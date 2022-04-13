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Новини Справа Медведчука
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Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата, - Стефанчук

Підставою для позбавлення Віктора Медведчука мандата народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" буде рішення суду, що набуло чинності.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до Конституції, 80-та стаття визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандата... Ми знаємо, що стосовно пана Медведчука проводиться кримінальне провадження. І тільки-но ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, - це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандата", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Медведєв погрожує українській владі через затримання Медведчука: Озирайтеся на всі боки і міцно зачиняйте двері

Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.

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Топ коментарі
+16
Стефанчук, а те гавно-депутаты, которые сбежали ещё в феврале или не возвратились из новогоднего "отпуска", как с ними быть? Они до сих пор зарплату получают? Налогоплатильщикам это крайне не выгодно и не надо в принципе. Решайте что-то и побыстрее
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13.04.2022 17:38
+14
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13.04.2022 17:35
+9
А что с тем судьей что его под домашний арест посадил? Его тот же судья судить будет?
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13.04.2022 17:44
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13.04.2022 17:35 Відповісти
Вот будет ржака если мертвечука будут менять туда-сюда
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13.04.2022 17:35 Відповісти
Треба звинуватити його в створенні терористичної організації ОПЗЖ, він, його дружина, всі опзжшники мають бути визнаними терористами й їх посібниками, ті хто до цього часу покинув їх лави й довів проУкраїнську позицію будуть виправдані.
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13.04.2022 17:40 Відповісти
"й довів проУкраїнську позицію"

це хто? ))
Пропонуєте не пкркслідувати тих, хто вміє швидко перевзуватися?
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13.04.2022 17:44 Відповісти
Ну наприклад той хто взяв муху й зробив оленячий шашлик.
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13.04.2022 17:46 Відповісти
Тобто можно спочатку зливати свою страну, а потім взяти муху і все пробачиться?
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13.04.2022 17:47 Відповісти
Не всі вони в кінці зрадили й кинули державу інакше цеї розмови можливо не було б. Були й подвійні агенти. Але для початку треба визнати партію зрадниками-терористами, це потрібно було зробити ще місяць тому але влада не чухається взагалі, їй все не на часі, зате вже почали нове велике будівництво.
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13.04.2022 17:54 Відповісти
Це якщо вбивця переведе через дорогу бабусю, то йому все прощається )
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13.04.2022 20:23 Відповісти
Медведчук знает каждого предателя в Украине по имени-отчеству. Он очень важный и может всех слить. Поэтому его хотят обменять и закопать. Зеленский, не подставляйся!
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13.04.2022 18:04 Відповісти
так он и зеленского сдаст если его не отпустят
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13.04.2022 21:18 Відповісти
як бутерброд
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13.04.2022 17:46 Відповісти
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13.04.2022 17:35 Відповісти
хай ще СПБ віддадуть, тоді може фіни подумають
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13.04.2022 17:41 Відповісти
то споконвічні фінські території окуповані совком в 39-40 роках.
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Фінська поштова картка 1930-х років. Автор - Карл Густав Фердинанд Гренхаген (1865-1944), художник і один з авторів статей Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона.
Загалом була ціла серія, присвячена Совітам. Ця - одна з найжорсткіших. В інтернеті є ще, принаймні 7 карток серії. Всі викладати не буду. Можна погуглити за іменем автора.
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13.04.2022 18:42 Відповісти
дуже інформативна картка, з кошерними виконавцями... в гуглі, на жаль, нічого з карток не знайшов.
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13.04.2022 19:56 Відповісти
Усі 8 штук тут - https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5026/lot/115909/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB?lang=ru https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5026/lot/115909/Антибол-зм-полн-компл?lang=ru

Там ще на звороті антисовєцькі вірші автора.
Про Лєніна:

