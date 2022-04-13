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Новости Дело Медведчука
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После обвинительного решения суда Медведчука лишат мандата, - Стефанчук

Основанием для лишения Виктора Медведчука мандата народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет вступившее в силу решение суда.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с Конституцией, 80-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата... Мы знаем, что в отношении господина Медведчука проводится уголовное производство. И только мы получим решение суда, которое вступило в силу, - это основание, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал Стефанчук.

Читайте: Медведев угрожает украинским властям из-за задержания Медведчука: Оглядывайтесь по сторонам и крепко закрывайте двери

Как сообщалось, во вторник вечером в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену у российских военных.
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Топ комментарии
+16
Стефанчук, а те гавно-депутаты, которые сбежали ещё в феврале или не возвратились из новогоднего "отпуска", как с ними быть? Они до сих пор зарплату получают? Налогоплатильщикам это крайне не выгодно и не надо в принципе. Решайте что-то и побыстрее
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13.04.2022 17:38
+14
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13.04.2022 17:35
+9
А что с тем судьей что его под домашний арест посадил? Его тот же судья судить будет?
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13.04.2022 17:44
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13.04.2022 17:35 Ответить
Вот будет ржака если мертвечука будут менять туда-сюда
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13.04.2022 17:35 Ответить
Треба звинуватити його в створенні терористичної організації ОПЗЖ, він, його дружина, всі опзжшники мають бути визнаними терористами й їх посібниками, ті хто до цього часу покинув їх лави й довів проУкраїнську позицію будуть виправдані.
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13.04.2022 17:40 Ответить
"й довів проУкраїнську позицію"

це хто? ))
Пропонуєте не пкркслідувати тих, хто вміє швидко перевзуватися?
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13.04.2022 17:44 Ответить
Ну наприклад той хто взяв муху й зробив оленячий шашлик.
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13.04.2022 17:46 Ответить
Тобто можно спочатку зливати свою страну, а потім взяти муху і все пробачиться?
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13.04.2022 17:47 Ответить
Не всі вони в кінці зрадили й кинули державу інакше цеї розмови можливо не було б. Були й подвійні агенти. Але для початку треба визнати партію зрадниками-терористами, це потрібно було зробити ще місяць тому але влада не чухається взагалі, їй все не на часі, зате вже почали нове велике будівництво.
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13.04.2022 17:54 Ответить
Це якщо вбивця переведе через дорогу бабусю, то йому все прощається )
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13.04.2022 20:23 Ответить
Медведчук знает каждого предателя в Украине по имени-отчеству. Он очень важный и может всех слить. Поэтому его хотят обменять и закопать. Зеленский, не подставляйся!
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13.04.2022 18:04 Ответить
так он и зеленского сдаст если его не отпустят
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13.04.2022 21:18 Ответить
як бутерброд
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13.04.2022 17:46 Ответить
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13.04.2022 17:35 Ответить
хай ще СПБ віддадуть, тоді може фіни подумають
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13.04.2022 17:41 Ответить
то споконвічні фінські території окуповані совком в 39-40 роках.
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13.04.2022 18:04 Ответить
Фінська поштова картка 1930-х років. Автор - Карл Густав Фердинанд Гренхаген (1865-1944), художник і один з авторів статей Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона.
Загалом була ціла серія, присвячена Совітам. Ця - одна з найжорсткіших. В інтернеті є ще, принаймні 7 карток серії. Всі викладати не буду. Можна погуглити за іменем автора.
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13.04.2022 18:42 Ответить
дуже інформативна картка, з кошерними виконавцями... в гуглі, на жаль, нічого з карток не знайшов.
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13.04.2022 19:56 Ответить
Усі 8 штук тут - https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5026/lot/115909/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB?lang=ru https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5026/lot/115909/Антибол-зм-полн-компл?lang=ru

Там ще на звороті антисовєцькі вірші автора.
Про Лєніна:

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13.04.2022 20:11 Ответить
Дякую!, чудова інформативна, антисовєцька колекція... доповнює страшні рисунки охоронника-якута із ГУЛАГу....
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13.04.2022 20:26 Ответить
Стефанчук, а те гавно-депутаты, которые сбежали ещё в феврале или не возвратились из новогоднего "отпуска", как с ними быть? Они до сих пор зарплату получают? Налогоплатильщикам это крайне не выгодно и не надо в принципе. Решайте что-то и побыстрее
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13.04.2022 17:38 Ответить
неначасі©
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13.04.2022 17:42 Ответить
интересно какой суд будет принимать решения, потому что в военное время все по другому должно быть. Мы заиграимся скоро в демократию. Это враг страны и грабитель страны что тут решать.
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13.04.2022 17:39 Ответить
Закон є закон.
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13.04.2022 17:42 Ответить
Там Марченко вже "требует" повернути їй "мужа". І так, з залізом в голосі.
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13.04.2022 17:43 Ответить
відповідь: "прійді і возьмі!" (С)
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13.04.2022 17:46 Ответить
А він сам хоче повернутись до неї? ***** сам буде катувати його паяльником у сраці за золоті унітази та вагони-ресторани
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13.04.2022 17:49 Ответить
А что с тем судьей что его под домашний арест посадил? Его тот же судья судить будет?
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13.04.2022 17:44 Ответить
А дебіл ківа адвоеа
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13.04.2022 17:48 Ответить
Промазав, давай ще раз
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13.04.2022 17:52 Ответить
Хто допоміг йому втекти, ось у чому питання. Шабунін звинувачував у цьому татарова, ніхто не спростував і не підтвердив це звинувачення. Зрозуміло, що Медведчук ворог, але чи не важливіше виловити "щурів" біля влади
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13.04.2022 17:46 Ответить
Дотепний ліберторіанець!

Скажи краще- Навіщо Сивоху з'їв?
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13.04.2022 17:50 Ответить
Про що ти?
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13.04.2022 17:54 Ответить
Це максимум що з Медведчуком зроблять!???
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13.04.2022 17:52 Ответить
он *****!с *****том или без.
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13.04.2022 17:54 Ответить
Я не вірю в те, що мудачука просто так взяли і зловили. Його фури з контрабасом багато років пролітали через кордон, а він не зміг втікти з країни. портнов - виїхав, суркіс - виїхав, тупіцкий -виїхав і ще сотні інших мажорів виїхали. Я ще раз кажу, я не вірю що мільярдер мудачук з армією рішал і обслуги не може собі дозволити втечу з корумпованої країни. Десь нас клоуни найопують.
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13.04.2022 17:55 Ответить
Наиболее вероятная версия - сам сдался, когда узнал, шо ***** его подельника Суркова(Дудаева) на цугундер взял.
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13.04.2022 17:57 Ответить
Да клоунов послушать ...сказали ,что козломордые мертвечука с аэродрома Гостомеля хотели вывезти,но не смогли...так чего ,когда драпали,с собой не забрали ?шоу продолжается)
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13.04.2022 17:59 Ответить
Медведчук знает каждого предателя в Украине по имени-отчеству. Он очень важный и может всех слить. Поэтому его многие хотят закопать.
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13.04.2022 18:06 Ответить
Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата(c).....бажано разом iз головою.
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13.04.2022 17:55 Ответить
Портновці свого в доску мають засудити?
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13.04.2022 17:56 Ответить
)))))неужели?
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13.04.2022 17:56 Ответить
Т.е., чтобы вы понимали: он до тех пор будет получать депутатскую зарплату.
Плюс талоны на усиленное питание в буфете ВР. Плюс трудовой стаж...
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13.04.2022 17:59 Ответить
Навіщо нам це лайно? Розколіть його і якщо буде щось цікаве дайте публіці, це зрадник-вбивця крапка, в інформаційному полі його як і його кікімори бути не повинно. Ордери на арешт їм всім, особливо тварюці дружині.
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13.04.2022 17:59 Ответить
Правильно. Шуфричу приготовиться.
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13.04.2022 19:15 Ответить
Почнеться масовий злив подельніків. Цікаво, цікаво.
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13.04.2022 20:27 Ответить
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:56 Ответить
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:56 Ответить
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:57 Ответить
 
 