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Новини Відео Війна Різня в Бучі
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"Які ваші докази? Чому ви вирішили, що це російська бронемашина?", - "Там є маркування - літера "V", - Пєскова спіймали на брехні про звірства армії РФ в Бучі. ВIДЕО

Речника президента РФ Дмитра Пєскова у прямому ефірі британського телеканалу Sky News впіймали на брехні щодо непричетності російських військових до звірств у місті Буча Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прессекретарю Путіна показали відео, на якому екіпаж російської бронемашини розстрілює у Бучі жінку на велосипеді.

Пєсков висловив сумнів у тому, що цей танк належить російським військовим. У відповідь це ведучий показав збільшений кадр, на якому чітко видно, що на броні зображена буква V - маркування техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірності того, що Путін опиниться на лаві підсудних у воєнному трибуналі не бачимо, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1625) брехня (200) Буча (542) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+63
Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1513346162568355843 6 ч



Легендарный футболист Владимир Бессонов в возрасте 63 лет защищает родную Украину от фашистов.

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11.04.2022 11:49
+51
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11.04.2022 11:50
+44
Ігор Бєланов також в теробороні Київа. Наші футболісти - всім футболістам футболісти!
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11.04.2022 11:54
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Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1513346162568355843 6 ч



Легендарный футболист Владимир Бессонов в возрасте 63 лет защищает родную Украину от фашистов.

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11.04.2022 11:49 Відповісти
Ігор Бєланов також в теробороні Київа. Наші футболісти - всім футболістам футболісти!
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11.04.2022 11:54 Відповісти
а блоха интересно где и что защищает?
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11.04.2022 11:56 Відповісти
Блохин, конечно, совок и рыг, но ему в этом году исполняется 70 лет.
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11.04.2022 12:35 Відповісти
Гарний футболіст, завжди був шляхетною людиною і на полі, і в житті. Як може бути інакше? Це з НАШІ ЛЮДИ, ЛЮДИ!!!!!
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11.04.2022 12:22 Відповісти
Зате англійською мовою гарно володіє цей свинопес.
А наші цураються добре вивчити.
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11.04.2022 11:49 Відповісти
Це був жарт?
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11.04.2022 13:32 Відповісти
Свинособакам докази не докази. Країна fake у якої брехня узаконена і виведена на вищі ланки
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11.04.2022 11:49 Відповісти
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11.04.2022 11:50 Відповісти
Хай скрепну бояру хлебче, **** немита
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11.04.2022 11:53 Відповісти
Бугага. То-то гляжу лошадь где-то затихарилась. Ломает? А манька и "на стакане" неплохо себя чувствует.
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11.04.2022 11:54 Відповісти
А потомушо хто не скаче, той мо(каль!
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11.04.2022 12:01 Відповісти
У Талибана купишь, это ж ваши друзяки теперь)))
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11.04.2022 12:02 Відповісти
Мария Za herovaтеперь её зовут… она рашистка-фашистка. После того как ***** ласты склеит она убежит в город Пхеньян, там кимчхи вкусная и картофельной водки завались….
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11.04.2022 12:34 Відповісти
На самом деле, писькова на вранье поймать не сложно. Достаточно проследить, когда оно открывает рот.
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11.04.2022 11:51 Відповісти
несложно
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11.04.2022 12:04 Відповісти
Это жи миняет абсолютно все...
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11.04.2022 12:11 Відповісти


Сергей Наумович


@sergonaumovich

·
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 14 ч



Шикардос!

