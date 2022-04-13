Оптимальним був би обмін Медведчука після максимально швидкого обвинувального вироку, - Денисенко

Перед обміном затриманого народного депутата України, колишнього співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука щонайменше слід отримати від нього певну інформацію.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Треба обмінювати, якщо є така можливість… але коли ми говоримо про Медведчука, мені здається, що дуже правильно було б зробити дві речі: щонайменше, щоб він дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації про те, хто, кому, скільки і за що давав із РФ для створення "п'ятої колони", створення руху колаборантів", - сказав Денисенко в середу вранці в ефірі українського телебачення.

За словами радника міністра, оптимальним варіантом був би обмін після засудження Медведчука українським судом.

"Ідеально було б, якщо це можливо, звісно, - це більше мають розуміти прокурори, - провести максимально швидко судовий процес, дати йому (Медведчуку) відповідний термін, отримати свідчення від нього і після цього обміняти", - зазначив Денисенко.

Він підсумував: "Якщо Медведчук здасть "паролі та явки", цього буде більше ніж достатньо для того, щоб рухатися далі… і я не впевнений, що Медведчук хотів би, щоб його наразі обмінювали".

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Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.