
Там є і нормальні.Але вважаю, що десь 100млн--тільки даремно ходять по землі..
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12.04.2022 23:11 Ответить
це вони зараз стають ≪нормальними≫ , так би мовити ≪по нуждє≫ . Вони що , тільки тепер зрозуміли що при владі сидить ? Отож нормальні в нормальних гробах , погані в поганих , а Боженька нас розсудить .
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12.04.2022 23:22 Ответить
100%! жаль, що не всі це розуміють!
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12.04.2022 23:13 Ответить
140 млн це занадто оптимістично для скоторусів. Лише один факт: Україна з населенням 37 млн, споживає 35 млн тон зерна, залишок продаємо. росія споживає 66 млн тон. Або вони там голодують на рівні найбідніших африканських країн, або їх просто набагато менше.
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12.04.2022 23:39 Ответить
Значительное количество зерна из Украины регулярно вывозили в россию без какого-либо документирования. Русские это зерно пускали на свой рынок или экспортировали как росийское.

Кроме того, такое зерно в Украине было "серым", то есть этот урожай соотвественно не попадал в общую государственную статистику производства. То есть фактическое производство зерна в Украине около 25 лет подряд было значительно выше, чем показывала официальная статистика.
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13.04.2022 01:27 Ответить
опущене і кончене...
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12.04.2022 23:00 Ответить
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12.04.2022 23:03 Ответить
якщо його насправді затримали, то впевнений, що життя цієї потвори на нулі. навіть рашистські зеки його живцем поріжуть на ремені.
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12.04.2022 23:04 Ответить
Сотні бичкових ґвалтують українських дітей, решта бичкових це схвалюють. Це не росія, це Бичковія.
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12.04.2022 23:05 Ответить
ущербное и убогое...тупорылое быдло.. нелюдь!!!
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12.04.2022 23:05 Ответить
середньостатистичний зріз кацапського суспільства.
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12.04.2022 23:15 Ответить
кацапське біосміття, там майже всі такі ... тільки знищувати, всіх, до останнього, щоб зробити світ чистіше.
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12.04.2022 23:06 Ответить
Вот после всего этого дерьма, после победы каждый украинец должен стараться ни при каких обстоятельствах не уподобится этим животным.
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12.04.2022 23:08 Ответить
Росія - країна педофілів і шлюх і злодіїв з крадженим одягом і пилососами...І вас дивує чому там черги в Мак в день закриття))))Такої країни не повинно існувати навіть на карті..
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12.04.2022 23:09 Ответить
думаю йому сподобається коли його посадять на бутилку)
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12.04.2022 23:10 Ответить
На протитанкову міну потрібно посадити!
Або прив'язати до двох автомобілів і потихеньку,не спіша розривати його на два рівних шматка орка!
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12.04.2022 23:29 Ответить
Гідний послідовник "любящего целовать детей в пупок".
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12.04.2022 23:10 Ответить
Я вважаю, що після війни будуть виловлювати таких ублюдків та страчувати..Дай Боже, діждатися!!
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12.04.2022 23:10 Ответить
Вже.
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12.04.2022 23:15 Ответить
Ця історія щось нагадує.
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12.04.2022 23:11 Ответить
нагадує... велику кацапську фальш.
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12.04.2022 23:16 Ответить
Красноармеец Бычков ищет хроникеров путинизма, чтобы те запечатлели скрепные манипуляции щеточкой и прочие загадки русской души.
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13.04.2022 01:38 Ответить
Це не солдат-педофіл, а Росія країна-педофіл
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12.04.2022 23:12 Ответить
ці речі взаємопов,язані.
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12.04.2022 23:17 Ответить
збочена бичара! каструвати!
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12.04.2022 23:13 Ответить
Розслабтеся. Відео з немовлям було знято до війни. На щастя то не українське немовля. Але як таких земля носить.
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12.04.2022 23:13 Ответить
Немає різниці чиє це немовля. Знущатися з невинної дитини може тільки нелюдь.
Це жахливо.

Але написано що "який знущався з маленької дитини в Україні під час війни"

Таких однозначно треба ізолювати пожиттєво. Це в кращому випадку...
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12.04.2022 23:24 Ответить
он в базе миротворца и там есть его данные в том числе и соц сети
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12.04.2022 23:36 Ответить
Типичный русский, даже комментировать нечего.
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12.04.2022 23:13 Ответить
Всі чужоземці з огидою відзначали схильність кацапів до ********** та педофілії.
https://tarasiy.wixsite.com/moscovia/ru

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12.04.2022 23:15 Ответить
Типічно кацапська рожа з підарастічною чолкою
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12.04.2022 23:16 Ответить
кацапський дегенерат, таких в кацапії мільйони...
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12.04.2022 23:19 Ответить
Красавец. Вот он настоящий русский десантник. Спаситель цивилизации.
Фу ***...
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12.04.2022 23:20 Ответить
Думаю більш ні в кого не буде сумнівів щодо того яке тотально збочене скотобидло існує з нами по сусідству "за парєбріком".. Це НІЧИМ не лікується - це підлягає негайній утилізації(як утилізують скажених тварин) при виявлені подібної істоти у полі зору!
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12.04.2022 23:23 Ответить
дирявий друг кадирявого! На лоскути порізати цьго ублюдка!
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12.04.2022 23:24 Ответить
У засРашки такого контингенту до буя...
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12.04.2022 23:29 Ответить
Якщо хтось забув:
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12.04.2022 23:32 Ответить
его нужно убить, это сумасшедший, причём - опасный. Не нужно его материть и прочее. Это неполноценный организм - результат пьяного зачатия и тяжёлого детства. Проще говоря - ублюдок. Не путать с животными.
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12.04.2022 23:38 Ответить
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12.04.2022 23:43 Ответить
фото с партнером
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13.04.2022 00:06 Ответить
рожа полного дебила
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13.04.2022 08:49 Ответить
Таких бычков-окурков гнусных - не счесть в насило-педафило-недоармии рф. Такая она эта чудь и нечудь балалаечная
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13.04.2022 00:19 Ответить
Снять с него шкуру живьем.
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13.04.2022 00:25 Ответить
клаSSический руSSкей
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13.04.2022 04:23 Ответить
по галстуку можно сказать только одно - падаль,ненавидящая всех и прикрывающаяся дебилизмом... на как всегда найдутся добрые люди и найдут это *******... а дальше дело техники... главное - не убивать... мяхчей надо быть с такими скотами... мяхчей... по доброму...
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13.04.2022 05:18 Ответить
Впевнений шо ця істота вже не жиле, але сподіваюся шо перед смертю воно ще помучається
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13.04.2022 06:23 Ответить
Вовапута не узнать в гриме
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13.04.2022 07:12 Ответить
Ага. Значит этого бычкова можно обосцать и ему это понравится. "Защитник родины а страже расеи". Какая родина такой и защитник.
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13.04.2022 07:52 Ответить
Для этого смерть награда ….
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13.04.2022 08:05 Ответить
Так це вилупок Валькі Полстакана та Ху@ла
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13.04.2022 08:25 Ответить
Відрізати яйця і запхати у ротешник. Відрубати руки, які тримали ту кісточку. Виживе - хай живе.
І така кара має бути всім кацапам.
Це ж сама гадостна нація у світі.
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13.04.2022 10:09 Ответить
Дайте вгадаю, це опудало виросло в віруючій сімь'ї, а до педофілії його привчив місцевий поп?
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13.04.2022 10:21 Ответить
оно ещё и *****!!
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13.04.2022 16:40 Ответить
 
 