Розстріляний російськими окупантами поблизу Макарова автомобіль з літнім подружжям. ВIДЕО 18+
В мережі опублікований відеозапис з місця розстрілу російськими окупантами літнього подружжя поблизу Макарова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили українські бійці, що визволяли територію від окупантів.
Вбивство сталося 28 лютого і було зафіксоване камерами спостереження.
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