После обвинительного решения суда Медведчука лишат мандата, - Стефанчук

Основанием для лишения Виктора Медведчука мандата народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет вступившее в силу решение суда.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с Конституцией, 80-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата... Мы знаем, что в отношении господина Медведчука проводится уголовное производство. И только мы получим решение суда, которое вступило в силу, - это основание, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал Стефанчук.

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Как сообщалось, во вторник вечером в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену у российских военных.