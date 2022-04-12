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Расстрелянный российскими оккупантами вблизи Макарова автомобиль с пожилыми супругами. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись с места расстрела российскими оккупантами пожилых супругов близ Макарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали украинские бойцы, освобождавшие территорию от оккупантов.

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Убийство произошло 28 февраля и было зафиксировано камерами наблюдения.

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Автор: 

армия РФ (19340) убийство (6488) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+31
Це Арахамія від ОЦИХ гарантій чекає?
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12.04.2022 21:46
+15
Еще через две что трупы все же были но их убили соседи под руководством англичан.
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12.04.2022 21:57
+14
щиро бажаю щоб таке було під мацквою.....
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12.04.2022 21:50
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Це Арахамія від ОЦИХ гарантій чекає?
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12.04.2022 21:46 Ответить
Він від них не чекає. Бо в нього завжди напохваті прогрітий джет. Для втечі. (Його батьки вже тікали від війни) Це він нам хоче продати гарантії від кацапні.
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12.04.2022 21:56 Ответить
**** тварье касапское. Чтобы вас и ваших родителей черти жарили на медленном огне.
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12.04.2022 21:48 Ответить
В Мелитополе включили мордорскую телемозгомойку. Через 2 недели некоторые знакомые начали сомневаться, а были ли трупы в Буче.
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12.04.2022 21:49 Ответить
Еще через две что трупы все же были но их убили соседи под руководством англичан.
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12.04.2022 21:57 Ответить
Думаю такие же есть уже в Херсоне. Людям как память отшибло, забыли как орки скорую расстреляли в которой погибли трое людей, один из них ребенок.
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12.04.2022 22:24 Ответить
щиро бажаю щоб таке було під мацквою.....
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12.04.2022 21:50 Ответить
Царство Небесне!
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12.04.2022 22:06 Ответить
Надеюсь этих "танкистов" уже поджарили.
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12.04.2022 22:07 Ответить
Московія повинна здохнути в муках...
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12.04.2022 22:12 Ответить
суки ******!
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13.04.2022 00:36 Ответить
этой записи не меньше месяца.
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13.04.2022 03:52 Ответить
 
 