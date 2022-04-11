"Які ваші докази? Чому ви вирішили, що це російська бронемашина?", - "Там є маркування - літера "V", - Пєскова спіймали на брехні про звірства армії РФ в Бучі. ВIДЕО

Речника президента РФ Дмитра Пєскова у прямому ефірі британського телеканалу Sky News впіймали на брехні щодо непричетності російських військових до звірств у місті Буча Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прессекретарю Путіна показали відео, на якому екіпаж російської бронемашини розстрілює у Бучі жінку на велосипеді.

Пєсков висловив сумнів у тому, що цей танк належить російським військовим. У відповідь це ведучий показав збільшений кадр, на якому чітко видно, що на броні зображена буква V - маркування техніки окупантів.

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