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"Які ваші докази? Чому ви вирішили, що це російська бронемашина?", - "Там є маркування - літера "V", - Пєскова спіймали на брехні про звірства армії РФ в Бучі. ВIДЕО
Речника президента РФ Дмитра Пєскова у прямому ефірі британського телеканалу Sky News впіймали на брехні щодо непричетності російських військових до звірств у місті Буча Київської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прессекретарю Путіна показали відео, на якому екіпаж російської бронемашини розстрілює у Бучі жінку на велосипеді.
Пєсков висловив сумнів у тому, що цей танк належить російським військовим. У відповідь це ведучий показав збільшений кадр, на якому чітко видно, що на броні зображена буква V - маркування техніки окупантів.
Топ коментарі
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@_ZhN_
·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1513346162568355843 6 ч
Легендарный футболист Владимир Бессонов в возрасте 63 лет защищает родную Украину от фашистов.
А наші цураються добре вивчити.
Сергей Наумович
@sergonaumovich
·
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 14 ч
Шикардос!
https://twitter.com/i/status/1513214003308339211
Місцеві руцкочєлюстниє повністю підтверджують цю генетичну особливість свинособак.
Москалі, щоб скрити брехню - кажуть 100% брехні, створюють паралельну реальність, де вони Д'Артаньян у всьому білому
А як почнеш, так і буде потім, початок, як мапа того що станеться.
Доречи, тому москалям нічого не світить в Україні, бо з самого початку, замість Київа за дві дні, отримали добряче по зубам
Нагадало ось ))
" Какiє ваші доказателства? "