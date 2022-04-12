Расстрелянный российскими оккупантами вблизи Макарова автомобиль с пожилыми супругами. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись с места расстрела российскими оккупантами пожилых супругов близ Макарова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали украинские бойцы, освобождавшие территорию от оккупантов.
Убийство произошло 28 февраля и было зафиксировано камерами наблюдения.
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