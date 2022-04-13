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Луганщина (6430) обстрел (25761) Гайдай ЛОГА (716)

В Луганской области российским снарядом полностью разрушен дом, - Гайдай. ФОТО

В Новодружеске в Луганской области российским снарядом полностью разрушено здание.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В Луганской области российским снарядом полностью разрушен дом, - Гайдай 01

"Обстрел Новодружеска произошел 13 апреля в полдень. В результате прямого попадания российского снаряда этот дом полностью разрушен, произошло возгорание остатков крыши и стен. Спасатели выехали на вызов и как только обстрелы утихли, ликвидировали пожар. Еще пять домов в течение дня повреждены в Рубежном, Нижнем и Золотом", - говорится в сообщении.

Читайте: Гайдай – жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным"
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......походу пора уже выбирать цели в ближайших "центрах принятия решений" РФ для алаверды.......
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13.04.2022 21:21 Ответить
Я все розумію,але це якась дивна новина в контексті того, що зруйновано наприклад Маріуполь. Чи Чернігів. Чи Харків.
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13.04.2022 21:22 Ответить
 
 