https://twitter.com/i/status/1513214003308339211
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11.04.2022 11:51 Відповісти
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11.04.2022 11:56 Відповісти
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11.04.2022 12:11 Відповісти
ЗА ВСЁ КАЦАПЫ ОТВЕТИТЕ ,ЗА ВСЁ С ВАС СПРОСИМ УБЛЮДКОВ ...
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11.04.2022 11:52 Відповісти
Цей йоршик міг би спокійно відповісти, що то ВСУ нанесли літеру V на свій бтр, щоб дискредитувати кацапів. Кінь лавров так би і зробив. А цей чорт якийсь непевний, може перестав вірити у великого полководця всіх часів *****?
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11.04.2022 11:52 Відповісти
Так це просто відео рано зупинили. Я впевнений, що Піськов і про те, що це танк ВСУ брехав, і про фашистів-націоналістів згадав, і про "амєріканцев, разжігающіх вайну", і про марсіан .... Все просто: якщо у "русского" відкрився рот - значить, він буде брехати, якщо ж "русскій" не бреше - значить, він здох.
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11.04.2022 12:06 Відповісти
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11.04.2022 12:17 Відповісти
Вусату путінську гниду мордою об стіл!
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11.04.2022 11:52 Відповісти
"Где доко-козательства?!" Кацапы вертятся, как глисты.
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11.04.2022 11:52 Відповісти
Как нашкодившего котёнка носом
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11.04.2022 11:55 Відповісти
Краще задом. Нехай потім вилизує.
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11.04.2022 12:06 Відповісти
Єдиний шанс Путлера не сидіти на лаві підсудних - це вистрелити собі в рот, ковтнути ціаністий калій або ж застосувати ноу-хау "новичок"...
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11.04.2022 11:56 Відповісти
А краще оце усе, послідовно і при свідках.
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11.04.2022 12:05 Відповісти
Prjamoi transiljaiji eshtjo luhe chtobi ves mir radovalsa kak putin ***** doxnit, i zaadno za eto sabirat dengi na vostanavlenija Ukraini
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11.04.2022 14:12 Відповісти
Знаєте, що тішить найбільше? Піськів ротух і осунувся. Того бравого гусара нема! Направду, я його не впізнав.
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11.04.2022 11:56 Відповісти
Точно. Ще й навка вхід у торговельний порт закрила . Та й "отприсків" на Заході мабуть прижучують серйозно.
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11.04.2022 12:08 Відповісти
лучшее доказательство для этого ****** будет виселица!
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11.04.2022 11:56 Відповісти
Ёршик плоховато выглядит. Уже ссыхается от постоянной брехни.
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11.04.2022 11:57 Відповісти
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11.04.2022 12:00 Відповісти
Кацапи дуже легко ідуть в тупу атмарозку.
Місцеві руцкочєлюстниє повністю підтверджують цю генетичну особливість свинособак.
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11.04.2022 12:05 Відповісти
Всі їх відмазки мають одне коріння - вони судять по собі, як вони би зробили. Адже це вони майстри фейку та маніпуляцій. Тому ве те, що вони говорять про нас - це паливо про себе.
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11.04.2022 12:06 Відповісти
Дехто, щоб скрити брехню - каже 90% правди, і 10% брехні
Москалі, щоб скрити брехню - кажуть 100% брехні, створюють паралельну реальність, де вони Д'Артаньян у всьому білому
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11.04.2022 12:12 Відповісти
Історія Московії почалась з брехні, коли переписали літописи у 15-му столітті (аналіз чорнил), щоб отримати право на Візантійський трон, коли Візантія пала в тому ж 15-му столітті.

А як почнеш, так і буде потім, початок, як мапа того що станеться.
Доречи, тому москалям нічого не світить в Україні, бо з самого початку, замість Київа за дві дні, отримали добряче по зубам
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11.04.2022 12:16 Відповісти
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11.04.2022 12:17 Відповісти
Путінінум.
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11.04.2022 12:37 Відповісти
https://youtu.be/tknwLFKaNRk

Нагадало ось ))

" Какiє ваші доказателства? "
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11.04.2022 12:18 Відповісти
А как вы докажите, что это российская техника? А как вы докажите, что внутри был российский экипаж? А как вы докажите... Та это бессмысленный разговор ) Дайте бабла и оружия и наши ЗСУ докажут всё и всем.
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11.04.2022 12:22 Відповісти
"А докаж что доказал!"
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11.04.2022 14:25 Відповісти
Поразительно как орки свято верят в свою же ложь.
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11.04.2022 12:26 Відповісти
Дима, пучеглазенький, болтаться тебе в петле. Или трованёт тебя вова. И выкидыши твои и их выкидыши и так до 7 колена будут ходить с клеймом "V". Лучше конечно не моральным клеймом а выжженным на их лбах.
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11.04.2022 12:29 Відповісти
Машка Za herova
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11.04.2022 12:36 Відповісти
Покажут букву V, Песков скажет "А вы докажите, что это не украинцы сами нарисовали."
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11.04.2022 12:36 Відповісти
Хавкін трахарь приунив. Брехати продовжує, але вже якось без задоволення. Уявляю, як його ******** та хвігуристка зараз страждають та просять годувальника шось зробити та повернути їм звичне життя. А годувальнику вже майже хмиздєц, просто він ще це не усвідомив.
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11.04.2022 12:42 Відповісти
гля упорант светрджує що іхтамнет
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11.04.2022 12:59 Відповісти
когда в мире закочат, эту игру в искания доказательст против рашистов, иногда мне кажется, что и Украину заставят доказывать, что это не она напала на кремлебад.
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11.04.2022 13:21 Відповісти
чипушоло.
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11.04.2022 14:15 Відповісти
Смотри падла ,you can see the letter v, я не я и ........не моя
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11.04.2022 15:57 Відповісти
Шпана с подворотни , просто так четвертак , стоять бояться деньги не прятать , фу какие они мерзкие одним словом говно
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11.04.2022 16:01 Відповісти
это все биндеры и порохоботы!!!! подставили расеюшку, навредить хатели - шоб пожизненно санкции и репарации. на репу не хватит скрепоправоверном чаловеку. гусофобия!!!
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11.04.2022 17:23 Відповісти
Забрехалась НЕЧИСТОТА - вусами в дупу, НЕДОДЕРЖАВНИК!!!
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12.04.2022 07:34 Відповісти
 
 