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На Луганщині російським снарядом повністю зруйновано будинок, - Гайдай. ФОТО

У Новодружеську, що у Луганській області, російським снарядом повністю зруйновано будинок.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

На Луганщині російським снарядом повністю зруйновано будинок, - Гайдай 01

"Обстріл Новодружеська стався 13 квітня опівдні.Внаслідок прямого влучання російського снаряду цей будинок повністю зруйновано, відбулося загоряння залишків даху та стін. Рятувальники виїхали на виклик і як тільки обстріли вщухли, ліквідували пожежу. Ще п’ять домів упродовж дня пошкоджено у Рубіжному, Нижньому та Золотому", - йдеться у повідомленні.

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......походу пора уже выбирать цели в ближайших "центрах принятия решений" РФ для алаверды.......
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13.04.2022 21:21 Відповісти
Я все розумію,але це якась дивна новина в контексті того, що зруйновано наприклад Маріуполь. Чи Чернігів. Чи Харків.
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13.04.2022 21:22 Відповісти
 
 