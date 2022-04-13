В Луганской области российским снарядом полностью разрушен дом, - Гайдай. ФОТО
В Новодружеске в Луганской области российским снарядом полностью разрушено здание.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрел Новодружеска произошел 13 апреля в полдень. В результате прямого попадания российского снаряда этот дом полностью разрушен, произошло возгорание остатков крыши и стен. Спасатели выехали на вызов и как только обстрелы утихли, ликвидировали пожар. Еще пять домов в течение дня повреждены в Рубежном, Нижнем и Золотом", - говорится в сообщении.
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Тиамитоксам
показать весь комментарий13.04.2022 21:21 Ответить Мне нравится 0
Garry Grant
показать весь комментарий13.04.2022 21:22 Ответить Мне нравится 3
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