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13.04.2022 20:11 Відповісти
Дякую!, чудова інформативна, антисовєцька колекція... доповнює страшні рисунки охоронника-якута із ГУЛАГу....
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13.04.2022 20:26 Відповісти
Стефанчук, а те гавно-депутаты, которые сбежали ещё в феврале или не возвратились из новогоднего "отпуска", как с ними быть? Они до сих пор зарплату получают? Налогоплатильщикам это крайне не выгодно и не надо в принципе. Решайте что-то и побыстрее
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13.04.2022 17:38 Відповісти
неначасі©
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13.04.2022 17:42 Відповісти
интересно какой суд будет принимать решения, потому что в военное время все по другому должно быть. Мы заиграимся скоро в демократию. Это враг страны и грабитель страны что тут решать.
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13.04.2022 17:39 Відповісти
Закон є закон.
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13.04.2022 17:42 Відповісти
Там Марченко вже "требует" повернути їй "мужа". І так, з залізом в голосі.
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13.04.2022 17:43 Відповісти
відповідь: "прійді і возьмі!" (С)
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13.04.2022 17:46 Відповісти
А він сам хоче повернутись до неї? ***** сам буде катувати його паяльником у сраці за золоті унітази та вагони-ресторани
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13.04.2022 17:49 Відповісти
А что с тем судьей что его под домашний арест посадил? Его тот же судья судить будет?
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13.04.2022 17:44 Відповісти
А дебіл ківа адвоеа
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13.04.2022 17:48 Відповісти
Промазав, давай ще раз
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13.04.2022 17:52 Відповісти
Хто допоміг йому втекти, ось у чому питання. Шабунін звинувачував у цьому татарова, ніхто не спростував і не підтвердив це звинувачення. Зрозуміло, що Медведчук ворог, але чи не важливіше виловити "щурів" біля влади
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13.04.2022 17:46 Відповісти
Дотепний ліберторіанець!

Скажи краще- Навіщо Сивоху з'їв?
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13.04.2022 17:50 Відповісти
Про що ти?
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13.04.2022 17:54 Відповісти
Це максимум що з Медведчуком зроблять!???
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13.04.2022 17:52 Відповісти
он *****!с *****том или без.
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13.04.2022 17:54 Відповісти
Я не вірю в те, що мудачука просто так взяли і зловили. Його фури з контрабасом багато років пролітали через кордон, а він не зміг втікти з країни. портнов - виїхав, суркіс - виїхав, тупіцкий -виїхав і ще сотні інших мажорів виїхали. Я ще раз кажу, я не вірю що мільярдер мудачук з армією рішал і обслуги не може собі дозволити втечу з корумпованої країни. Десь нас клоуни найопують.
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13.04.2022 17:55 Відповісти
Наиболее вероятная версия - сам сдался, когда узнал, шо ***** его подельника Суркова(Дудаева) на цугундер взял.
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13.04.2022 17:57 Відповісти
Да клоунов послушать ...сказали ,что козломордые мертвечука с аэродрома Гостомеля хотели вывезти,но не смогли...так чего ,когда драпали,с собой не забрали ?шоу продолжается)
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13.04.2022 17:59 Відповісти
Медведчук знает каждого предателя в Украине по имени-отчеству. Он очень важный и может всех слить. Поэтому его многие хотят закопать.
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13.04.2022 18:06 Відповісти
Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата(c).....бажано разом iз головою.
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13.04.2022 17:55 Відповісти
Портновці свого в доску мають засудити?
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13.04.2022 17:56 Відповісти
)))))неужели?
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13.04.2022 17:56 Відповісти
Т.е., чтобы вы понимали: он до тех пор будет получать депутатскую зарплату.
Плюс талоны на усиленное питание в буфете ВР. Плюс трудовой стаж...
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13.04.2022 17:59 Відповісти
Навіщо нам це лайно? Розколіть його і якщо буде щось цікаве дайте публіці, це зрадник-вбивця крапка, в інформаційному полі його як і його кікімори бути не повинно. Ордери на арешт їм всім, особливо тварюці дружині.
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13.04.2022 17:59 Відповісти
Правильно. Шуфричу приготовиться.
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13.04.2022 19:15 Відповісти
Почнеться масовий злив подельніків. Цікаво, цікаво.
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13.04.2022 20:27 Відповісти
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:56 Відповісти
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
показати весь коментар
14.04.2022 16:56 Відповісти
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:57 Відповісти
 
 