Розстріляний російськими окупантами поблизу Макарова автомобіль з літнім подружжям. ВIДЕО 18+

В мережі опублікований відеозапис з місця розстрілу російськими окупантами літнього подружжя поблизу Макарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили українські бійці, що визволяли територію від окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буча - лише один із символів злочинів військ РФ. У інших окупованих містах і селах вони робили те ж саме, - Зеленський

Вбивство сталося 28 лютого і було зафіксоване камерами спостереження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Які ваші докази? Чому ви вирішили, що це російська бронемашина?", - "Там є маркування - літера "V", - Пєскова спіймали на брехні про звірства армії РФ в Бучі. ВIДЕО